TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMÓ SENTENCIA DE 30 AÑOS POR UN FEMICIDIO OCURRIDO EN BELLA UNIÓN EN EL AÑO 2019

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno confirmó el martes 18 de mayo de 2021 una sentencia de primera instancia que condenó a un hombre a 30 años de penitenciaría por el femicidio de su pareja, ocurrido en Bella Unión.Trabajó en la investigación del caso el equipo de la Fiscalía Departamental de Bella Unión, integrado por las fiscales Silvia Ferreira, Andrés Pricoli y Ana Iriarte, con el apoyo de técnicos de la Unidad de Víctimas y Testigos.El caso sucedió el 24 de junio de 2019, cuando la mujer fue encontrada sin vida en su vivienda( de los Inundados, zona este ), en la que vivía con su pareja y su hija. La noche anterior habían estado conversando y bebiendo alcohol hasta la madrugada con otras personas. En ese contexto se generaron discusiones en la pareja, ya que el condenado sospechaba que la mujer mantenía una relación amorosa con otra persona.En la sentencia, el tribunal integrado por los ministros Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres destaca que el trato que el encausado dispensaba a la víctima evidencia el desprecio a la condición de mujer. Asimismo, cita un informe victimológico en el que se señala que es imposible no entender el femicidio “como otro elemento más donde el imputado decidió adueñarse de la vida de la víctima”.El equipo fiscal actuante destacó el trabajo realizado en el caso por el personal policial de la Unidad de investigaciones .-

VOLVIMOS A SUPERAR LA BARRERA DE LOS 300 CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN

Desde el 11 de mayo veníamos con menos de 300 casos activos del coronavirus en Bella Unión.-Este viernes 21 de mayo volvimos a superar la barrera de los 300 casos.-Estamos con 312 activos.-¿ Que pasó?.-Se dice que es por día de la madre, que es por el retorno de algunos cursos presenciales en primaria, que se debe a alguna » fiestita» clandestina, pero a ciencia cierta no hay datos.-Simplemente hemos vuelto a aumentar los casos en momentos que el frío golpea en pleno otoño y hemos soportando ya varias jornadas con formación de escarcha.-Pese también al buen número de personas ya vacunadas con las dos dosis en Bella Unión.-Pese a todo, igual aumentamos los casos y las muertes no cesan en suelo cañero debido al covid-19.-Pero no es solo Bella Unión, es el departamento y el país todo que sufre el aumento de nuevos casos.-Este jueves 20 de mayo en el Uruguay pese a la intensa vacunación, se llegó al récord de casos activos diarios de 4.581 (nuevos contagiados), totalizando 30.973.-A ello las muertes que siguen por decenas de forma diaria.- Este jueves 20 fueron 53 fallecidos , totalizando ya 3.691 decesos.-Una cifra de terror para un pais de tan solo 3 milones y medio de habitantes.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO(21/5/2021): 681

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 329

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 312

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 32

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 8

-INTERNADOS EN CTI: 4

-EN CUARENTENA: 1.378

TOTAL DE FALLECIDOS: 78 ( 44 de Artigas ciudad, 30 de Bella Unión, 4 de Tomás Gomensoro).-

HURTO EN FINCA DE BARRIO LAS PIEDRAS

La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella Unión.-Desde una finca ubicada en barrio Las Piedras, en horas de la noche en ausencia

de los moradores, mediante daños en la puerta del fondo hurtaron dos máquinas para

cortar cabello marca WAHL MAGIC, dos televisores marca NORDMENDE modelo

SMART y plasma de 32 pulgadas, un casco marca RUCH de color negro, una chumbera

calibre 5.5 y una llave tipo L.

Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

SE HABILITAN ALGUNOS ENTRENAMIENTOS Y PRÁCTICAS DESDE EL LUNES 24 DE MAYO

Montevideo, 20 de mayo de 2021

En virtud de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo por Decreto N° 144/021, la Secretaría Nacional del Deporte ha resuelto adoptar las siguientes medidas, las cuales regirán a partir del día 24 de mayo del corriente:

1) Habilitar entrenamientos y prácticas de deporte amateur, al aire libre, individual .- Esta habilitación no incluye competencias oficiales.

2) Habilitar entrenamientos y prácticas en espacios cerrados, individual o colectivo, en tanto cumplan las siguientes obligaciones:

A) se mantenga un aforo máximo equivalente al 30% (treinta por ciento) de su capacidad máxima;

que cada persona no permanezca más de 1 hora en el recinto.-

C) no se utilicen los espacios destinados a vestuarios o a usos similares;

D) las personas físicas y jurídicas propietarias o administradoras de gimnasios o lugares cerrados donde se practique la actividad, hayan proporcionado los datos identificatorios (a través de la página web www.gub.uy/snd), y designado oficial de cumplimiento, todo conforme lo previsto por Resolución N° 173/21 de 20 de mayo de 2021 del Secretario Nacional del Deporte.

Esta habilitación no incluye competencias oficiales.

3) Habilitar el uso de piscinas en espacios cerrados exclusivamente para la rehabilitación o uso terapéutico, en tanto cumplan todas las obligaciones enunciadas en el numeral 2do. del presente comunicado.

Esta habilitación incluye el uso de espacios destinados a vestuarios o a usos similares, con un aforo máximo del 30% (treinta por ciento) de su capacidad máxima y con la obligación de un máximo de 15 (quince) minutos de permanencia en los mismos por persona.

ADOLESCENTE DETENIDO INFRAGANTI CON ROPA AJENA

En horas de la madrugada, tras denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión, de hurto perpetrado mediante daños en

la puerta y desprendimiento de la reja del portón de una vivienda ubicada en

continuación de calle Joaquín Suarez en ausencia de sus moradores, fue conducido desde

el interior de una finca ubicada en barrio Las Malvinas donde se había ocultado, el

presunto autor del ilícito, un adolescente de 17 años de edad, vistiendo una de las

prendas de vestir hurtadas, las cuales fueron reconocidas por el damnificado.

La Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico correspondiente.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado, dispuso que el adolescente fuera entregado a su madre y

emplazado a concurrir hoy a la sede de fiscalía con asistencia letrada.

SINIESTRO DE TRÁNSITO , FUGA E INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA EN INFRACCIÓN ADUANERA

En horas del mediodía de este jueves 20 de mayo , mediante solicitud de presencia policial de Seccional Octava de Baltasar Brum, por ser su jurisdicción, en el km

594 + 500 metros ,de ruta 3. concurrieron al lugar, constatando

que se había registrado un siniestro de tránsito en el cual un automóvil marca FIAT

modelo DUNA matriculado en la ciudad de Rivera, había colisionado con una

camioneta marca FORD modelo RANGER que circulaba por la ruta, conducida por un

masculino mayor de edad, quien expresó que el conductor del automóvil, tras

protagonizar el siniestro se fue del lugar dejando el vehículo abandonado.

Mediante inspección al mismo, la policía constató que en su interior había cajas

conteniendo vinos, comestibles, productos de limpieza entre otros, de procedencia

brasileña. La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso

que la mercadería y el automóvil fueran incautados y derivados a la Receptoría de

Aduana y continúen las actuaciones.

