Torneo de Kick Boxing para el sábado 19 de noviembre en la Casa de los Deportes.

El próximo sábado 19 de noviembre la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir organiza un nuevo espectáculo de KBFC, Torneo de Kick Boxing con combates en Ring, será la movida de éste deporte más grande hasta la fecha en nuestra ciudad.

La actividad se realizará en la Casa de los Deportes de la Intendencia de Salto, contando con 20 combates internacionales con luchadores de Argentina y Uruguay, en una noche que promete muchos KO para el público salteño.

De los combates por título KBFC se destacan el que protagonizarán Agustín Arenas (Uruguay) y Brian Gallo (Argentina), en la rama femenina se destaca el combate por el título entre Julieta Ferreira y Aylen Cardozo.

Otros combates para destacar: Camilo Montes (Uruguay) vs. Iván Melo (Argentina), Soledad mora vs. Jenni Francia, Alexis Machado vs. Andrés Pérez Marc Silva vs. Santiago De Souza, Shana Loidi vs. Leidy Torres, Elías Irisarri vs. Gere Acosta,

MMA: LA JAULA REGRESA EN DICIEMBRE A SALTO

La Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir se encuentra organizando el regreso de la Jaula a Salto, el espectáculo más grande del año para despedir el 2022 con 15 Combates Internacionales de primer nivel y varios títulos en juego,

Será el regreso de muchos de los campeones de Vilamir defendiendo sus cinturones, vuelven a la acción Luciano «El Torito» Pereira, Esteban «El Duende» Pereira, Xiomara «La Pitbull» Piriz, Leonardo «Bones» Ferreira, Víctor «el Hércules» González entre otros salteños que se encuentran entrenando fuerte para defender a Uruguay en La Jaula del CFU.

Para ello la Escuela Vilamir busca apoyo de las distintas empresas y negocios de Salto para poder realizar este tipo de espectáculos de gran magnitud en nuestra ciudad, los interesados pueden comunicarse al 096 201 323.

VILAMIR MANTIENE ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

Siguen abiertas las inscripciones en la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir: Fábrica de Campeones.

Se pueden comunicar al 096 201 323 o ir directamente a su sede central de Club Circulo Sportivo.

Cuenta con clases de MMA (Artes Marciales Mixtas), Muay Thai, Kick Boxing, Brazilian Jiu Jitsu (Gi y NoGi).

Ahora se suman también Clases de Wrestling y Defensa Personal, para Todas las Edades y Ambos Sexos, para todos los niveles, entrenamiento recreativo, competitivo, físico y para la defensa personal.