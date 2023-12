Todos lo dicen pero nadie lo cumple

Honestidad- justicia social y respeto a las leyes ¿es demasiado pedir? Estos son los elementos básicos que les pediríamos a cualquier personas que quisiera ser político.

Son las tres cosas básicas que todo político dice que habrá de manejar y cumplir, porque son lo que el pueblo requiere para tener una vida digna. Pero ¿Quién los aplica? Nos bastaría con los dedos de una sola mano para enumerar a los políticos que luego las llevan a cabo en su accionar. Es claro que hay muchas formas de entender luego su cumplimiento, pero no siempre son honestas.

Honestidad significa igualdad de condiciones, de oportunidades para todos los uruguayos. Significa rechazar dinero cuando se tienen dudas sobre su procedencia y esto es cada vez más frecuente.

Justicia social significa tratar a todos los uruguayos por igual y no de acuerdo a lo que piensa. Oyó hablar de “clientelismo político”. Esto significa otorgar cierto favoritismo a sus correligionarios o a quien cree que le resarcirá de alguna forma el “favor” que se le está haciendo con la designación de un cargo.

Cree Ud. por casualidad que eso es aplicar correctamente aquello del prócer “que las únicas diferencias entre los uruguayos deben ser su capacitación, su preparación y su profesionalismo para el ejercicio de un cargo”.

Si no somos capaces de exigir el debido respeto a las leyes no somos merecedores de algo mejor. Todo delincuente, sea de capucha, guantes blancos o uniforme, que viola las leyes comete delito, eso siempre fue y es así y por lo tanto deben responder ante la ley.

Que sepamos ningún político se anima a oponerse a esta premisa, a lo sumo algunos no las mencionan, pero nadie las rechaza. Esto no quiere decir que todos las cumplan.

Para aspirar a un país diferente deberíamos pensar verdaderamente en los menos pudientes desde su nacimiento mismo. No pretendemos decir que nada se ha hecho por la sencilla razón que no es así. Lo que decimos es que lo hecho no alcanza.

Siempre hemos sostenido que no hay soluciones mágicas y lo que ha sucedido en materia de seguridad es la mejor demostración. La salida a la situación actual no se dará hasta dentro de 15 o 20 años, siempre y cuando mantengamos el buen camino.

Pero una cosa es segura, de seguir por el camino actual, el país, la región y quizás el planeta se irá al carajo.

A.R.D.