Termatalia Uruguay y todas las posibilidades que se realice en Salto

Será uno de los grandes eventos turísticos que se celebrarán en este país durante 2023. La 21ª edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, la quinta en América Latina, se celebrará en Uruguay entre el 4 y el 6 de octubre.

Termatalia Uruguay girará sobre sus tres ejes principales de la feria: la formación, el negocio y el capital relacional.

• La capacitación profesional, a través de la celebración del Cuarto Congreso Internacional sobre Agua y Salud, con la participación de los mejores especialistas del Mundo. También se organizarán cursos de capacitación profesional.

• el negocio con la puesta en marcha de una nueva edición del Workshop especializado en Turismo de Salud y Bienestar, que convocará a touroperadores internacionales. Se organizará también un nuevo Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo. Y entre otras acciones profesionales, se organizará la Cata Internacional de Aguas y una misión de prensa especializada.

• Y, por último, el “capital relacional” que supone cada año la celebración de la feria, ya sea en Ourense o en América Latina y que reúne a profesionales de una treintena de países.

Termatalia Uruguay 2023 será también la primera edición en América Latina tras la pandemia, una crisis sanitaria mundial que ha cambiado las preferencias del viajero. El termalismo ha mostrado en los últimos años su capacidad de desestacionalización y de diferenciación, pero ahora, con la situación provocada por la pandemia, se sitúa como uno de los segmentos turísticos llamados a crecer, como consecuencia del creciente interés de los viajeros por el turismo de salud y bienestar.

Ante este reto, el termalismo es un factor natural que puede contribuir significativamente a redistribuir el mercado, ya que se trata de un recurso endógeno que no se puede deslocalizar y que genera una conexión con la naturaleza y la autenticidad local a aquellas personas que lo experimentan. El nuevo turista de bienestar buscará además lugares de proximidad, dentro de su propio país o en países limítrofes, poco concurridos y tranquilos en contacto con la naturaleza y con una buena oferta gastronómica, y en este punto, creen desde Termatalia, “que el termalismo uruguayo tiene una gran ventaja y una gran oportunidad”.

Uruguay, destino termal Así se nos presenta

Situada en la zona noroeste de Uruguay, a 400 km de Montevideo, en los depar-tamentos de Salto y Paysandú, se encuentra una amplia zona de oferta termal, que constituye un verdadero regalo de la naturaleza. El agua de las termas surge del Sistema Acuífero Guaraní, que es el más grande de América del Sur, y cons-tituye uno de los recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta, debido a sus dimensiones, y a la calidad y a la temperatura de las aguas.

En Uruguay este gran parque de agua tiene temperatu-ras que oscilan entre los 38° C y los 46° C. En la región el turista encuentra múltiples maneras de aprovechar este recurso; piscinas de todos los tamaños, formas y tempe-ratura de agua, duchas de relax, chorros tonificantes y baños de burbujas son una tentación para el descanso y bienestar, dejando atrás el estrés.

En contacto y comunicación con la naturaleza, las termas están rodeadas de suaves y onduladas prade-ras naturales surcadas por el agua de ríos y arroyos. Los paisajes son maravillosos y para llegar a algunos Centros Termales hay que desviarse de la ruta por caminos que conducen hacia lugares de ensueño. Para los que buscan un acercamiento aún más directo con la naturaleza, así como con las costumbres del medio rural, hay estancias turísticas donde se puede participar de las actividades diarias de campo, como ordeñe, rodeos y esquila.

Existen seis centros termales: Arapey, Daymán, Guaviyú, Salto Grande, Almirón y San Nicanor.

TERMAS DEL ARAPEY: ¡Primer complejo termal del Uruguay! Ubicado en Salto sobre el río que da origen a su nombre. Con piscinas abiertas, techadas y semicubiertas rodeadas de jardines y frondosos espacios verdes. Propone una amplia oferta de alojamientos: bungalows, moteles y hotelería con sistema All Inclusive.

El acceso está habilitado únicamente para quienes opten alojarse en el centro termal.

TERMAS DEL DAYMÁN: Ubicadas en Salto sobre el río que da origen a su nombre ofrece variada propuesta hotelera, spa y piscinas termales privadas y un parque acuático de juegos. El área municipal cuenta con pisci-nas de temperaturas reguladas para cada estación en un hermoso y cuidado entorno natural.

