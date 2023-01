Tropi Junior; una familia de más de 300 integrantes.

Federico Regueira, ha tomado desde hace ya varios años el legado de Rubén Torres. Allá por los ’90 el «Gallo» (como se lo conocía en el mundo del Carnaval), fundaba una batería acompañada de un cuerpo de baile, compitiendo con sus pares locales en los desfiles por calle Uruguay.

Después de su desaparición física, Torres jamás imaginaria que hoy su escuela, se transformaría en una de las más importantes del departamento con más de 300 integrantes. Actualmente es la campeona, este año sale a defender el título.

«Han sido años de superación y el desafío es ganarse así mismo»; señala Federico quien es el presidente de esta escuela que pretende dejar bien en alto el prestigio del carnaval salteño.

La sede de Saladero es el Búnker de la «Tropi», cuando se reúne «toda la familia» son 300, sumado esto a los colaboradores, amigos y allegados. El paso de los años, los fue consolidando como uno de los grupos más serios y trabajadores del carnaval salteño.

«Nosotros venimos trabajando hace dos años para este carnaval, debido a que el pasado año no hubo desfile, hemos tenido más tiempo de trabajo y preparación. Hemos hecho foco en la temática, salimos a conseguir materiales, tuvimos un buen rato para laburar. En estos últimos meses se aprieta el calendario con los ensayos, se pone todo a punto en los últimos días.»

-¿Cuál es la temática para este año?

«La Tropi este año le canta al amor en el tiempo, basada en historias de amor, más que nada pensado en todo lo que pasamos en la pandemia, sabiendo que siempre hay una luz, más allá de todo siempre hay una luz.»

¿Cómo se conforma la escuela?

Nuestra escuela está integrada por gente de acá, somos todos salteños, no traemos a nadie de afuera. No salimos a buscar a nadie.

¿Cómo se financia un proyecto tan grande como éste?

Prácticamente durante todo el año, vamos haciendo eventos, los que sirven para recaudar, por ejemplo hacemos buseca en invierno, pizzas, cantinas en los ensayos. Lo más importante también son las donaciones que recibimos, nuestro presupuesto está cerca de los 400 mil pesos y este año tuvimos la suerte de contar con una donación que llega casi a los 200 mil pesos.

Este año tenemos el aporte de 100 mil pesos de intendencia de Salto, junto a los 200 mil del pasado año dónde no se salió. Nos llama la atención que este año es donde más apoyo tenemos y hay escuelas que se bajan, no entendemos porque.

Hoy en día somos los campeones vigentes tenemos ese desafío de mantener.

Nosotros competimos contra nosotros mismos, estamos enfocados en eso, más que mirar a los demás, tratamos de enfocar y corregir errores.

¿Cómo ven la organización del carnaval?

Vemos que viene complicada la mano porque ya son varios años que están los mismos organizadores y no se ha estabilizado nada. Ya son casi siete años de gobierno y no se logra conformar una comisión de carnaval. Más allá que sabemos que hay un nuevo director de Eventos, pero no basta solo con las ganas sino que debe contar con el apoyo de la Intendencia. Habían organizado un evento para ir a presentar el carnaval de Salto pero no se pudo, unos días antes lo bajaron.

Nuestro objetivo; «Brillar y disfrutar del carnaval».

La Tropi tiene mucha gente a su alrededor, es mucha gente trabajando todo el año, son ensayos en invierno, son trabajos muy grandes de las personas que arman los carros, las mujeres armado los trajes, somos un grupo enorme todos con el mismo propósito; disfrutar del carnaval. Esperemos que toda la infraestructura que nos vayan a brindar este acorde a lo que nosotros laburamos, es un debe muy grande que hay con las escuelas de samba, nosotros estamos preparados para salir a brillar esperemos que la organización nos acompañe y el mejor espectáculo se lo lleve la gente.»