“Transparencia, profundidad en los temas y trabajo en equipo es lo que prometemos, con una visión pragmática moderna de lo que tiene que ser un gobierno del FA”

Mario Bergara, Precandidato Presidencial del Frente Amplio

El 19 de agosto en el Club Welcome de Montevideo se hizo el lanzamiento de la precandidatura presidencial frenteamplista de Convocatoria Seregnista del Senador Mario Bergara, con quien dialogó EL PUEBLO para conocer algunas primeras ideas de un nuevo posible gobierno del Frente Amplio (FA).

– ¿Por qué piensa que es necesario que el FA recupere el gobierno nacional?

– Son múltiples las razones. Uno podría decir casi a manera de eslogan que es porque el FA ha gobernado y gobernará para las mayorías nacionales mientras que este gobierno ha focalizado su interés en lo que ellos mismos llamaron los “malla oro”. Pero además, porque entendemos que hay un montón de áreas en donde hay que recomponer políticas, por ejemplo, en lo que es el sistema de cuidados que se ha desmantelado, así como el deterioro de varias de las políticas y de la institucionalidad, pero sobre todo, mirando al futuro. Es así que ponemos foco en los problemas del hoy, como son los del empleo y los ingresos, ni qué hablar de la situación dramática que se está teniendo en los departamentos de frontera. Entiendo que Salto es de los departamentos del país que tiene la mayor tasa de desempleo y el panorama es bastante complejo porque hay una proporción muy grande de comercios y servicios que están tecleando o que directamente ya han tenido que cerrar. A esto hay que sumar los temas de la seguridad, del delito, de combate al narco y al lavado de dinero.

Nadie tiene la varita mágica para resolver los problemas, hay algunos temas que son muy caros para la sociedad uruguaya con los que tenemos que tener más humildad y poder sentarnos en torno a una mesa todo el sistema político para procurar estrategias de más largo plazo, porque los temas de la educación, de la seguridad, de la fractura social, no se van a resolver en 3 años por parte del gobierno de un partido, eso tiene que tener una lógica de continuidad, de política de Estado, y eso nos obliga a todos a cambiar el talante en esos temas. Pero además, mirando a un futuro que es muy diferente porque el mundo de hoy es muy distinto al de hace 25 años, el mundo, la región y la sociedad uruguaya son distintas. El mundo del trabajo presenta desafíos muy fuertes por lo incierto y lo cambiante que está siendo a través de la penetración tecnológica, de la inteligencia artificial y todos los efectos que esto tiene. El foco en todo un conjunto de problemas que hoy se ponen con más fuerza sobre la mesa, por ejemplo, la compatibilidad del desarrollo productivo con el cuidado y la sustentabilidad del ambiente. En fin, una visión más moderna asociada al mundo de hoy.

El FA no le dice a la gente que tenemos que volver para hacer lo mismo que los 15 años anteriores porque aquella agenda, que yo reivindico porque dejamos un país mejor, con más bienestar, con más equidad, con más derechos, pero eso no quiere decir que hayamos hecho todo bien ni mucho menos, cometimos errores, hubo cosas que no pudimos abordar de la mejor manera, pero dejamos un país mejor. Pero esa era una agenda para una problemática y un país que ya ha cambiado enormemente.

– En caso de ser Presidente de Uruguay, ¿qué medidas adoptaría como políticas de frontera distintas a las que se han adoptado por este gobierno?

– En primer lugar, corresponde un planteo de honestidad intelectual, y es que el grado de distorsión y de descalabro en alguna medida que tiene la economía argentina no es factible de ser empardado o empatado con ningún paquete de medidas que pueda tomar el gobierno uruguayo. Así que lo primero es enfatizar que Argentina vive una realidad extremadamente compleja con un cierto descontrol en el terreno macro económico, niveles de inflación de más del 100%, descontrol del funcionamiento de muchos mercados que es lo que genera esta enorme disparidad en los precios, y una realidad social con más de un 40% de la población en la pobreza. Por eso digo que hay que ser intelectualmente honesto y reconocer que no hay batería de medidas que pueda tomar el gobierno uruguayo que compense esa situación.

Por lo tanto, las medidas que hay que tratar de ir tomando, algunas ya se han tomado, otras quizás falten, son más paliativas, de ayuda para evitar que el impacto de esa situación que todavía va a durar un tiempo, gane quien gane la elección en Argentina, tratemos entonces de suavizar los impactos. Como dije, medidas paliativas de ayuda tanto a nivel de temas de empleo como de comercio, también debemos escuchar cuáles podrían ser soluciones que los propios trabajadores, comerciantes y proveedores de servicio de la zona puedan plantear. Pero vuelvo a decir, no hay varita mágica en esto tampoco, pero hay que ayudar para sostener que el deterioro no sea más grande.

– Comenzamos la charla hablando de por qué era necesario que el FA volviera a ser gobierno, ¿pero por qué debería ganar el FA con usted como Presidente de la República?