TERMAS DEL GUAVIYÚ: Ubicadas en Paysandú sobre el arroyo que da origen a su nombre. Sus piscinas abier-tas y cubiertas, son condimentadas por un entorno agreste y exótico de palmeras Yatay. Las opciones de alojamiento contemplan camping, moteles municipales, cabañas y propuestas privadas.

TERMAS DEL SALTO GRANDE: ¡A solo 13km de ciudad de Salto, con más de 8 atracciones únicas para que toda la familia pase un día inolvidable!

TERMAS ALMIRÓN: Ubicadas en Paysandú, poseen un particular diferencial, son las únicas termas de agua salada en la región con destacadas propiedades. El área municipal tiene piscinas de agua salada y agua dulce, bungalows, cabañas y camping. También integran la oferta emprendimientos privados de pe-queño y gran porte.

TERMAS SAN NICANOR: El complejo está situado en el departamento de Paysandú, a unos 20 km de Salto ya 10 km de las Termas del Daymán. Rodeado de campos verdes y con cuatro lagos que le dan al lugar un toque más natural, tienes la oportunidad de ir a pescar.

Los beneficios internacionales que obtiene Uruguay por ser sede de Termatalia

Remo Monzeglio, Subsecretario Ministerio de Turismo

EL PUEBLO se comunicó telefónicamente con Remo Monzeglio, Subsecretario del Ministerio de Turismo, quien fue justamente el encargado de proponer el año pasado que Uruguay fuese la próxima sede de Termatalia. Monzeglio confió que ya se viene trabajando en la organización y que se piensa también involucrar al país hermano de Argentina, así como a los demás países de la región latinoamericana.

– ¿Cuál es su primera impresión de que Uruguay y nuestra región termal sea sede del próximo encuentro de Termatalia?

– La verdad que para mí fue muy emotivo, de hecho, concurrimos una delegación a Ourense, donde fui a presentar la postulación de Uruguay para hacer Termatalia. Pero la verdad que nos salió un discurso bastante emotivo, que derivó en que prácticamente el mismo día o el posterior, ellos ya ratificaban que nos daban la sede a nosotros, que de alguna manera ahora la queremos obviamente hacer binacional. Así que yo estoy particularmente contento, los operadores en general de Salto y de Paysandú han visto esto con muy buenos ojos. Termatalia es una marca mundial, y por lo tanto, estamos muy contentos de que se vaya a hacer acá en Uruguay.

– ¿De qué manera Uruguay se ve beneficiado al ser sede de Termatalia?

– Beneficia desde el punto de vista de que si usted ya se mete en algún buscador, Google o cualquier otro, ya irá viendo asociada la marca Uruguay a Termatalia, lo cual nos hace muy bien para todos aquellos que año a año van a esa feria que se hace un año en Ourense y un año fuera de Ourense, por lo tanto, se va asociando la marca, y Uruguay como destino termal es muy importante imponerlo.

– Supongo que el Ministerio de Turismo jugará un papel importante en la organización de Termatalia.

– Le diría más, que la iniciativa es del Ministerio de Turismo, que bajo instrucciones del Ministro Tabaré Viera, concurrimos allí justamente a proponer algo que el gobierno uruguayo a través del Ministerio de Turismo pedía la sede para Uruguay. Así que, todo lo demás, se va a ir viendo con el correr del tiempo. Ya hay una comisión que viene trabajando, porque hay una primera etapa que fue llevada adelante por mí, que era llevar la postulación y la firma de los convenios, o por lo menos, dejar estipulado a qué se comprometía cada parte, y por lo tanto, ese primer capítulo ya fue hecho, y ahora hay un segundo capítulo que está en manos de Arnaldo Nardone, un hombre especialista en congresos, que es asesor del Ministro Tabaré Viera, un hombre con relevancia internacional en organización de congresos, que está ahora organizando para pasar a tercera fase y que de alguna forma salía la formación de una comisión encargada de hacer y organizar todos los aspectos relativos a Termatalia.

– ¿Se tiene idea de cuántas delegaciones y países estarán arribando a Uruguay para esta actividad?

