“Tomo la palabra”: Alberto “Negro” Chiriff vuelve al ruedo artístico este sábado 10 a las 2030 horas

Volviendo al ruedo de espectáculo el actor, músico y docente, Alberto “Negro Chiriff presentará el sábado 10 de julio a las 20.30 horas – con aforo limitado en Charrúa 275 – la propuesta de su autoría “Tomo la palabra». Las reservas se podrán efectuar comunicándose al 097313529.

El multifacético artista se reencontrará con su público mediante este nuevo recital donde la palabra jugará un rol protagónico y sensorial.

Alberto “Negro” Chiriff, en diálogo abierto con EL PUEBLO adelantó algunos detalles del espectáculo. “Tomo la palabra» nace porque venía haciendo recitales de poesóa desde hace muchos años; también los encuentros de filosofía donde la palabra es la herramienta y el vínculo lo que genera el encuentro…. el carácter… el cuerpo a cuerpo.

A causa de la pandemia las cosas se complicaron y fueron desapareciendo los encuentros presenciales.

En Septentrión es el primer espectáculo que va a llevar a cabo en este centro cultural.

Se llegaron a desarrollar algunos talleres pero luego se cortó todo.

Este es el primer espectáculo, un recital de poesía performática…. es la palabra la que pasará a ser la protagonista” – destacó el creador.

El espectáculo consta de dos partes; la primera parte Alberto Chiriff presentará algunos Mojos; se trata de pequeños escritos que son para ser recitados también; son poemas en prosa para ser dichos pero su particular característica es que son poéticos. Cuentan con una sonoridad muy particular; algunos tienen un tinte humorístico y otros de carácter reflexivo.

Chiriff hizo alusión a los Mojos creados por Horacio Buscaglia. “En este caso son creados por mí y entrarán en consonancia con una puesta en escena o sonido electrónico. Es la manera que encontré de expresarme…

Después habrá una pausa en el espectáculo”.

El espectáculo seguirá las normas establecidas en el marco de la pandemia. Habrá mesas y el público podrá consumir cerveza artesanal.

REMEMORANDO A EMBLEMÁTICOS POETAS SALTEÑOS

En la segunda parte Alberto Chiriff recordará poemas de emblemáticas figuras de la literatura

salteña.

“Son poetas que yo conocí cuando empecé a salir en la noche salteña durante los años 90… con el tiempos los empecé a querer y ciertamente me siento muy identificado a esa forma que tienen de decir, si bien pertenezco a otra generación…

Ellos vivieron La Dictadura en su época de adolescentes, entonces tienen una manera muy particular de expresarse.

Y como expresé, si bien tengo otra manera de sentir, me siento muy identificado. Hace años que vengo recitando sus poesías… muchos salteños los conocen de nombre pero no han escuchado nada…. tampoco la gurisada que empieza a salir y a descubrir la poesía” – reflexiona el artista.

Hacia el final del espectáculo, Alberto Chiriff promoverá el micrófono abierto donde la gente va a poder leer sus obras, cantar alguna canción o compartir momentos. En cuanto a las poesías, se recordarán obras de Elder Silva, Marosa di Giorgio, Juancho Martínez , Marta Peralta, Víctor Silveira, Rolando Fayette, Fabio Guerra, Altamides Jardim, Ramón Lancieri y Víctor Lima.

Algunos poemas que se presentarán, de Ramón Lancieri, son inéditos.

Con respecto a la vuelta de los espectáculos, Chiriff expresa: “Hay una necesidad de volver a encontrarse… muchos somos los que vamos a ver espectáculos musicales poéticos, de artes plásticas, de lo que sea. No se trata solamente de la crisis sanitaria, económica y de salud, sino que también hay una crisis cultural porque la cultura no es un adorno…. el arte no es un adorno no es algo que hacemos y está ahí como si no formara parte de nuestra vida.

El arte también le da sentido a la vida. A través del arte, de una pintura, un poema, un cuento, una canción, se van generando formas de relacionarse, formas políticas y de cuidado”.

“EXISTE MUCHA NECESIDAD DE CREACIÓN Y DE COMUNIÓN ARTÍSTICA”

Alberto Chiriff sostiene que los seres humanos mantenemos una profunda relación con el arte, una necesidad de encontrarnos con ese cuadro que se encuentra colgado en la pared, con esa intervención de un cuerpo en la danza, una canción, un libro… no se trata solamente de divertimento.

“El que se reabran los centros culturales tiene un componente económico muy importante, porque los centros culturales viven de lo de sus espectáculos, pero tiene que ver también mucho con los creadores… con los que sentimos la necesidad de crear. Hay una necesidad imperiosa de expresar y comunicar.

Es la necesidad que tenemos de salir a escuchar al músico… ir a ver la muestra de aquel pintor que siempre íbamos, es esa necesidad de ese encuentro, es maravilloso. Estamos viviendo un momento culturalmente histórico en el Uruguay como se ha dado en otros países. Que vuelva el deporte en Europa no es noticia, pues no deja de ser un hecho económico, no hay una cuestión deportiva, pues son profesionales que viven de ello… el hecho deportivo de aquel que le gusta jugar fútbol en el campito… con el arte pasa lo mismo… significa volver a encontrarse.

Es un camino difícil porque no es el tradicional.. lo que hace Luis Bravo en Montevideo, lo estoy haciendo acá en Salto.

Mediante la palabra nos vinculamos con el mundo…. allí está él ahí está el valor de la palabra … formamos parte de un mundo y el vínculo que tenemos con él es mediante la palabra. Va a ser muy bueno reencontranos con esta

mezcla de poesía, música electrónica, acústica palabra dicha, palabra cantada, susurros y aullidos” – cerró Chiriff.