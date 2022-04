Tras dos años, los testigos de Jehová reanudan sus reuniones presenciales

Después de dos años realizando sus reuniones de manera virtual, las congregaciones de los testigos de Jehová vuelven a la presencialidad a partir del 1 abril de 2022.

Debido a la pandemia y a los riesgos asociados a los eventos en persona, los salones de los Testigos de todo el mundo se han mantenido cerrados la mayor parte de los últimos dos años. Desde entonces, las reuniones semanales se llevaron a cabo de manera virtual, y aunque hay unos 12.000 Testigos distribuidos en unas 150 congregaciones en Uruguay, hoy la asistencia promedio supera los 15.000 cada semana. Esto representa un incremento del 25% durante los pasados dos años. “Que tantas personas se hayan unido a nuestras reuniones virtuales en este contexto nos alegró mucho” dijo Marcos Donadío, portavoz de los Testigos de Jehová. “Ahora tenemos muchas ganas de conocer en persona a todos los que conocimos solo a través de la pantalla”.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se han enviado a todas las congregaciones instrucciones para realizar reuniones “híbridas”. En los pasados seis meses, muchos salones han sido equipados con la tecnología necesaria para poder celebrar reuniones que permitan a los asistentes, en persona y remotos, participar del programa. En este formato con aforo limitado, se sigue un cuidadoso protocolo de distanciamiento y uso de tapabocas, extremando las medidas de higiene. Para no dejar nada librado al azar, se llevó a cabo una prueba piloto en diferentes países durante octubre y noviembre del año pasado. Dicha prueba permitió diseñar un plan para reabrir los salones donde las autoridades lo permitan.

¿Por qué han demorado en tomar esta decisión? “Aunque muchas actividades se fueron habilitando, decidimos ser cautos y esperar al momento adecuado para volver a reunirnos. En todo el mundo los Testigos de Jehová están muy felices con esta noticia”, dijo Donadío.

Por ahora, los Testigos de Jehová no tienen planes de reanudar su predicación pública y de casa en casa, por lo que su ministerio “alternativo” continúa. De hecho, desde el comienzo de la pandemia, tan solo en Uruguay los testigos de Jehová dedicaron más de 6.1 millones de horas dando cursos bíblicos virtuales, escribiendo cartas de consuelo a sus vecinos y haciendo llamadas telefónicas. A nivel internacional, han publicado 77 nuevas traducciones de la Biblia y han celebrado dos convenciones [o congresos] virtuales en todo el mundo en más de 500 idiomas.

“No hemos perdido el tiempo en los últimos dos años,” dijo Donadío. “Los Testigos han estado ocupados ayudándose unos a otros y a sus vecinos en estos momentos tan difíciles. En eso consiste el amor y la unidad.”

El regreso a las reuniones en persona sirve de antesala a dos eventos que celebrarán las 120.000 congregaciones de los Testigos en todo el mundo. El primero es un discurso especial titulado “¿Dónde encontrará una esperanza segura?”, programado para la segunda semana de abril. Además, la Conmemoración anual de la muerte de Jesucristo tendrá lugar el 15 de abril, el mismo día en que ese acontecimiento tuvo lugar. Ambos programas se llevarán a cabo en persona en los lugares de reunión locales y con la opción a conectarse por videoconferencia. Los eventos son gratuitos y no se hacen colectas.

Para más información sobre los Testigos de Jehová visite jw.org.

Para obtener más información, comuníquese con los Testigos de Jehová al 098 966810 o rcontrera@jw.org / informacionpublica.ar@jw.org