– Eso es relativo. Cuando Termatalia se hace en el exterior, obviamente que convoca a gente del exterior, van a venir especialistas, lo que se hará en conjunto con un congreso de termalismo. Por lo tanto, nuestro país convengamos que está bastante apartado de lo que es Europa, venir a Uruguay son por lo menos 11 horas de viaje. Por eso somos muy cautos al decir la cantidad de personas que podrían venir.

Lo que sí, obviamente, nos vamos a ocupar y garantizar, es que de toda la región, y ahí pongo desde Argentina, Brasil, Paraguay y desde Chile, vamos a convocar a toda la gente que sea posible, o sea, de la región le diría que muchos, desde Europa, obviamente van a llegar los expositores, los técnicos, la comisión encargada de Termatalia. O sea, gente muy notoria a nivel internacional en termalismo.

Para un amante del turismo termal, como soy yo, que he vivido el termalismo en todas las regiones, le diría que tanto Paysandú como Salto, que tiene termas por todos lados. Pero también me dediqué a visitar termas en Italia, siendo asesor de la Intendencia de Paysandú, que bajo mis propios recursos. Termas en Inglaterra, las Termas de Bach, termas en Chile. La verdad que es un orgullo para mí como Subsecretario haber podido hacer esta gestión y tener finalmente a Termatalia acá en Uruguay.

Comisión de Turismo del CCIS confía en que las gestiones han sido favorables

Flavia Lavecchia: “como anfitriones debemos presentar una ciudad con sus espacios públicos y áreas termales en óptimas condiciones”

Para el presente informe, EL PUEBLO fue tras la palabra de la Presidente de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Flavia Lavecchia, quien comenzó por explicar que cuando hablamos de Termatalia, estamos hablando de “la única feria mundial en Turismo Termal de Salud y Bienestar”, al tiempo que agregó que “su foco principal es la puesta en valor de los recursos naturales, como el agua; la participación de oferta especializada y potenciales compradores; genera nuevas oportunidades de negocio y crecimiento, abriendo nuevos canales de comercialización y transferencia de conocimientos”.

Al ser consultada sobre cómo avizora las posibilidades de que Salto sea sede de Termatalia en este 2023, Lavecchia entendió oportuno resumir lo que fue la edición del año anterior, pero antes recordó que “en el mes de junio de 2022 el Centro Comercial e Industrial de Salto participó del lanzamiento de Termatalia 2023, que se realizó en Villa Elisa –Entre Ríos, Argentina-. En esa oportunidad expuso el Director Nacional de Turismo, Sr. Roque Baudean e invitó también a hacer uso de la palabra a la Presidente del Centro Comercial, Cra. Vera Facchin y al Director de Turismo de Paysandú, José Manuel Galván. El sector público de Salto y el privado de Paysandú también estuvieron acompañando en el evento”.

Luego sí, habló de lo que fue Termatalia 2022 y entonces narró: “el 29 y 30 de setiembre en Ourense -España- se desarrolló una nueva edición de Termatalia; Uruguay estuvo presente y buscó posicionarse como uno de los principales destinos termales de América Latina, teniendo una participación activa en la feria y aumentando la superficie de exposición en el evento. La delegación estuvo encabezada por el Subsecretario de Ministerio de Turismo, Sr. Remo Monzeglio. Además de la participación en la feria y dentro de las Jornadas Técnicas Profesionales de la pasada edición, se realizó la presentación “Uruguay Termal el año entero”. En esta iniciativa y gracias a la invitación del Ministerio de Turismo, la Cra. Vera Fachín, Presidente del Centro Comercial Industrial de Salto y yo como Presidente de la Comisión de Turismo estuvimos representando al sector privado de Salto”. Luego añadió que “fue una oportunidad para conocer de primera mano las demandas de los públicos más exigentes y presentar la oferta que tiene nuestro departamento ante el mercado especializado mundial… La experiencia también fue de formación y crecimiento”.

Uruguay: sede de Termatalia 2023

Sobre este punto en particular, señaló: “la Comisión de Turismo del Centro Comercial de Salto trabajó arduamente, luego de la participación en Villa Elisa, proponiéndose como objetivo además del intercambio de experiencias, volver con la sede de Termatalia 2023. Compitiendo con destinos termales internacionalmente consolidados, gestionamos la postulación de Uruguay para ser sede del evento internacional anual”.

