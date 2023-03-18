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TODA LA «B»

Fecha 1Fecha 7
PALOMARSALTO URUGUAYSANTA ROSAFENIX
SANTA ROSAHINDUPALOMARALBION
TIGREPARQUE SOLARILIBERTADTIGRE
CHANASAN EUGENIOCHANAPROGRESO
FENIXPROGRESOPARQUE SOLARIHINDU
LIBERTADALBIONSALTO URUGUAYSAN EUGENIO
Fecha 2Fecha 8
ALBIONSANTA ROSATIGREPALOMAR
FENIXPALOMARCHANASANTA ROSA
PARQUE SOLARICHANAHINDUALBION
SAN EUGENIOTIGREFENIXSALTO URUGUAY
PROGRESOSALTO URUGUAYPARQUE SOLARILIBERTAD
HINDULIBERTADPROGRESOSAN EUGENIO
Fecha 3Fecha =9
PALOMARCHANASANTA ROSAPALOMAR
SANTA ROSATIGREHINDUTIGRE
ALBIONPARQUE SOLARISALTO URUGUAYCHANA
SAN EUGENIOFENIXSAN EUGENIOPARQUE SOLARI
LIBERTADPROGRESOLIBERTADFENIX
SALTO URUGUAYHINDUALBIONPROGRESO
Fecha 4Fecha =10
SAN EUGENIOSANTA ROSALIBERTADPALOMAR
PARQUE SOLARIPALOMARPROGRESOSANTA ROSA
CHANAFENIXALBIONSAN EUGENIO
TIGREALBIONCHANAHINDU
LIBERTADSALTO URUGUAYTIGRESALTO URUGUAY
PROGRESOHINDUPARQUE SOLARIFENIX
Fecha 5Fecha =11
PALOMARPROGRESOSANTA ROSAPARQUE SOLARI
SANTA ROSALIBERTADPALOMARSAN EUGENIO
ALBIONCHANATIGREPROGRESO
FENIXTIGRECHANALIBERTAD
PARQUE SOLARISALTO URUGUAYSALTO URUGUAYALBION
HINDUSAN EUGENIOFENIXHINDU
Fecha 6
SALTO URUGUAYSANTA ROSA
HINDUPALOMAR
TIGRECHANA
ALBIONFENIX
PROGRESOPARQUE SOLARI
SAN EUGENIOLIBERTAD

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