Tras los pasos de Tabárez Ferreira y Garay con el mismo destino: afuera

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó que Gustavo Ferreyra y Alejandro Garay no seguirán al frente de las selecciones Sub 20 y Sub 15, respectivamente. Ambos entrenadores -puntualizan los colegas de Fútbol.uy-, junto a todo su cuerpo técnico, ya habían finalizado contrato en el mes de diciembre debido a que este año no hay actividad de juveniles. El presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García, les comunicó que sus contratos no serían renovados. Diego Demarco, de la Sub 17, es el único que continuará entrenando en las divisiones formativas de la selección. «No me descolocó, había una situación contractual que ya había finalizado y estaba dentro de las posibilidades», dijo Gustavo Ferreyra en «Último Al Arco» de Sport 890. «El mismo día o al día siguiente nos reunimos con Alejandro (Garay) y (Diego) Demarco y decidimos poner el cargo a disposición, en solidaridad con el «Maestro» (Óscar Washinton Tabárez)», comentó sobre la idea de renunciar en el mes de noviembre.