Todo lo que siempre quisiste saber sobre la pintura tizada

¿Sabés lo que es un must have? Es esa prenda de ropa o accesorio de moda que no puede faltar en tu ropero. También puede ser un clásico, algo que vaya con todo, como un pantalón de jean o un vestido negro liso. Bueno, en lo que a decoración del hogar se refiere también hay must have. La pintura a la tiza, también conocida como pintura tizada o chalked paint, es uno de ellos.

La pintura tizada es un tipo de pintura acrílica que, como su nombre lo indica, se fabrica con tiza o con yeso y agua. Debido a lo fácil que es aplicarla y el resultado que logra, es que se ha puesto de moda en el mundo entero. Una vez finalizado el trabajo, queda parecida a la pintura acrílica con acabado mate. Así que es ideal para técnicas como el decapé, sobre muebles y objetos de decoración.



Aquí ya vamos dejando al descubierto sus ventajas. Es sencillo de aplicar, por lo que puede utilizarla desde un profesional hasta un principiante que, aburrido en casa, quiere probar algo nuevo. Se puede aplicar con lo que quieras: rodillo, brocha, incluso pistola. Con las manos mejor no la apliques, y siempre dejala fuera del alcance de los niños.

Es ecológica, porque es a base de agua, sin disolvente y libre de tóxicos. Además se puede limpiar los utensilios con agua y jabón. Tampoco tiene olor, así que es perfecta para utilizar en interiores. Esto me recuerda lo siguiente: se puede aplicar en múltiples superficies, lo que permite pintar casi cualquier cosa que se te venga a la mente. Madera, metal, cerámica, lona, vidrio, melamina, todo puede ser renovado con la pintura tizada. Y hay tanta variedad de colores, que es imposible no enamorarse de alguno.

Pero ¿cómo pintar? Como dijimos, su aplicación es muy sencilla. No hace falta lija, imprimación o productos especiales. Simplemente tener limpia la superficie que vas a pintar. Para esto, utilizá agua y jabón y después secá bien, así eliminas cualquier rastro de polvo o grasa. Después elegí la herramienta con la cual vas a pintar y ¡manos a la obra! Una vez terminado, dejalo secar al menos 15 minutos. Para un efecto más aterciopelado se recomienda darle una segunda mano. Hasta cinco manos es posible, según el efecto que le quieras dar. Podés pintar detalles en la pared, renovar tus muebles, pintar telas con stencil, convertir una superficie en un pizarrón para los chicos, darle color a la vajilla o las lámparas. ¡No limites tu imaginación! Podés, incluso, darle terminaciones vintage de una forma súper fácil, lijando ligeramente los bordes del objeto que querés transformar. Si no te sentís seguro, lo mejor es contactar con un profesional que haga el trabajo.

La pintura tizada nos da una amplia variedad de posibilidades. Nos permite renovar un ambiente sin mucho esfuerzo y a bajo costo.