Considera además que “esa gestión resultó favorable para nuestro país”, y que “para ello fue esencial la colaboración especial de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que ofreció instalaciones acordes al nivel de un congreso de esa naturaleza en ambas márgenes del Río Uruguay”.

Es importante la participación de sectores públicos y privados

“Es muy importante la participación de todos los actores públicos y privados en este esfuerzo que beneficiará al destino en su conjunto”, comentó la entrevistada, para luego señalar que. “el Ministerio de Turismo dispuso que el Sr. Arnaldo Nardone y un equipo de técnicos apoyen los trabajos de planificación y organización del evento”.

Al ser consultada sobre el rol que podría cumplir el Gobierno Departamental para la concreción y éxito de los objetivos planteados, dijo que “es vital su apoyo para un evento sin precedentes en Salto, donde como anfitriones debemos presentar una ciudad con sus espacios públicos y áreas termales en óptimas condiciones. Este arduo trabajo recién comienza; en un breve plazo de tiempo habrá que preparar el territorio y a su gente para poner a la región en lo más alto, porque los ojos del Termalismo Mundial van a estar puestos en Uruguay y en Destino Termas”.

Compromiso de todos

Finalmente, Flavia realizó una comparación con el mundial de Fútbol 2030: “si Uruguay quiere ser sede de ese Mundial, tiene que haber un fuerte compromiso de todos; en este caso es lo mismo, para tener la oportunidad de contar con un evento de esta magnitud internacional, se necesita el compromiso de todos para poder ofrecer lo mejor”.

Andrea Dos Santos, la Presidente de AHGA, entiende que:

“Destino Termas debe ´vestirse´ para la ocasión y estar a la altura, para lo cual debemos aprovechar este desafío”

Consultada por EL PUEBLO sobre el tema de este informe, la actual (y recientemente elegida) Presidente de la Asociación Civil de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Termas del Daymán (AHGA), Psic. Andrea Dos Santos (además, una de las principales de Acuamanía), hizo énfasis en la importancia de Termatalia como inmejorable oportunidad para posicionar las termas de Salto y Paysandú en el panorama mundial, ni más ni menos.

A su vez, considera que para lograr convertirnos en sede de semejante evento, hay que estar muy bien preparados, ya que esta parte del mundo pasaría a estar “en la mira”, al más alto nivel internacional. Y eso no es tarea sencilla, aunque precisamente, cree Dos Santos que esta sería una muy buena oportunidad para alcanzar las mejoras necesarias, en otras palabras: para “vestir” al Destino Termas con sus mejores galas.

-La Asociación está participando de esta organización, ¿verdad?

En AHGA fuimos convocados el pasado viernes 24 de febrero a participar de la primera reunión abierta de la organización de Termatalia, que está previsto celebrarse entre el próximo 4 y 6 de octubre, acá en nuestro país.

-¿Cómo fue esa reunión?

La reunión fue gestionada por Paula Moran, que es la referente del Ministerio de Turismo para el Destino Termas y la presentación estuvo a cargo de Arnaldo Nardone, quien es un referente destacado para nuestro país en turismo de reuniones y que sin dudas será un excelente gestor de un evento de las características de Termatalia…

-¿Cuál es la opinión que tiene AHGA sobre este evento?

En lo que respecta a AHGA entendemos que es una feria de enorme relevancia para el país y sin dudas para el Destino Termas en materia de promoción y difusión de nuestro destino turístico a nivel internacional, porque hay que tener presente que uno de los puntos relevantes de Termatalia tiene que ver con colocarnos en el mapa al tratarse de una feria internacional que realiza su vigésima primera edición en Uruguay, siendo la quinta de América Latina.

-Hay quienes hablan también de la importancia para ustedes en el sentido de ser una ocasión para formarse a través del intercambio, etc…

Sí, sí, claro, no menor es la oportunidad de generar intercambio en los temas de turismo termal, salud y bienestar con referentes profesionales, agentes, empresas y diversos actores del sector, generando contactos a través de una marca consolidada en el termalismo como lo es Termatalia.

