TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL HABLA

Aprender un lenguaje lleva tiempo y los niños varían en cuán rápido dominan los indicadores del desarrollo del lenguaje y del habla. Típicamente, los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras estén aprendiendo. Sin embargo, la mayoría puede usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad.



Cómo ayudar a los niños a aprender un lenguaje

Los padres son los maestros más importantes durante los primeros años de vida de un niño. Los niños aprenden un lenguaje al escuchar a otros cuando hablan, y al practicar. Incluso los bebés pequeños se dan cuenta cuando otras personas repiten los ruidos y sonidos que hacen y responden a ellos. Las habilidades cerebrales y de lenguaje de los niños se fortalecen si escuchan muchas palabras diferentes. Los padres pueden fortalecer estas primeras palabras al responder a los primeros sonidos y gestos que hace el bebé, repitiendo lo que dice el niño y al agregarle palabras, hablar sobre las cosas que el niño ve, al hacer preguntas y escuchar las respuestas, acompañándolo a mirar o leer libros, inventando historias de fantasía, cantado canciones y haciendo rimas.Esto se puede hacer tanto durante el tiempo de juego como durante las rutinas diarias.

Como padres, hay que estar atentos a la manera en que el niño escucha y habla, es necesario observar la manera en que el niño reacciona a los sonidos.



Pero ¿qué hacer si hay preocupaciones?

A algunos niños les cuesta entender y hablar, y necesitan ayuda. Puede que no dominen los indicadores del desarrollo del lenguaje al mismo tiempo que otros niños, y puede que esto sea un signo de un retraso o trastorno del lenguaje o del habla.

El desarrollo del lenguaje tiene diferentes partes y los niños podrían tener problemas con una o más de ellas como pueden ser: problemas para entender lo que dicen otras personas (lenguaje receptivo). Esto podría ser debido a que: no escuchan las palabras (pérdida auditiva), no entienden el significado de las palabras.

También pueden existir problemas para comunicar los pensamientos utilizando el lenguaje (lenguaje expresivo). Esto podría ser debido a que no saben las palabras que deben usar, no saben cómo combinar las palabras o saben las palabras que deben usar, pero no pueden expresarlas.

Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por sí solos. Algunos ejemplos de problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son: los trastornos del habla, los cuales se caracterizan por tener dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos y por la dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. También el retraso del lenguaje en donde la capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual.



Los trastornos del lenguaje como la Afasia que es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro y los trastornos de procesamiento auditivo que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro.

Los trastornos del lenguaje o del habla pueden presentarse con otros trastornos del aprendizaje que afectan la lectura y escritura. Puede que los niños con trastornos del lenguaje se sientan frustrados al no poder entender a otras personas o al no poder hacerse entender, y podrían tener un comportamiento alterado, sentirse indefensos o encerrarse en sí mismos. Los trastornos del lenguaje o del habla también pueden presentarse con trastornos emocionales o conductuales, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o la ansiedad. Los niños con discapacidades del desarrollo, como el trastorno del espectro autista, también pueden tener dificultades con el habla y el lenguaje. La combinación de desafíos puede hacer particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. Es crucial diagnosticar adecuadamente el trastorno para que cada niño pueda recibir el tipo de ayuda correcto.



¿Cuando se detecta un problema?

Si un niño tiene un problema de desarrollo del lenguaje, es necesario realizarle una evaluación pertinente por un especialista. Un importante primer paso es averiguar si es posible que el niño tenga pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede ser difícil de notar, particularmente si el niño tiene pérdida auditiva solo en un oído o si tiene una pérdida auditiva parcial, lo cual significa que puede oír algunos sonidos, pero no otros.

Un especialista en desarrollo del lenguaje debe realizar una cuidadosa evaluación para determinar qué tipo de problema de lenguaje o habla pueda tener el niño.



¿Existen tratamientos para trastornos del lenguaje o del habla?

Los niños con problemas de lenguaje a menudo necesitan ayuda adicional e instrucción especial. Los patólogos del habla y del lenguaje pueden trabajar directamente con los niños y sus padres y maestros.

El tener un retraso o trastorno del lenguaje o del habla puede hacer que el niño cumpla con los requisitos para una intervención temprana (para niños de hasta 3 años de edad) y para servicios de educación especial (para niños de 3 años y mayores). Las escuelas pueden hacer sus propias pruebas de detección de trastornos del lenguaje o del habla para ver si un niño necesita intervención. Es necesario que un profesional de la salud haga una evaluación si hay otras preocupaciones acerca de la audición, el comportamiento o las emociones del niño. Los padres, el médico especialista y la escuela pueden trabajar juntos para lograr el tratamiento correcto y los avances esperados.

