EDUCACIÓN INCLUSIVA

Natalia Ponce de León, Docente, Postgraduada en Psicopedagogía Clínica e Intervención Psicopedagógica. Actualmente asesora a Centros educativos, trabaja en consultorio en Montevideo, realiza talleres y charlas en todo el país.

• ¿Por qué decides especializarte en Psicopedagogía?

Desde mi ser docente, y desde mi ser mamá, sentí la necesidad de comprender cómo aprenden aquellos chicos que supuestamente aprenden distinto, y toman atajos “no previstos” a la hora de involucrarse en el desafío que se le presenta a todo sujeto aprendiente. Me fascina acompañar trayectorias de aprendizaje y ser testigo de ese mágico instante en que los chicos contactan con el YO PUEDO. Me atrapa la idea de diseñar caminos pedagógicos para que cada UNO encuentre por dónde entrar a la increíble aventura del aprender.

• ¿Toda persona puede

aprender?

¡Por supuesto que sí! Pero no todos lo hacen el mismo día, ni de la misma manera. Cada uno emprende su viaje. Algunos van caminando, otros en bici, otros en avioneta. Algunos requieren ir haciendo paradas estratégicas. Hay quienes prefieren iniciar el viaje tomados de la mano de un moderador, y disfrutan mucho cuando pueden comenzar su vuelo más autónomo. Cómo educadores tenemos que confiar en cada UNO de nuestros estudiantes, y enamorarse de lo que son, pueden y tienen, y no pararnos desde lo que falta o no pueden realizar. Muchas cosas pueden esperar, el aprendizaje no. Un buen día para el docente es cuando TODOS sus alumnos logran avanzar. No importa la velocidad, pero sí el estar en movimiento. Seguro que al final del camino no todos han aprendido lo mismo, pero todos han aprendido, y se han corrido del lugar de partida. Eso es el aprender, el que ocurra una transformación, un cambio significativo.

• En nuestras aulas comunes conviven niños y adolescentes diversos, cuál es para ti la mejor opción, ¿adecuación curricular individualizada o Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)?

En cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción, y allí la riqueza del aula. Es un verdadero privilegio para el educador y el educando, el constatar que no existan dos cerebros iguales, y que el aula heterogénea es una verdadera oportunidad para todos. El DUA es un enfoque educativo en el cual los planes de estudios pueden reducir las barreras, y se puede maximizar la capacidad de aprender para todo el estudiantado. Defiendo este diseño universal de aprendizaje, porque es como ingresar a una clase dónde hay “muchas puertas de entrada” para el aprendizaje. Es una propuesta que “abraza” a cada chico con su formato aprendiente. A modo de ejemplo, aprendemos la Revolución Industrial desde el relato oral, desde la obra de arte, el dibujo, la dramatización, el video, el rapero, la canción. Me animo a arriesgar que prácticamente todos los chicos pueden aprender desde esta perspectiva. En alguna situación puede requerirse algún otro andamiaje «a medida», pero cuando el deseo de aprender se instala, ¡el aprender es una realidad!

• ¿Crees que hoy hay suficientes materias en formación docente para atender a la diversidad presente en el aula?

Cuando hablamos de reforma de la educación, no podemos perder de vista que también es imprescindible rediseñar la formación docente. Es necesario preparar al docente para el aula real, para los estudiantes de hoy. Es muy importante posicionarnos desde el paradigma: “que yo te enseñe, no implica que tú aprendas”. Es decir, enseñar no es sinónimo de aprender. Es una premisa básica que los docentes puedan generar aprendizajes profundos, significativos y duraderos en todos los estudiantes. Todos tienen que poder aprender, por lo que todo docente tiene que poder enseñar, y construir el…¡vale la pena aprender!

• ¿Qué sugerencias le harías a un docente con varios alumnos que requieren adecuación curricular en su aula?

Le diría que no se posicione desde el lugar del “déficit” del estudiante, y que se proponga descubrir esa infinidad de tesoros que están presentes en cada alumno. Le diría que dedique mucho tiempo a conocerlos, a construir el vínculo, a sentir que cada día es una verdadera oportunidad para generar aprendizajes. Le sugiero que los escuche mucho, que tome sus preguntas, que los invite a ser creativos, a ser pequeños pero grandes investigadores. Le diría también, que no corra atrás del programa curricular, y que “menos es más”. Que celebre cada paso, cada logro de sus alumnos, y ese reconocimiento será un gran aliado para el aprendizaje. Le diría que intente enamorarse cada día del ser testigo de estas trayectorias únicas e irrepetibles de cada chico. Le contaría que no es una hazaña sencilla, que tiene muchas subidas y bajadas, pero ¡que las subidas triunfan!

• ¿Qué mensaje le darías a los padres que tienen hijos que necesitan adecuación?

Lo primero que les diría que todos los chicos pueden aprender, aunque a veces pareciera que esta posibilidad está algo alejada. Les sugeriría que intenten formar equipo con la Institución educativa, potenciando la comunicación, la capacidad de escucha, la NEGOCIACIÓN, y la convicción de que es posible generar puentes de entendimiento. Les diría que presenten a su hijo con una descripción integral, que incluya sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses. No presenten únicamente al estudiante, presenten a esa PERSONA que quiere aprender contenidos, pero también vincularse con sus pares, disfrutar de sus aprendizajes, y preparase para el mundo de HOY. Les diría que su hijo, va a ser un pilar fundamental en el grupo, y que si él no estuviese, la melodía sonaría diferente. Sigamos construyendo orquestas diversas, ¡es el secreto para la mejor melodía del mundo!