-¿A qué cosas hay que apuntar para lograr que esto se consolide, es decir para que podamos tener aquí Termatalia 2023?

En este sentido, AHGA considera fundamental trabajar en el logro de consensos entre el Ministerio de Turismo, que es quien tiene a su cargo la coordinación del evento, junto a Salto y Paysandú en su totalidad…

-¿Qué sería la totalidad?

Las Intendencias y las asociaciones que nuclean a operadores privados, porque este evento debe alcanzar en tres días a todo el corredor termal. Nosotros sostenemos que Destino Termas debe “vestirse” para la ocasión y estar a la altura…

-¿Se puede?

Y justamente, entendemos que para ello debemos aprovechar este desafío como una oportunidad que tenemos por delante para una puesta a punto de nuestro destino en materia de promoción, difusión e infraestructura, así como también y no es algo menor: sensibilizar respecto a lo que implica brindar una atención de calidad que genere experiencias y recuerdos felices en quienes nos visitan.

Un apoyo imprescindible

Salto Grande aporta 70 mil dólares, logística e infraestructura para Termatalia.

Desde que se comenzó a manejar la posibilidad de concurrir a Termatalia en España, y soñar con la idea de realizar la feria más importante del mundo en turismo termal en nuestro departamento , Salto Grande se consideró como un protagonista indispensable.

La idea tuvo eco y una respuesta rápida entendiéndose por parte quienes llevan adelante la Delegación uruguaya, que la iniciativa era acorde con uno de los objetivos que es apuntar al desarrollo regional.

«El inicio de la gestión de Termatalia se da en consonancia y cooperativa con el Centro Comercial . Ellos nos proponen la posibilidad de ir a Termatalia en España el año pasado y sobre todo la idea de ellos era participar allá siempre que tuvieran el apoyo de Salto Grande si de daba la posibilidad de traer la feria a Uruguay. Querían ir siempre que tuvieran el compromiso de Salto Grande que se lo dimos. Ellos participaron del Centro Comercial con el Ministerio de Turismo en una de las ferias más importantes del turismo termal del mundo» nos dijo el Vice Pte.de la delagación Nicolás Irigoyen.

La feria estará desembarcando en Uruguay entre el 4 y el 6 de Octubre de este año y es la edición número 21 en todo lo que es turismo termal, salud y bienestar.

APORTES DE SALTO GRANDE

«La realidad es que Salto Grande está impulsando y apoyando al Centro Comercial y al Ministerio de Turismo con un aporte económico de relevancia , y con el aporte logístico y de infraestructura `porque se haría concretamente en las instalaciones de Salto Grande, tanto el edificio de la margen izquierda que pertenece a la Delegación de Uruguay y el edificio de la Delegación Argentina en la margen derecha, lo que permitirá también que algunos operadores de ese país tengan participación , más allá que la sede es en Uruguay pero tenemos la facilidad que Salto Grande es un terreno binacional que permite una libre circulación siempre y cuando estemos bajo la órbita del evento», dijo Irigoyen.

«El apoyo nuestro viene también en el marco del Desarrollo Regional .El destino termal es algo que ha estado en la carpeta de agenda de cada uno de los líderes políticos de Salto, y creemos que es necesario porque vemos que es un sector que ha sido bastante golpeado durante el período de la pandemia , entonces entendemos que apoyar esto también repercute y derrama en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos operadores.»

Seguramente se realizará alguna adaptación movible en el lugar , como suele hacerse en este tipo de eventos con materiales y estructuras livianas que permiten hacer divisiones para lo que serán los stands y recibir a más de mil personas.

«Relacionadas cien por ciento al tema , al negocio y a lo que tiene que ver con el turismo termal en España hubo unas mil personas participantes , pero llega también el periodismo, la academia y el público que le interese, si bien no es un evento pensado para público sino para operadores del sector turistico»

El DESARROLLO REGIONAL

La expectativa principal de la CTM con la realización de Termatalia está puesta en el desarrollo regional.

