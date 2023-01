Turf. Se corre hoy el Gran Premio José Pedro Ramírez G1

La edición 2023 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 se correrá hoy

viernes 6 de enero a las 20:40 horas en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

Este 2023 será el 21° Mitin luego de la reapertura con cuatro clásicos

internacionales que harán vibrar al público presente en Maroñas aguardando

las 20:40 cuando suene la campana de largada de un nuevo Ramírez.

A la hora de la apertura de las gateras en el pasado Ramírez y en el

Comparación de diciembre el alazán Her Majesty fue quien salió a mover los

relojes. Tanto con Fernando Olivera como con Federico Píriz el del Sporting

Club pasó por el disco por vez primera en vanguardia.

Rivales: En el Ramírez 2022 Prelude Rye venía lejos, en el Comparación Join

Battle cerca. En el ecuador de la prueba Prelude Rye venía a unos cinco

cuerpos del puntero Her Majestic que marcaba 1’13”70 mientras que en el

Comparación el de Firpo marcaba 1’12”72 con un Join Battle que le seguía,

Mapa Mundi junto a Prelude Rye cerca mientras Roundofapplause y Don Musa

en mitad de lote.

El Gran Premio José Pedro Ramírez G1 tendrá en gateras a 14 animales

locales y a dos extranjeros que llegan desde Brasil. El ganador del pasado

Ramírez, del Comparación, del Nacional, del Pellegrini, del Carlos Reyles

conforman un listado de alto voltaje para la edición 125 de la gran carrera.

CLASICOS A GATERA LLENA

En octavo término se disputa el Gran Premio Maroñas G3 que tendrá de

baranda hacia flanco externo a: Tomsk, Belo Palpite, Maravilla Van, El Patova,

Compadrito VF, Jumpingboard, Neeko, Palagio, Voo de Icaro, Girona Fever,

Grand Louis, Socrates, Sobrando, Zabino, Sinai Thunder cerrando lista por

flanco externo Bar Arocena.

Acto seguido se sortearon gateras del Pedro Piñeyrúa G3 donde los primeros

sorteados, al igual que en el Maroñas eligieron por fuera, va de interno a

externo: El Vigia, Olympic Lugano, El Chanta, Don Savater, Warm Punch, Sub

Manner, Enagenado, Superior Ave, Saltando Charcos, Mourinho, Tonibilly,

Mango Jangle, Happy Ending, Pingo, Quillan y Gaucho que fue el primero en

seleccionar lugar de partida.

Luego se vinieron los dos G1 de Maroñas, Ciudad de Montevideo – Jorge Batlle

y José Pedro Ramírez, en el clásico de ellas las gateras quedaron de 1 al 16 de

la siguiente forma: Queen of Clubs, Queen Leca, Emerit Craf, French Avenue,

Olympic Medal, Bella Gloria, Blossom, Paliza Salvaje, Pepper Mill, Kume, Dog

Bride, Negra Noche, New Julia, Quatro y Vinte, Pacholli cerrando listado Notizia

Buonna.

En la carrera emblema de nuestro turf la selección de afuera o adentro fue

variado, de baranda hacia lugares externos irán Roundofapplause,

Kopenhagen, Nathan, Quentin Tarantino que fueron los últimos en elegir ya

que el primero en salir su bolilla fue la del tordillo Residerado y optaron por el

cinco, luego van Topo do Sul, El Mano Blanca, El Curato, Her Majesty, Quixote,

Mapa Mundi, Join Battle, Prelude Rye, Don Musa, Valor Futuro y el norteño El

Cosechero que con turno dos fue por la gatera 16.