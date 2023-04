Trabajadores de Agencia Central están en «asamblea permanente de estado grave»

os trabajadores de Agencia Central de todo el país reunidos en el Sindicato Unico de Trabajadores de Agencia Central y Otros, están en asamblea permanente debido a condiciones laborales que los perjudica y pone en riesgo al usuario.

Toman la medida ante la falta de diálogo con la empresa que no ha escuchado los pedidos de los trabajadores que tienen que ver sobre todo con la reorganización de tareas y horarios laborales.

La reivindicación es de 10 puntos y ninguno ha sido tomado en cuenta informaron los funcionarios.

Puntos reivindicativos

En un primer lugar los trabajadores solicitan la recuperación de los turnos fijos en el sector carretero , seguido por el pedido de alojamientos en condiciones óptimas de confort e higiene. La eliminación de jornadas laborales riesgosas y extenuantes en carretera. También rechazan la instalación de cámaras de vigilancia a los trabajadores en los ómnibus. Están contra las sanciones abusivas por parte de la empresa y denuncian hostigamiento y persecución a los trabajadores a través de los mandos medios de la empresa.

Piden el reconocimiento y saberes y categorización de trabajadores de talleres. Exigen además disponibilidad de herramientas y personal suficiente para el cumplimiento de las tareas laborales ya que existe una sobre carga laboral por falta de personal, por tanto se manifiestan con un NO a la multifunción.

Asamblea permanente de estado grave

El delegado del sindicato Gonzalo Martínez informó que se está en una asamblea permanente de estado grave al haberse agotado las instancias bipartitas con la empresa.

«Al no haber acuerdo con la empresa realizamos una asamblea general de donde surge esta asamblea permanente de estado grave debido a las condiciones de trabajo que están siendo muy perjudiciales para los trabajadores y tenemos problemas con los mandos medios que aplican sanciones abusivas con el personal. Esa sería en general la raíz del problema.»

Uno de los puntos principales es volver a los turnos fijos como era antes de la pandemia, explica Martínez.

«Esto no le cuesta un peso a la empresa porque es solo un tema organizativo de los turnos de carretera que se cambió con la pandemia, porque pre pandemia cada chofer y cada guarda tenía un turno asignado para trabajar, hoy por hoy seguimos sin volver a ese sistema.»

El poco descanso genera situaciones de riesgo, dice Martínez.

«Nosotros vamos a salir a la carretera sabiendo lo que vamos a hacer al otro día, a las 20.00hs. No tenemos buenos descansos , esas condiciones son pésimas y nosotros queremos que la gente sepa esto por las extensas horas de trabajo, algunos hacen 36 a 38 horas. Estas situaciones se dan en guardas, en los choferes nos dan turnos con poco margen de descanso. Pusimos un médico a disposición de la empresa que les informó sobre las horas de descanso que deberíamos tener pero no se cumple con eso.»

En los talleres el problema es la multifunción, «nuestros reclamos no tienen costos para la empresa sino que es netamente organizativo y a raíz de esto hay muchos compañeros enfermos por la situación porque hoy por hoy no sabe lo que tiene que hacer.»

Persecución.

Otro aspecto del conflicto de los trabajadores con Agencia Central es la persecución por parte de mandos medios.

«Tenemos mandos medios que hoy lo que hacen es suspender a la gente de forma arbitraria. Antes de la pandemia teníamos una comisión que era una paritaria de sanciones que quedó descartada , es muy abusivo lo que está pasando y ahora nos amenazaron conque no nos van a pagar el sueldo.»

Martínez aclaró que la asamblea es de todo el país y es indefinida en el tiempo debido a que hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la empresa no mostró interés en tomar en cuenta los reclamos de los trabajadores. «La empresa va a cubrir los servicios con los funcionarios no afiliados, o con personal contratado pero van a estar limitados . Y esta asamblea no tiene fecha de culminación, y es una asamblea indefinida y es en todo el Uruguay. En cada departamento habrá compañeros reunidos y estaremos interactuando entre todo el país. Nosotros siempre estamos apostando al diálogo pero la empresa se niega y se mantiene en las condiciones de trabajo que afectan al personal.»

Por último rechazan las cámaras de vigilancia cuando se utilizan para hacer un seguimiento del trabajador, caso de las agencias e incluso de las unidades.