Turbonada en Villa Constitución desbasto la producción hortícola.

En la mañana de ayer nos comunicaron del dramático suceso que se había producido, en la noche, en Villa Constitución. Una turbonada, nos decían, que había arrasado con galpones de invernáculos y otros cultivos hortícolas. Hicimos contacto con el Presidente de la Sociedad de Fomento Rural de la localidad, Carlos Pizzaco y esto nos decía en diálogo al respecto:

¿Qué paso anoche en Constitución, Pizzaco?

Bueno, una lluvia copiosa, en poco tiempo, más de 60 mm, vientos, y vientos, vientos que afectaron a muchos productores. Y es a la entrada a Constitución, en una ráfaga que paso, más bien para el lado Norte de los accesos. Se pueden ver muchos galpones (invernáculos) rotos en su totalidad.

¿Afectaron las estructuras, la parte de maderas de la construcción, también?

Si, si, la estructura totalmente caída al suelo. Y lo más grave de esto es que la mayoría de los galpones, todos, estaban con cultivos.

¿De qué productos es la mayor área?

Y, en el momento debe ser en la mayor área, de melón, la afectada. La mayoría de la gente ya había sacado zapallitos de los invernáculos; y, estaban con melón implantado para empezando la próxima cosecha.

¿De cuántos productores estamos hablando del temporal?

Bueno, nos estamos encontrando con el alcalde en este predio de un productor y ellos están llevando adelante un registro de los afectados en el Municipio; y, ahí lo están cuantificando. Pero, son unos cuantos, unos cuantos. Nosotros hicimos una recorrida en vehículo y hay lugares que los podemos ver de cerca; y, hay otros que nos vienen llegando los mensajes.

¿Las autoridades ya están activas en la asistencia a la contingencia?

Si, si, lo primero que hicimos fue que desde el Municipio se concentrara la información ahí. Y de ahí, comunicación directa con DIGEGRA a través del Ing. Martínez, capaz; para que tengan los datos. Lo que se está esperando es que la gente se comunique e informe para después cuantificar el daño total.

¿Esas áreas y estructuras estaban aseguradas?

Hay unas que sí, otras que no. Todavía siguen con esa disyuntiva que el seguro sirve, que el seguro no sirve, y hay productores que pagan el seguro, que lo contratan y otros que no lo hacen, por diferentes motivos, un tema de costos, un tema de beneficio cuando hay afectación de seguro, más allá que se hayan acomodado mucho los seguros. Porque hubo gente que fue damnificada y el seguro no le cubre los costos de lo desarmado, lo roto.

Con el Alcalde Carlos Souto de Villa Constitución.

También se pudimos establecer contacto con el alcalde de la localidad, Carlos Souto, por el referido cataclismo. Nos comunicamos con él y estas eran sus manifestaciones:

¨Buenos días, un gusto estar en comunicación por esta situación en particular, que es tan mala noticia para nuestra producción, acá. Hubo un estrago bien importante¨.

¿Cuántos productores en primera instancia tienen registrados como afectados?

A raíz, desde que tuvimos la comunicación, nos contactamos con el MGAP, hablamos con DIGEGRA y estamos en comunicación; y, lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento en la mañana. Fuimos a visitar a unos productores y ya estamos estimando que van a ser dieciocho o veinte o más los que serían afectados. Y también tenemos dos voladuras de techo, anoche tuvimos un llamado a las dos de la mañana y fuimos hasta la casa. Y no había riesgos de la familia, y los traslados y demás. Y hoy a la mañana, también, nos enteramos de otra voladura de techos. Están interviniendo además, porque ya tuvimos el contacto con el CECOED departamental. A pesar de todo hoy estamos en pleno ordenamiento.

¿Cuál es el área afectada productiva, estimativamente?

El global no lo tengo, porque estamos en pleno relevamiento. Pero es muy importante, estamos hablando de unos veinte productores de 1.000 metros, 2.000 metros, 4.000 metros de invernáculos cada uno, así que es un daño muy importante.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 6 de Noviembre del 2023: La semana comenzó con alta afluencia de público comprador. Informantes calificados en la plaza mayorista indicaron que en el inicio de esta segunda semana del mes se notó una mayor agilidad de ventas y de levante de mercadería. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, pepino, morrón verde, berenjena, arveja, habas, chauchas, zucchini, ajíes catalanes, ajo, cebollas, durazno, ciruela y melón. Hubo incrementos en los valores de papas, calabacín, boniato tipo Zanahoria, chauchas, zapallito, brócoli, espinaca, lechugas, nabo, puerro y repollo colorado. Como novedad se constató el ingreso de las primeras partidas de calabacines del litoral norte, con severos signos de inmadurez.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 28 de Octubre al 3 de Noviembre del 2023

Legumbres: durante esta semana se observaron importantes ingresos de arvejas y habas, lo que resultó en presión bajista de precios. En el caso de las chauchas, la oferta siguió siendo relativamente baja, especialmente en las Redondas y sus cotizaciones se mantuvieron estables.

Hortalizas de fruto: la oferta de morrón Rojo presentó en su mayoría defectos, como pudriciones, deshidratación o deformidad, así como problemas de coloración. Las partidas de color rojo brillante en toda su superficie, con su forma característica y sin defectos, se destacaron en la oferta, tanto en agilidad de colocación como en precio. En el caso del morrón Verde, se observó un mayor volumen de ingreso y cotizaciones más bajas, aunque predominaron los calibres medianos y pequeños. En tomate redondo, se registró un aumento en los ingresos y una notable disminución de los precios. Lo mismo ocurrió con el tomate Cherry, que acumuló excedentes al final de las jornadas comerciales. Los ingresos de tomate Perita aumentaron gradualmente, aunque las cotizaciones se mantuvieron estables en niveles altos. En berenjena, pepino y ají catalán la situación se mantuvo relativamente estable. En zapallito se observó un aumento en las cotizaciones, especialmente al inicio de la semana. Conforme avanzó la semana y el clima enlenteció la demanda en la calle, las cotizaciones bajaron hacia el fin de semana. En zucchini, el escenario se mantuvo estable.

