«Toda nuestra fuerza tiene que estar orientada a tratar de evitar que se apruebe este disparate»

Ramón Ruiz , Reforma de la Seguridad Social

Durante este jueves y viernes pasado, el Director del BPS en representación de los Trabajadores Ramón Ruiz, permaneció en Salto llevando adelante varias asambleas explicando algunos aspectos del proyecto de reforma de la Seguridad Social.

Las críticas principales van por la falta de diálogo con la sociedad, la falta de información sobre el tema, que es insuficiente porque abarca solamente el aspecto jubilatorio y las AFAPS.

Ruiz detalló a EL PUEBLO cada uno de estos ejes, sosteniendo que la primera crítica al proyecto de reforma es la falta de diálogo social sobre un tema que debe ser debatido.

FALTA DE DIALOGO SOCIAL

«Se habla mucho del déficit de la Seguridad Social desde el punto de vista económico, pero creo que el principal déficit que tiene la Seguridad Social es la información.

Hay poca información sobre la importancia que tiene la Seguridad Social , y muy poca información sobre esta propuesta de reforma jubilatoria.»

«En Uruguay, donde tenemos un sistema de Seguridad Social tan potente , tan extendido con un impacto muy grande en el conjunto de la sociedad, se vuelve mucho más importante todavía la discusión de cualquier aspecto que tenga que ver con la Seguridad Social. Nosotros entendemos que una reforma de este tipo necesita mucha calidad en cuanto a la información, mucha responsabilidad en el debate, tratando de informar y no desinformar. Tratando de ordenar la discusión y no distorsionar la discusión.»

«La primera crítica es que esta reforma no es hija del diálogo» sostuvo Ruiz , «la elaboraron 15 expertos entre cuatro paredes presentando una propuesta que se centró únicamente en la inversión que Uruguay hace en jubilaciones y pensiones.

Se apuntó a que la variable de ajuste sean los próximos jubilados, actuales trabajadores. Esa propuesta fría tiene que tener cierto punto de contacto con la realidad y para eso es muy importante la participación de las organizaciones representativas de la socieda, y no se permitió un diálogo social para tratar este reforma»

TOCA SOLAMENTE LAS JUBILACIONES

La segunda crítica planteada por Ramón Ruiz en torno al proyecto de reforma de la Seguridad Social, es que en realidad es una reforma solo jubilatoria. «Se queda corta la propuesta porque es una reforma jubilatoria, no una reforma de la Seguridad Social.

Esta reforma se limita solo a lo jubilatorio y nos estamos perdiendo como sociedad y como país, discutir una reforma que abarque otros aspectos que por ejemplo tengan que ver con la primera infancia donde se concentran altos índices de pobreza , las personas con discapacidad que no logran acceder a las prestaciones del BPS, y hay que buscar la manera de ampliar la cobertura. Tampoco se profundiza en el Sistema de Cuidados».

Sobre este punto Ramón Ruiz destaca que este beneficio no solo es para el usuario sino para la sociedad toda porque genera trabajo que es pago, cuando anteriormente era un trabajo que no estaba en esas condiciones.

PARA TRABAJADORES RURALES Y DE LA CONSTRUCCION NO SE DICE TODO

En relación a lo que señala el proyecto de reforma sobre que los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales mantendrán los 60 años como edad jubilatoria, Ruiz hizo algunas puntualizaciones, sosteniendo que « no se está diciendo todo lo que hay que decir».

«Los trabajadores rurales y los trabajadores de la construcción van a trabajar hasta los 60 años siempre y cuando una comisión que se va a crear integrada por BPS y MTSS, determine que esos puestos de trabajo estaban desarrollados en una actividad de alto esfuerzo físico . Esa comisión va a decidir cuales trabajadores si y cuales no cumplen con el requisito para jubilarse.»

Otro aspecto relacionado con este tema es que «además abarca a los trabajadores mayores de 45 años, y también tiene que tener 20 años registrados en la Industria de la Construcción y en los útimos 10 años tiene que tener por lo menos 8 años trabajados, y a un trabajador de la construcción entre los 50 y 60 años le cuesta conseguir trabajo.

Seguramente esos trabajadores no van a contar con esos 8 años que se exigen en los últimos 10, por este motivo los obreros están muy preocupados.»

AFAPS COMO CAUSA DEL DEFICIT

«Un tema que se plantea es que los recursos conque cuenta la Seguridad Social no alcanzan para cubrir lo que se invierte en jubilaciones y pensiones.

Entonces si la preocupación es el déficit hay que mirar hacia las AFAP porque les transferimos por año 1.200 millones de dólares y la asistencia financiera que necesita el BPS es menos de la mitad de eso.

El año pasado ganaron 12 millones de dólares con la comisión que le cobran al trabajador , y ahí tenemos dineros que eran de la Seguridad Social que eran del Estado y que hoy están en manos de privados».

Por otra parte Ruiz aclaró que cuando el Estado necesita dinero le pide prestado a los privados y por eso paga intereses. «Que alguien me explique cómo se puede sostener esto, porque además la reforma propone que sea obligatoria la afiliación a los privados de todos quienes ingresen al mercado laboral y aportarán un 5% para la AFAP y un 10% para el BPS, y este sistema será para todos los sistemas de Seguridad Social» En relación a la propuesta de Movimiento en Defensa de la Seguridad Social que plantea un plebiscito por esta reforma, dijo que no es momento de enfrentar una ley que todavía no se aprobó. «Toda la energía , toda la fuerza tiene que estar orientada a tratar de evitar que se apruebe este disparate que quieren imponer sin diálogo.»

Para Ruiz esto se puede lograr con la movilización en las calles.