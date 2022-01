Tigre: pasó la asamblea y repiten la presidencia

La última quincena de diciembre y los primeros 20 días de enero, en que la mayoría de los clubes de la Liga Salteña de Fútbol, resuelven sus Comisiones Directivas. Sobre todo en función del periodo de pases, pactado para el inicio de febrero y todo lo que implica la puesta a punto de la previa a la acción: Cuerpos Técnicos, planteles, eventuales campañas de socios, etc. Tigre no es la excepción, a tal punto que la entidad del Barrio Cien Manzanas ya tiene a los hombres de mando y repite la presidencia. La base del año pasado, se prolonga. En la temporada pasada jugando en la «B, Tigre alcanzó la sexta posición con 23 puntos. Quedó en la puerta de la liguilla, pero no entró.

DESDE ELLOS

Presidente: Jonathan GarcíaVice-

Presidente: Eduardo Carballo

Secretario: Martín Pedrozzo

Pro-Secretaria: Estefany Jacques

Tesorero: Héctor OrtizPro-

Tesorera: Sandra Rodriguez

Comisión Fiscal: Kelly Milan Giovanoni , J.C.Miranda y Daiana Diaz

Vocales: José Piriz, Manuel Jorggek, Angel Ezequiel Carballo, Silvia Correa, Alejandro Piriz.