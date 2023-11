“Tratamos de establecer una coordinación, una armonía en el gobierno departamental”

Inédita experiencia de la Junta Departamental recorriendo los Municipios

La decisión fue adoptada por el Presidente de la Junta Departamental de Salto, el Edil Marcirio Pérez lo que ha sido acompañada por Ediles de todos los partidos políticos. EL PUEBLO dialogó con Pérez para conocer los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y de la experiencia que se viene adquiriendo en este nuevo nivel de relacionamiento institucional entre los distintos componentes del gobierno departamental.

– ¿Qué objetivo se busca conseguir con estas visitas a los Municipios?

– Como sabrá, los Municipios integran el gobierno departamental, y un gobierno departamental que tenga sus organismos dispares, dispersos o perdidos en sus funciones no llega a un buen resultado. La Junta trata de establecer una coordinación, una armonía en todos los aspectos del gobierno departamental. Creo que con el Ejecutivo departamental hemos logrado una muy buena armonía, y ahora queremos establecer una armonía también en el gobierno departamental y correr al unísono en el mismo sentido con los Municipios. Así que hemos empezado a recorrer Municipios, por lo que hemos llegado a Pueblo Fernández, a ciento ochenta y pico de kilómetros de la ciudad de Salto. Nos recibieron muy bien los Concejales y la Alcaldesa (Rosita Moreno).

Nosotros aportamos ideas de algunos proyectos que podrían realizarse con los jóvenes e invitamos para llegar hasta Pueblo Fernández al exembajador en el Congo, que hoy está al frente de las actividades del Mundo Afro y Discriminación Racial, Homero Rodríguez, quien se encontró muy asombrado al estar en un Municipio tan alejado y tan próspero con luz eléctrica, con equipos de vialidad, con una Alcaldesa muy dinámica, de tal manera que los resultados de ese trabajo ya se han sentido porque esta misma Alcaldesa en relación con el exembajador, estuvieron reunidos en Montevideo en un congreso sobre la temática del racismo. Creemos que ha sido un pequeño aporte al Municipio para establecer la cordialidad que debe existir en el trabajo común, lo que nos deja muy contentos.

En Belén también fuimos muy bien recibidos por Concejales y la Alcaldesa (en ejercicio por licencia por un tema de salud del titular). Pudimos ver que cada Municipio establece su manera de trabajar. Hace tiempo Belén había enviado un proyecto a la Junta Departamental para que se analizara, cosa que nunca se trató, se perdió no sé por qué causa. Nosotros lo buscamos, lo encontramos, y se va a presentar en la Junta para que la comisión correspondiente lo estudie. Otra cosa interesante es que se estableció una relación de trabajo entre el Municipio de Belén y la Junta Departamental, lo que terminó siendo una jornada muy productiva. Dejamos también en Belén algunos proyectos que si les interesa, puedan participar. Allí también establecimos un diálogo telefónico con el señor exembajador Homero Rodríguez.

De aquí en adelante, tanto Belén como en los demás Municipios donde hemos dejado los programas, los analicen, esperando que lo tomen como un pequeño servicio que podamos abrir de comunicaciones tanto interdepartamentales como internacionales.

– ¿Este trabajo que vienen haciendo es una forma de fortalecer los vínculos institucionales entre los distintos niveles del gobierno departamental?

– Es así, realmente. Creemos que el aporte en la Junta es mucho más positivo yendo delegaciones como hemos hecho ahora, con hechos concretos y proyectos para que los analicen para ver si les sirve que haciendo una sesión extraordinaria fuera de la Junta, primero que nada por los costos, son altos. Segundo, la función y la jerarquía del gobierno departamental en su aspecto legislativo se pierde. Entonces lo que hacemos es llevar las comisiones asesoras de la Junta Departamental hacia afuera, algo que sale económicamente más barato. De esta manera, establecemos la primera relación de Municipios con la Junta con una delegación provista de la Mesa del legislativo con representantes políticos, a quienes hemos invitado, tanto blancos como colorados a participar de esta gira, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta. Fuimos a Pueblo Fernández, la oposición no estuvo presente aunque fue invitada. Estuvimos en Belén, la oposición fue invitada y tampoco fueron.

Motivo por el cual me he reunido con los coordinadores de las bancadas a quiénes trasladé nuestro interés en que participen todos. Me dijeron que por distintas situaciones no han concurrido, que les parece que está bien y nos prometieron que harán el mayor esfuerzo que en las próximas salidas nos acompañarán, porque además, con la presencia de ellos nuestra delegación se verá fortalecida.