Tregua humanitaria , cese al fuego ya , y por genocidio nunca más, fueron los puntos centrales de la proclama

Marcha Por Palestina Libre

Con una concentración en plaza Artigas, se inició ayer la marcha por Palestina Libre , por calle Uruguay hacia plaza Treinta y Tres, donde se realizó una oratoria, en la que se marcaron los principios que movieron a la acción y qué apuntaba la misma.

La organización que estuvo detrás son las diferentes coordinaciones por Palestina Libre, o en solidaridad con Palestina, con el objetivo final de generar conciencia , sensibilidad y conocimiento con lo que está pasando en Palestina , en último término apostando a la paz, señalaron los organizadores a EL PUEBLO.

La marcha se realizó en diferentes partes del país, en 10 departamentos siendo Salto uno de ellos.

En el caso de nuestro departamento , convocó a la misma el grupo de Solidaridad con Palestina , integrado por personas vinculadas a la causa, con las familias árabes, por sanguinidad y por afinidad de ideas. Junto a la coordinación que armó la marcha , adhirieron FUCVAM, PIT-CNT y más de 60 organizaciones religiosas, políticas ,sociales con sus filiales locales.

Fueron invitados también los diputados por el departamento y los senadores Oscar Andrade y Silvia Nane.

Enrique Correa , integrante de la organización sostuvo que “ es terrible, se está hablando por parte de la autoridad Palestina , que refiere únicamente a los decesos que están certificados por médicos, centros de salud y Cruz Roja, de unos 30 mil muertos, asesinados en esta guerra desigual y de los cuales un 75% son niños, niñas, mujeres y ancianos”

Por otra parte aseguró que hay miles de personas desaparecidas bajo los escombros “ que obviamente en algún momento habrá que sumarlos al grupo de personas que perdieron la vida “ ,aseguró.

Correa también informó que hay un millón y medio de personas que han sido desplazadas de sus hogares, “ con lo que significa perder el hogar, perder la comida, acceso a la alimentación, al agua potable, viviendo en condiciones terribles, y hacinados en lo que iba a ser la zona segura”

Agregó que a pesar de eso se va a hacer una intervención armada terrestre “ por lo cual es una tragedia”

Sostuvo que junto al Presidente de Brasil , el grupo sostiene que se trata de un genocidio.

“Esto es un genocidio porque se trata del estado mejor armado del mundo, con el ejército más sofisticado y más tecnologizado del mundo como es el ejército Israelí, volcando todo su arsenal sobre familias, de un pueblo que ni siquiera tiene ejército,porque Hamás es una milicia movimiento armado y luego partido político que gobernaba la zona de Gaza “

“Esto es una guerra de exterminio “, reafirmó Correa.

PROCLAMA

Proclama por la PAZ

Hoy concentramos a partir de una iniciativa surgida del grupo Coordinación Palestina Uruguay de Montevideo, al igual que nosotros por muchos lugares del país uruguayas y uruguayos nos convocamos y marchamos por el respeto a la vida, por el fin de la violencia genocida que sufre el pueblo de Palestina, por la PAZ.

Saludamos a todas y cada una de las concentraciones y marchas que se realizan en este momento y se realizarán con este mismo objetivo: No estamos solos, porque estamos PRESENTES Palestina no está sola! Porque estamos PRESENTES! Hoy y aquí decimos PRESENTE: en Tacuarembó, decimos PRESENTE, en Paysandú, decimos PRESENTE, en Treinta y tres, decimos PRESENTE, en Colonia, decimos PRESENTE, en San José, decimos PRESENTE, en Montevideo, decimos PRESENTE, en Piriápolis, decimos PRESENTE, en Chuy, decimos PRESENTE, en La Paloma, decimos PRESENTE, en Rivera, decimos PRESENTE, en Bella Unión, decimos PRESENTE y en Salto decimos tres veces PRESENTE!!!

Hoy, 29 de febrero de 2024, a más de 5 meses de iniciados los actuales ataques sobre Palestina, nos encontramos, personas de todo el Uruguay, sin distinciones de ningún tipo, para manifestar nuestra SOLIDARIDAD con el pueblo palestino, verdadero rehén del expansionismo de Israel y del juego hegemónico de sus aliados Estados Unidos y Europa.

Para expresar nuestra INDIGNACIÓN ante la agresión genocida desatada sobre millones de personas, que para sobrevivir han debido huir abandonado sus hogares destruidos, tierra arrasada pero no su identidad ni su dignidad.

Desde el 14 de mayo de 1948 la ocupación sionista es culpable de crímenes de guerra, a partir de entonces Palestina va siendo sistemáticamente invadida, su tierra enajenada mediante el sistema colonial de los asentamientos, confinada en campos de concentración y en las más grandes cárceles a cielo abierto del mundo. Pero su tragedia es silenciada, la vuelve invisible la narrativa sionista dominante.

El complejo militar israelí, de Norteamérica y Europa se enriquece con las toneladas de bombas que desde el 7 de octubre caen sobre Gaza, Cisjordania y ahora amenaza Rafah. 30 mil vidas segadas, 72 % de las cuales niñas, niños, mujeres y ancianos. 8 mil desaparecidos bajo los escombros.

Un millón y medio de desplazados sin hogar, sin alimentos, sin hospitales ni medicina y sin esperanza de que esto pueda terminar.

Hoy nos convocamos y marchamos para decir PRESENTE y no estamos solos y PALESTINA NO ESTA SOLA.

Son millones quienes a lo largo y ancho de este mundo manifiestan desde su lugar, alzan su voz para reclamar TREGUA HUMANITARIA YA – CESE AL FUEGO – GENOCIDIO NUNCA MAS

Desde nuestro lugar: Levantamos nuestra voz de SOLIDARIDAD con los miles de asesinados y desaparecidos, el millón y medio de desplazados y el dolor indecible de las y los sobrevivientes.

EXIGIMOS al Poder Ejecutivo honrar la postura histórica de nuestro país en defensa de los DDHH, de los principios de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de otros países. Abstenerse en la ONU a una tregua humanitaria es ser cómplice del agresor. No en nuestro nombre, no nos representa.

Para despedirnos reafirmamos una vez más el llamado a la PAZ: Con nuestro prócer Artigas sabemos que “la causa de los pueblos no admite la más mínima demora” por lo que con toda convicción y certeza en el corazón decimos:

TREGUA HUMANITARIA YA – CESE AL FUEGO YA – GENOCIDIO NUNCA MAS

¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!