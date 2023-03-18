TODA LA «B»

|Fecha 1
|Fecha 7
|PALOMAR
|SALTO URUGUAY
|SANTA ROSA
|FENIX
|SANTA ROSA
|HINDU
|PALOMAR
|ALBION
|TIGRE
|PARQUE SOLARI
|LIBERTAD
|TIGRE
|CHANA
|SAN EUGENIO
|CHANA
|PROGRESO
|FENIX
|PROGRESO
|PARQUE SOLARI
|HINDU
|LIBERTAD
|ALBION
|SALTO URUGUAY
|SAN EUGENIO
|Fecha 2
|Fecha 8
|ALBION
|SANTA ROSA
|TIGRE
|PALOMAR
|FENIX
|PALOMAR
|CHANA
|SANTA ROSA
|PARQUE SOLARI
|CHANA
|HINDU
|ALBION
|SAN EUGENIO
|TIGRE
|FENIX
|SALTO URUGUAY
|PROGRESO
|SALTO URUGUAY
|PARQUE SOLARI
|LIBERTAD
|HINDU
|LIBERTAD
|PROGRESO
|SAN EUGENIO
|Fecha 3
|Fecha =9
|PALOMAR
|CHANA
|SANTA ROSA
|PALOMAR
|SANTA ROSA
|TIGRE
|HINDU
|TIGRE
|ALBION
|PARQUE SOLARI
|SALTO URUGUAY
|CHANA
|SAN EUGENIO
|FENIX
|SAN EUGENIO
|PARQUE SOLARI
|LIBERTAD
|PROGRESO
|LIBERTAD
|FENIX
|SALTO URUGUAY
|HINDU
|ALBION
|PROGRESO
|Fecha 4
|Fecha =10
|SAN EUGENIO
|SANTA ROSA
|LIBERTAD
|PALOMAR
|PARQUE SOLARI
|PALOMAR
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|SANTA ROSA
|CHANA
|FENIX
|ALBION
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|TIGRE
|ALBION
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|LIBERTAD
|SALTO URUGUAY
|TIGRE
|SALTO URUGUAY
|PROGRESO
|HINDU
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|FENIX
|Fecha 5
|Fecha =11
|PALOMAR
|PROGRESO
|SANTA ROSA
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|PALOMAR
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|Fecha 6
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|LIBERTAD