– En principio, la oferta de precandidaturas del FA debe reflejar, y lo va a hacer, las distintas perspectivas que hay adentro del FA. Hay todo un bloque alrededor del Partido Comunista y del Partido Socialista que tendrá su candidatura, está el bloque del MPP que tendrá la suya, y el Espacio de Convocatoria Seregnista tiene nuestra precandidatura. Nosotros ofrecemos trabajo, un perfil que la gente conoce porque quienes integramos Convocatoria Seregnista con Astori, quien habla, Álvaro García, Liliam Kechichián, Benjamín Liberoff, en áreas tan relevantes como la conducción económica o el Ministerio de Turismo, y otras áreas, la gente conoce el perfil de nuestra visión política, el pragmatismo y la responsabilidad con la que trabajamos. Apuntamos a conducir un gobierno que sea transparente en primer lugar en cuanto a la información pública, en cuanto a las decisiones que se toman y sobre los mecanismos de cómo se distribuyen los bienes y servicios públicos, incluido el ingreso a la función estatal.

En segundo lugar, el abordaje en profundidad de los temas para así poder resolverlos, y un trabajo en equipos, que es algo que está asociado a la profundidad porque nadie puede pretender tener un dominio profundo de todos los temas. Nosotros trabajamos con equipos muy preparados, lo hicimos en el gobierno, lo hacemos ahora también en la tarea parlamentaria, donde atendemos en profundidad cada uno de los temas, y entiendo que tengo la capacidad de conducir, de liderar basado en el trabajo de equipos que tienen su propia opinión y aportes, por lo que hay que saber escuchar. Así que transparencia, profundidad en los temas y trabajo en equipos es lo que prometemos, con una visión pragmática moderna de lo que tiene que ser un gobierno del FA.

– Nos gustaría conocer su opinión como economista sobre el futuro del dólar. Quienes están endeudados en dólares prefieren un dólar bajo, pero quienes se dedican a exportar prefieren un dólar alto, ¿cómo se manejaría ese tema en una posible presidencia suya?

– Es imposible poner un número, pero está claro que no hay un dólar que le termine gustando a todo el mundo porque el que vende o cobra en dólares quiere un dólar alto, y el que compra o el que está endeudado en dólares quiere un dólar bajo. Nosotros hemos seguido una política en los gobiernos del FA que es que el dólar no tiene que tener desalineamientos bruscos, ni a la baja ni al alza, no se puede ir ni demasiado abajo ni demasiado alto, hay que suavizar esos movimientos, y en lo posible, acompañando la evolución del dólar en el mundo, cosa que este gobierno ha ignorado. Mientras el año pasado el dólar subía en el mundo, acá se caía y después siguió cayendo, y hoy estamos con un nivel de atraso cambiario más grande de todo el siglo. Eso es perjudicial, porque un desalineamiento tan grande es perjudicial en general, ni qué hablar para la producción.

Eso se debe en buena medida a la política y señales que ha dado el gobierno de no intervenir en el mercado cambiario. Hace casi 2 años que el Banco Central no compra un solo dólar en el mercado, y la señal política es que el Banco Central y el gobierno justifican esa no intervención en el mercadito cambiario que tenemos. Por lo tanto, eso refuerza la expectativa de un dólar que no ha parado de caer en el último año y pico. Quién diría hace un año y pico con un dólar a 42 o 43 que hoy íbamos a estar abajo de 38. Realmente creemos en eso que el gobierno se está equivocando.

– El PIT CNT resolvió concurrir a una reforma constitucional para derogar aspectos de la reforma de la seguridad social aprobada este año, ¿cuál es su postura a este planteo?

– Convocatoria Seregnista ha marcado en una declaración pública su posicionamiento. En primer lugar, todos en el FA estamos en contra de esta reforma jubilatoria porque la consideramos injusta, porque si bien se dice que es un problema de todos, a los únicos que se le exige más esfuerzo es a los trabajadores y a nadie más. Además, mantiene las desigualdades, las inequidades que hay entre las distintas Cajas. O sea, es una reforma injusta que intentaremos revertir en todos sus aspectos negativos, lo que tenemos en discusión es el camino. Lo que ha planteado el PIT CNT es que como esto no puede ir a referéndum por el tipo de ley que es, se plantea entonces la posibilidad de colocar algunas cláusulas específicas en la Constitución que tienen que ver con la edad mínima jubilatoria, la jubilación mínima y las Afaps.

Creemos que la Constitución no es para colocar aspectos específicos que deban resolverse en la órbita legal. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ese proceso sino con lo planteado por el Presidente del FA, que es, primero, tener como pre requisito que el FA vuelva a gobernar, porque para cambiar la reforma hay que cambiar la correlación de fuerzas políticas. Y en segundo lugar, avanzar en un gran diálogo nacional, político y social, para generar una reforma más justa de la que está planteada hoy. Ese para nosotros es el camino, ir por la vía del diálogo, la negociación en un marco político y legislativo. Una ley se mejora, se corrige, se cambia con otra ley. Esa es nuestra perspectiva.

PERFIL DE MARIO BERGARA

Es divorciado. Sus hijos son Maira, Rafael y Diego (fallecido).

Es del signo de Tauro.

De chiquito quería ser grande (risas).

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? He sido un privilegiado en la vida porque he podido compatibilizar esfuerzo y suerte.

¿Una comida? Todo lo que no sea picante.

¿Un libro? El correo del General.

¿Una película? El padrino.

¿Un hobby? La música.

¿Qué música escucha? Soy muy ecléctico, con excepción de la ópera y el jazz duro.

¿Qué le gusta de la gente? La franqueza.

¿Qué no le gusta de la gente? La traición.