Tránsito: los semáforos ayudan, pero no son la solución

Desde luego que vemos con buenos ojos la instalación de más y mejores semáforos en Montevideo. Pero honestamente pensamos que el problema de tránsito no se arregla con esta instalación que nos parece muy acertada.

El problema del tránsito sólo se arreglaría si después respetáramos a rajatablas tanto los semáforos, como las demás señales, porque el hecho no es la falta de semáforos, ni de señales, sino la el respeto que le tenemos luego a estos.

No podemos olvidarnos que un jefe de policía, esporádicamente en Salto, en ocasión de asistir a un congreso de jerarcas policiales en Brasil, notó que un colega que le transportaba en horas nocturnas no respetaba los semáforos y le interrogó al respecto.

“Si me detengo, cuando me indica el semáforo, sería asaltado”, fue la respuesta. Esto que para nosotros es aún impensado, nos ubica en la realidad de otros países, que años atrás estaban en la misma situación que tenemos hoy nosotros.

Debiéramos sacar experiencia al menos de la situación, porque estamos haciendo exactamente l o mismo que hicieron ellos.

Si la autoridad encargada de hacer cumplir las normas de tránsito no es respetada, ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Cómo se llegó a ello? ¿qué se hizo cuando recién comenzaba el problema?

En materia de transito nos hemos cansado de reclamar el estricto cumplimiento de las nromas. Hemos ejemplificado en el tramo de ruta 3 entre la ciudad y Termas del Daymán. Allí no hay motonetista alguno que no transite por las banquinas lo que está prohibido y que sepamos es una infracción grave. Pero no sólo esto sino que en muchos casos hasta adelantan por la derecha cometiendo una segunda infracción.

Lo peor de todo esto es que estas infracciones muchas veces se cometen a la vista de la Policía y sin que ésta notifique el menos de la infracción.

Recientemente en los accesos a la Capital una moto se “comió” un automóvil que estaba detenido por deterioro en la banquina, con graves consecuencias. ¿Quien o quienes han sido los culpables?

En la ocasión hubo varias irregularidades, que sepamos un vehículo con desperfecto debe detenerse en la banquina y colocar los conos señaladores del obstáculo, pero además hay una cosa que tendría que saberse y respetarse. Las banquinas no son transitables.

Estoda idea de quien o quienes han sido los responsables del accidente, aunque como siempre no aparezcan.

A.R.D.