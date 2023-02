Título: Todo comienza, todo termina

Autor: Yohana Sampietro; Sabrina Pérez

Todo lo que vivimos tiene un comienzo y un final. Ese final es, a su vez, el comienzo de algo nuevo, que también termina… porque así es como funciona todo en la vida. A veces nos parecen eternas las siestas de los grandes en las tardes de verano, pero increíblemente el recreo en la escuela se nos pasa volando. En definitiva, todo termina y algo nuevo comienza. Darnos cuenta de esto nos permite disfrutar de los momentos lindos, pero también atravesar los momentos duros de la vida.

LA AUTORA YOHANA SAMPIETRO

Me llamo Yohana. Hace mucho tiempo que escribo, desde pequeña, aunque a medida que fui creciendo lo tomé más en serio (¡para mí es serio y divertido!).Además, soy psicóloga. También soy mamá de Malena, Matilde, Teo y Tomás. Ser psicóloga, escritora y mamá son las tres cosas más lindas y desafiantes que hago. ¡Siempre me sorprendo y aprendo cosas nuevas! Cuando era pequeña sentía que todo lo que me rodeaba duraba mucho tiempo. Las vacaciones en el verano parecían eternas, las siestas de los grandes por las tardes eran largas (y aburridas), la escuela duraba muchas horas (el recreo no tanto en realidad).A veces mis padres tenían que avisarme un ratito antes que lo que estaba haciendo ya estaba próximo a terminar.¿ Les ha pasado que no quieren que algo termine? A medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de que todo lo que vivimos tiene un comienzo y un final, y que ese final es el comienzo de algo nuevo, que también termina. ¿Para qué me sirvió darme cuenta de esto? Bueno, entre otras cosas, para disfrutar los momentos lindos que vivo y atravesarlos momentos no tan lindos que todos tenemos. Porque todo comienza y todo termina. Te invito ahora a leer este cuento que aún no comienza. Talvez descubras algo nuevo que no sabías que puede ser el comienzo de otra historia. Espero que te guste tanto, tanto, que no quieres que termine, y al terminar quieras que vuelva a comenzar . LA ILUSTRADORA SABRINA PÉREZ ¡Hola! Mi nombre es Sabrina y soy ilustradora. Por mucho tiempo me dediqué a trabajar con amigos haciendo dibujos animados y ahora ilustro libros y también trabajo en un diario para niños. Hacer dibujitos me hizo conocer grandes amigos y viajar, así que es algo que voy a seguir haciendo por mucho tiempo. Esta historia que escribió Yohana me hizo pensar en mis hermanos. Sí, ¡tengo muchos hermanos! Con ellos compartí la vida y me pone muy contenta haber podido darle forma y colora este libro en el que hay lugar para todas las emociones .Espero que los disfrutes tanto como yo disfruté de hacerlo.