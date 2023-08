Tiene como fundamento que las voces del interior sean escuchadas en un futuro gobierno del Frente Amplio

Espacio Democrático Avanzado

Se hizo en Salto, el pasado viernes, en el CRES, el lanzamiento del Espacio Democrático Avanzado que integran: La Lista 1001, la Lista 810, la CUF, el Grupo 18 de Agosto y el Frente Izquierda. Este es un Espacio a nivel nacional que desembarca en Salto con el PCU como sector preponderante.

El salón del CRES se vio colmado de público, destacándose viejos militantes del FA, y un número importante de jóvenes, como así también, se notó la presencia de representantes de otros sectores frenteamplista que fueron a saludar al novel Espacio.

La parte oratoria estuvo a cargo de Regino López, Daniel Dalmao, Verónica Matos, diputada por Montevideo, Ismael Fuente, militante olimareño que integra INEFOP, Mariana Cunha edil por Montevideo, y Federico Ruiz diputado de Flores.

Entre los temas que se abordaron en las exposiciones , el Diputado por Flores aseguró que el grupo quiere ser eco del interior para no reiterar el error cometido en gestiones anteriores.

El profesor Regino López dió la bienvenida a la vez que presentó a cada uno de los oradores.

Por su parte el dirigente Daniel Dalmao criticó la gestión del actual Gobierno Nacional, entendiendo que hoy » tenemos un país más desigual donde hay más pobreza . Trabajadores con menos salarios del año 2019 y según la recuperación salarial que maneja en el mejor de los casos cuando termine el período de este gobierno en marzo 2025 los trabajadores van a tener el salario real igual a cuando comenzó el gobierno» afirmó , entre otra serie de planteos.

Un gobienro que hable con nosotros

Dentro de las diferentes miradas que aportan a Espacio Democrático Avanzado, participó en la oratoria el Diputado por Flores Federico Ruiz.

Se basó en la idea que el movimiento quiere trasmitir sobre la necesidad de contar » con un gobierno que hable con nosotros, que tenga el mismo lenguaje» , dijo en principio.

«Puede llegar a pensarse que nosotros venimos hoy acá a decir que tenemos todas las soluciones a los problemas, y no es así. La solución en realidad la tienen ustedes , y nosotros muchas veces hacemos la fuerza para que las voces sean escuchadas en los diferentes gobiernos.»

Agregó que un triunfo del Espacio Democrático Avanzado «garantiza que compañeros como Daniel , como Verónica , y otros compañeros, sean el eco de las voces de ustedes en un gobierno del Frente Amplio. Y hoy vinimos más que nada a escuchar , estuvimos reunidos con un montón de colectivos y desde la red de ollas se nos informaba del tema del empleo y en este sentido Salto tienen un guarismo del 14% de desocupación , y después de la zafra de naranja quedará en el entorno del 20%, una desocupación histórica para el departamento , lo que habla de un Gobierno Nacional que no da soluciones. Para cambiar esa realidad es que estamos trabajando junto a ustedes, metiendo oreja, metiendo diálogo con todos los compañeros que se acercan. No vamos a engañarnos, hemos pasado por un proceso de autocrítica y vemos que en otras oportunidades las voces del interior no han sido escuchadas, por eso trabajamos, para que en un futuro gobierno frenteamplista sean escuchados y para eso los estamos convocando.»

Un gobierno que aumentó el narcotráfico

Por su parte la Diputada por Montevideo Verónica Matos se afirmó en la situación de inseguridad que vive el país a raíz del desarrollo del narcotráfico.

«Este gobierno que prometió la seguridad y lo que consiguió es que hoy 1 de cada 100 jóvenes estén privados de libertad, consiguió el aumento de los asesinatos, el aumento del impacto del narcotráfico en la vida del pueblo uruguayo. Las cosas que uno veía antes en México, Colombia, ahora tenemos los narcos de acá con pasaporte VIP y que está comiendo la vida de nuestros jóvenes.»

En la misma línea siguió diciendo que «el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura , todo el estado, todo el gobierno se ha encargado de irse de los territorios , de irse de los barrios y quedan los narcotraficantes que se van metiendo y van minando y contaminando la vida de nuestra gente . La cárcel de Salto tienen una super población con un 80% por delitos vinculados al micro tráfico, no son grandes traficantes , no son Marset, son gente pobre que la única que tiene es eso, y no voy a justificar la economía delictiva, pero cuando no hay trabajo y la panza te duele que haces??

También se refirió a las ollas populares indicando que no es la población solidaria la que tiene que hacerse responsable de la alimentación de la población.

«Este país está sufriendo graves problemas de salud mental por esa desesperanza,» afirmó entre otros temas.