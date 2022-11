Tras persecución Policía Caminera incautó más de 37.000 cajillas de cigarrillos paraguayos de contrabando

El procedimiento fue realizado por personal del destacamento de Salto de la Dirección Nacional de Policía Caminera en horas de la madrugada de los últimos días de octubre,sobre el kilómetro 487 de la ruta 3.

Allí identificaron una camioneta que circulaba en dirección al sur con apariencia sospechosa. Ante ello se inició un procedimiento para intentar detener la marcha del furgón. Al colocarse el móvil policial detrás del vehículo y encender las luces de emergencia, la camioneta emprendió la fuga a alta velocidad por varios kilómetros por calles del barrio Artigas de la ciudad tratando de eludir al móvil policial.

Al no ser posible, el conductor retomó nuevamente hacia la ruta 3 hasta que próximo al kilómetro 487 se desvió hacia la faja natural con intenciones de ingresar a un campo sin percatarse de un alambrado. Esto le provocó daños al vehículo que no le permitieron continuar la marcha, por lo que el conductor y único ocupante fue detenido.

Al revisar el coche ubicaron una importante carga de cartones de cigarrillos de procedencia paraguaya, al tiempo que realizada la espirometría al hombre de 44 años ésta resultó negativa; sin embargo, el reactivo de drogas resultó positivo en el consumo de cocaína.

Además, éste no poseía documentación, personal ni del vehículo, incautándose la camioneta, ya que circulaba con chapas matrículas falsas, la numeración del chasis había sido adulterada y que el tambor de encendido se encontraba violentado, por lo que se estableció que la camioneta era robada y se vienen realizando las investigaciones pertinentes.

El hombre fue conducido ante la Fiscalía Letrada Departamental de Salto de 1er Turno a cargo del Dr. Augusto Martinicorena y El hombre de 44 años fue condenado a veinticuatro meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba por un delito de receptación por parte de la Justicia de 1er Turno de Salto.

Personal de Aduanas trabajó en la mercadería incautada, contabilizando 37.360 cajillas de cigarrillos de procedencia paraguaya, mercadería que fue retirada del mercado y valorada en 7.474.000 pesos uruguayos, al tiempo que el vehículo fue avaluado en 504.000 pesos uruguayos, totalizando un valor comercial de 7.978.000 pesos.