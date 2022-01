Thiago Vecino: otra más para la lista del fracaso

Thiago Vecino se despidió de Nacional tras no renovar su contrato, después de su notorio fracaso en los últimos meses. El futbolista fue uno de los goleadores en divisiones formativas y ganó varios títulos. Debutó en 2019 en el primer equipo del «tricolor» y ganó dos Campeonatos Uruguayos, además de despedirse con 9 goles y 6 asistencias en 58 partidos jugados.»Soy un agradecido de todos los momentos hermosos que viví, fueron muchos títulos y festejos de gol durante este largo tiempo, que no me puedo quedar con uno», escribió. Añadió que «si tengo que elegir algo que disfruté mucho, es besar este escudo tan glorioso».Agradeció a su familia por acompañarlo y agregó que «quiero agradecer a toda la gente que me formó como persona y jugador a lo largo de este tiempo, a quienes trabajan a diario para que Nacional crezca y sea más grande día a día». También le dio las gracias «a esta hermosa hinchada que siempre me transmitió tanto cariño y apoyo».»Con aciertos y errores, traté de representar siempre que pude dentro de la cancha a esta camiseta como se merece», dijo. Cerró con un «hasta pronto», porque «así lo siento». «Quedan muchos sueños por cumplir y momentos que celebrar», finalizó.