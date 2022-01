¿Tiempo de desgano?

“Al desgano conviene matarlo de chiquito, porque si se lo deja crecer se le adueña del rancho y dispués pa’ sacarlo, te quiero ver escopeta.

Pa’ pior es pastoso y se va ganando por los rincones, y cuando uno quiere acordar le va empañando los vidrios de las ventanas y no lo deja ver pa’ fuera.

A un tal Peripecio Pilín se le apareció el desgano de atrás de un árbol, pa’ un mediodía calurosos, porque el desgano se da mucho con la calor.

De un saludito se le trepó al anca del caballo y se dejó llevar…”

”

Esas líneas que acabamos de apuntar, las escribió alguna vez Julio César Castro (“Juceca”); es el comienzo de su cuento precisamente titulado “El desgano”. Y la verdad que sí, que el desgano es así.

Pero todo esto viene a cuenta de que en general, en este comienzo de año venimos notando mucho desgano en la gente. ¿Será por el calor? Puede ser. Sin dudas que influye. El calor hace que todo sea como más “pastoso” dijera Juceca, todo más pesado y lento, como si el tiempo casi no avanzara.

En Enero parece que las tardes no pasaran nunca. Enero parece no pasar. Y usted bien sabe, estimado lector, que hay un tiempo psicológico, que no siempre coincide con el tiempo cronológico y en el que el tiempo atmosférico incide mucho, claro que sí. ¿Por qué no siempre coincide el Tiempo Cronológico con el Tiempo Psicológico? Porque para el cronómetro un día es un día, exactitud de 24 horas y punto. En cambio para la psiquis, si usted está pasando bien, disfrutando, parece que vuela la hora; pero si está pasando mal, un día puede ser eterno.

Y ese desgano que notamos en la gente en este medio mes que vamos transcurriendo de un nuevo año, nos hace pensar que los uruguayos, y los salteños (porque hablamos de lo que vemos acá en la vuelta) no están pasando bien. Que todo se les está haciendo cuesta arriba, y el calor es un ingrediente más.

Fíjese que hay gente enferma que necesita para recuperarse, estar tranquila y en un lugar cómodo. Y de repente está en una casa de lata, sin lo más básico. ¿Sabe qué? Sin energía eléctrica (olvídese de ventiladores, por ejemplo) y sin agua, sí, sin agua. ¿Usted se imagina una persona postrada quizás, pasando estos días en estas condiciones? Es tremendo. Hay en Salto, unos cuantos lugares (diré solo a modo de ejemplo zona del Hipódromo, barrio Umpiérre, parte del Ceibal y del Horacio Quiroga) con enormes carencias de agua… ¡Con 40 grados a la sombra! Y de energía eléctrica también. No es para cualquiera, sin dudas.

Dicho sea de paso…Obsérvese este comentario que nos enviaba una lectora: “Yo vivo en Salto Nuevo y no es una casa de lata, en una vivienda común en medio del barrio. Y me da tremenda impotencia que hago malabares para estar al día con las facturas de luz y agua, como tanta gente más, y cuando llego del trabajo tengo que juntar agua en un latón para ducharme. Y un vecino lindero que está enganchado en UTE y OSE vive las 24 horas con aire acondicionado prendido y picos regadores en el césped del terreno. No hay derecho. ¿Alguien se hace cargo?”

Ahora bien, más allá de casos puntuales como el expuesto recién, donde se evidencia falta de sentido común y seguramente también de controles más estrictos, cabe preguntarse: ¿Es culpa de OSE, de UTE o de la Intendencia que haya poca agua o la energía eléctrica escasee? No creemos que sea tan así, el tema es que la falta de lluvia está complicando todo, hay que reconocerlo. Pero le cambio la pregunta: ¿Pueden la Intendencia, y OSE, y UTE, hacer algo para que, ante esta situación, la gente viva un poco mejor? Eso sí, creemos que sí. Sin dudas que sí.

Y… Si hablamos de la Intendencia, diríamos que no podría permitir que haya gente comiendo tierra y polvo de la calle, en ninguna cuadra de ningún barrio ni localidad. ¿Es una utopía?, ¿Estamos pidiendo mucho? Sí, puede ser, pero si no apuntamos alto… Y si hablamos de UTE y OSE, ¡las tarifas, señores! Mire que también por eso la gente anda desganada. Porque son servicios que cuestan mucho dinero y no son buenos. Y además, en enero tienen aumentos. ¿De qué sirve entonces que los sueldos suban un 7%, las jubilaciones y pensiones un 5,8% y el sueldo de las domésticas un 1,4 %? ¿De qué sirve, si UTE sube casi 4% y OSE 6%? Claro que después vendrá toda la cháchara de si las subas son por abajo de la inflación, o por encima de la inflación, etc., etc. (¡por mí que sean por el costado de la inflación!)…El asunto es, y eso es lo que le importa a Doña María y Don José, que sube todo… ¡Todo! Y si a ese “todo” le sumamos que vivimos en Salto, donde la Intendencia decide darnos un duro golpe con la Contribución Inmobiliaria y la Junta dice amén… Bueno, entonces se entiende el desgano, ¿verdad? Y entonces se entiende que no es solo por el calor, ¿verdad? Hay aquí una Intendencia que cobra Recolección en lugares donde no hay, o que en días picos de alta temperatura, decide tener piscinas barriales cerradas. Y que también le aumentó el costo de la barométrica (sí, de la barométrica, uno de los peores servicios que brinda, cuando lo brinda, y el aumento fue del doble nada menos), y la entrada a Termas, y el boleto de ómnibus (aunque sigue brillando por su ausencia en algunos días y horarios)… Razone usted, estimado lector, que nuestro Intendente pertenece al Frente Amplio, en tanto nuestro Presidente es del Partido Nacional. ¿Vio que no es una cuestión de derecha o izquierda?

“Pero con todos esos comentarios, los que estamos leyendo vamos a quedar más desganados todavía”, podrá pensar alguien. Pero sucede, que lo que estamos comentando son cosas que sabemos todos, nada nuevo estamos diciendo en esta página, sin embargo tenemos que hablarlo, hay que decirlo, pensar sobre ello. Y vaya uno a saber si de repente…por ahí…capaz…tal vez… no conseguimos que quienes podrían hacerlo, nos den un poco de alivio (¿Una rebajita en la UTE en verano?), un alivio que el tiempo (pero atmosférico) nos va a dar solo a partir de que llueva un poco más, si es que eso nos ayuda a matar el desgano… y si es desde chiquito mejor.

Contratapa por Jorge Pignataro