Montevideo, 14 feb (EFE).- Trabajadores de la banca estatal uruguaya llevaron a cabo un paro este lunes y se manifestaron ante la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno, para pedir la mediación del presidente del país, Luis Lacalle Pou, en el conflicto generado por la negociación de su convenio colectivo.

Unos 100 funcionarios marcharon desde el Banco de Seguros del Estado, el ente autónomo encargando de comercializar distintos tipos de seguros, hasta la Torre Ejecutiva, situada en la céntrica Plaza Independencia, para entregar una carta al mandatario explicando sus reclamos.

Según dijo a la prensa Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), piden «una mediación» para que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas «se sienten a negociar con los trabajadores» ya que el conflicto «va a continuar profundizándose» en la medida en que no haya contraparte «para una negociación real».

La representante sindical expresó que la mayor preocupación es lograr «mantener el 100 % de vacantes (hasta un total de 1.000)», lo que supondría «una gran mejora para todos los trabajadores uruguayos y para la ciudadanía en general» y agregó que, en su opinión, lo más importante «está en la defensa de las empresas públicas».

La portavoz de AEBU reconoció que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está «intentando mediar», aunque resaltó: «es imposible sentar a dos partes en una mesa de negociación si hay una parte que da igual que estemos haciendo este conflicto, como el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».

Los trabajadores, que dejaron la carta a la secretaria de Lacalle Pou, quien les dijo que se mantuvieran «atentos al teléfono», lanzaron humos de colores y causaron bastante ruido con trompetas y música a alto volumen.

En diciembre, los trabajadores de la banca estatal afiliados a AEBU ya habían llevado a cabo un paro para pedir un convenio colectivo que no tuviera pérdida salarial y que se garantizara el funcionamiento de los bancos mediante el ingreso de personal genuino. En esa línea, Lavecchia puntualizó que la medida de paro en la Cámara Compensadora de Valores desde este martes «a partir de las 22.00 horas» no va a «permitir el intercambio de cheques por 72 horas», que tradujo en una afectación de «cerca de US$ 100 millones que estarían trancados en Cámara». Esto es, dijo, «a los efectos de intentar buscar una respuesta por parte del gobierno»,informó Diario El País. En caso de que el viernes no cuenten con una «respuesta», prevén «aumentar las medidas en otros sectores». En ese sentido, dijo que está previsto realizar paros de 72 horas. «Podríamos llegar a dejar sin sistema financiero al Uruguay por más de 10 días», enfatizó.

Además, indicó que está «confirmada» la marcha de AEBU hacia Punta del Este el 25 de febrero. «Estamos trabajando en territorio con organizaciones locales, y estamos en el día de hoy reuniéndonos con sindicatos de la mesa sindical coordinadora de entes, sindicatos de enseñanza del sector privado; mañana nos reunimos con Fucvam, y así vamos a continuar haciéndolo para incorporar las reivindicaciones de todos estos colectivos y poder generar una gran marcha con todos los que estamos siendo afectados por la política que está aplicando este gobierno», resaltó Lavecchia.

Enérgico rechazo a gesto

autoritario de Amorín Batlle

El Consejo del Sector Financiero Oficial condenó la censura ejercida a la comunicación del sindicato por el presidente del directorio del Banco de Seguros José Amorín Batlle.

Días atrás el presidente del directorio del Banco de Seguros José Amorín Batlle citó a la Comisión Representativa del Banco de Seguros. El fin de la reunión era comunicar que no permitiría ninguna propaganda en los medios sindicales de comunicación dentro de la institución, alusiva al referéndum contra 135 artículos de la LUC. Ante esta decisión el Consejo de Sector Financiero Oficial (CSFO) emitió un comunicado para manifestar «su enérgico rechazo a este tipo de manifestaciones así como su solidaridad y respaldo a todos los compañeros representantes de AEBU en el BSE, quienes amparados en la Constitución, las leyes y convenios colectivos seguirán defendiendo y promoviendo todas las actividades que nuestro sindicato y el PIT-CNT lleven adelante».

«La publicación y la difusión de noticias e informaciones de interés sindical constituyen una actividad sindical lícita, y la aplicación de medidas de control de las publicaciones y de los medios de información puede significar una injerencia grave de las autoridades administrativas en esa actividad». El documento del CSFO finaliza declarándose «en contra de cualquier tipo de actos que pretendan limitar la expresión de ideas y opiniones y coartar la libertad sindical». Portal AEBU