Trabajadores de ex Citrícola Salteña solo están cobrando las deudas del 2020 en adelante y no es su totalidad

Las deudas anteriores entraron en el concurso

En la edición del pasado miércoles 1°, EL PUEBLO transmitía la primicia: “…se acaba de firmar la transferencia de bienes de Citrícola Salteña a Frutura, por lo tanto hace un rato también que Frutura depositó lo que tenía que depositar, el resto de la deuda y por lo tanto los trabajadores vamos a estar cobrando lo adeudado”. Eran palabras brindadas a este diario por el Presidente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, Juan Carlos Albano.

La noticia tuvo inmediatamente gran trascendencia y causó enorme satisfacción en aquellas personas que desde hace mucho tiempo esperaban cobrar deudas por concepto de trabajo realizado hace ya bastante tiempo, y cuya remuneración nunca les había llegado.

Sin embargo, inmediatamente también EL PUEBLO comenzó a recibir consultas de algunos de esos trabajadores, que planteaban cosas tales como: “fui a cobrar y me pagaron menos de lo que me deben”, “¿cómo se hace para cobrar?”, “fui y me dijeron que la plata que me deben de 2018 no está”, etc.

Eso ameritó un nuevo contacto con Albano, quien explicó principalmente cuáles son las deudas que se están pagando y dejó en claro que se trata únicamente de un porcentaje de las de mayo de 2020 en adelante (hasta marzo de 2022), no las anteriores a esa fecha.

-¿Cómo accede el trabajador a cobrar esto?

La forma de cobro es mediante la tarjeta Mi dinero. El que no tenga esta tarjeta, tiene que ir a un Red Pagos y en la ventanilla presenta su cédula. Esto quedó pronto para cobrar a partir del 1° de este mes y las personas que tienen retenciones judiciales, por ejemplo por paternidad o ese tipo de cosas, empezaron a cobrar a partir del día 2.

-Hay quienes dicen que no se les está pagando las deudas más atrasadas, ¿es así?

Sí, porque hay que aclarar que hay dos tipos de deudas. Una que es de los años 2017 y 2018, y esa deuda no se está pagando. Lo que se está pagando es lo que se llama créditos post concursales, que son los que se generaron después del concurso.

-Concurso que se da cuando la empresa es declarada en quiebra, ¿y que fue cuándo exactamente?

Estamos hablando del 15 de mayo del 2020, desde que Lideco (una liquidadora) toma posesión de la empresa y disuelve el directorio. ¿Por qué Lideco paga eso, a partir de ahí?, porque tiene que entregarle a Frutura todo saneado. Lideco dispone solo de un porcentaje y con ese porcentaje está pagando a los trabajadores y a las empresas que prestaron servicios, y que en diciembre, cuando se le hizo un adelanto a los trabajadores, esas empresas no cobraron nada, porque la que puso la plata para el adelanto fue Frutura y Frutura priorizo pagarle a los trabajadores.

-¿Y es verdad también que de las deudas post concursales se está pagando solo una parte?

Sí, un 37 %; nos dice el síndico, o sea el representante de Lideco, que lo que se está pagando es un 37% nominal. Eso es lo que se pagó en total, a eso tenemos que descontarle un adelanto de un 20% o 25% que se había hecho en el mes de diciembre. Se está pagando esa diferencia a un 37% nominal, que es lo que ya sabíamos que se nos iba a pagar, ya se nos había dicho que era para lo que daba la plata de la venta.

-Bien, se está pagando lo post-concursal, ¿y no alcanza el dinero para pagar más que ese porcentaje?

Recordemos que post concursal es todo lo que se genera después del concurso (liquidación de la empresa), lo anterior quedó dentro del concurso y en el concurso no se reparte equitativamente la plata sino que hay instituciones que tienen prioridad para cobrar, se llaman “Acreedores privilegiados”…

-¿Cuáles serían?

En este caso es el Banco República y la Bolsa de Valores, que ambos tenían prendas sobre los bienes. Si después de pagarles a ellos, sobra dinero, tengo entendido que en segundo nivel está la deuda a los trabajadores, y si sobra vienen los acreedores quirografarios, que son todos aquellos que tienen factura, que no prendaron nada, solo tienen factura firmada por el servicio que brindaron.

-Insisto para que quede claro, a los trabajadores que se le debe desde 2017 o 2018, ¿hay que decirles entonces que se resignen a que no va a cobrar?

Yo no lo sé…No soy yo que tengo esa respuesta, eso tendrán que ver los que participaron del concurso a ver cuánta plata hay y cuánta plata se debe.

-Una persona nos ha trasladado la pregunta acerca de si, legalmente, no cabría rematar chacras que están a nombre de Caputto para pagar esas deudas más viejas…

No, esa gente no tiene nada a su nombre, si no ya hubiera entrado todo en el concurso… Así que me parece que esa persona que preguntó eso se equivoca, a ese nombre no hay nada, no creo que lo haya.