«Primero entendemos que esta forma de gobernar la CTM , si bien tenemos mucha tarea hacia la interna del complejo, es muy importante para el desarrollo de la región y es objetivo de Salto Grande . Vemos que esto puede traer muchos participantes de todas partes del mundo y desde donde existe un turismo de altísima calidad y altísimo nivel adquisitivo , entonces creo que va a servir para la mejora constante y modernización de un destino que es hermoso como las termas pero que es cierto que no ha sufrido grandes cambios en los ultimos años.»

Nuestro entrevistado sostuvo que Termatalia es una buena oportunidad para aprender de un turismo top a nivel mundial y con la posibilidad de contar aquí en Salto con un evento que se hizo en España . «Tanto Salto como Paysandú se van a beneficiar ,también los operadores turísticos de Federación y Concordia» celebró .

Salto Grande aporta 70 mil dólares en términos económicos , pero a eso se suman los servicios de la infraestructura que depende de quien lo cuantifique.

Termatalia “es una oportunidad para posicionar a nuestro país, y principalmente a Salto y la región, como destino termal y de turismo de salud”

Soledad Marazzano, Directora de Promoción y Desarrollo de la IdS

EL PUEBLO consultó a Soledad Marazzano, Directora General de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto, sobre su opinión de la realización en el mes de octubre de la 21° Edición de Termatalia en nuestro país, pero particularmente en la región termal donde se encuentra nuestro departamento. ¿Cuál es su significado para Salto que se concrete esta actividad de característica internacional? ¿Cuáles son los beneficios a los que nuestro departamento como destino termal puede alcanzar con este evento?

– ¿Cuándo se realizará Termatalia en nuestro país?

– Ya quedó aprobado desde el momento que tuvimos la oportunidad en la última Termatalia en setiembre del año pasado –comenzó recordando Marazzano-, donde Uruguay quedó como país sede de la próxima edición. Se va a desarrollar entre el 4 y el 6 de octubre de este año, esta es la 21° edición internacional de Termatalia, en América Latina es la 5°, fue Perú en 2012, Argentina en 2014, México en 2016, Brasil en 2018 y ahora es el turno de Uruguay en 2023, luego de la pandemia.

– ¿De dónde surge Termatalia y cuál es su objetivo?

– Hay una entidad organizadora que es Expo Ourense, que organiza eventos que promueven los temas relacionados con el agua y el termalismo, o sea que lo que hacen es fomentar el desarrollo del turismo termal. Este es un evento que tiene que ver justamente con el turismo termal, la salud y bienestar de las personas.

– ¿Quiénes suelen participar y cuáles son los temas que se tratan?

– En cada oportunidad participan de este evento reconocidos expertos en las distintas disciplinas que tiene que ver con el termalismo. Por ejemplo, hidrología médica, aguas minerales, gestión de centros termales, innovación. Participan expositores de diferentes lugares del mundo, que son justamente los más expertos en esas temáticas. Para nuestro país es una oportunidad para realizar contactos entre los distintos agentes económicos del sector termal, así como también para la formación de cada uno en estos temas, sumado al intercambio de experiencias de los distintos países donde se cuenta de qué forma se lleva adelante el turismo termal y de salud usando las aguas termales.

Es un evento que también es científico y académico, así como de agentes económicos, que hacen ofrecimientos, compras y ventas de destinos termales, así como una conexión e intercambio en cuanto al termalismo entre Europa y América Latina. Esta feria y el intercambio de ofertas y demandas, es una oportunidad para posicionar a nuestro país, y en este caso, principalmente, a Salto y la región como destino termal y de turismo de salud, porque es el termalismo el principal atractivo en esta actividad de Termatalia, que además también se complementa con otros recursos turísticos, como pueden ser el de la naturaleza, el gastronómico.

– ¿Ya están trabajando en la organización de este evento?

– Salto, y sobre todo la Intendencia, ha participado hace un par de semanas de una primera reunión que el Ministerio de Turismo, que es el que lleva adelante esto, nos ha incorporado a una comisión de trabajo. Ahí comenzamos a conocer un poco cuáles son las responsabilidades y compromisos que tiene el país ante este evento y también qué es lo que viene, que es lo que Termatalia y Expo Ourense se comprometen y cuál es la contrapartida del país y sobre todo del Ministerio, porque esto también se desarrolla a través de un organizador profesional de congresos. O sea, tenemos todo para desarrollar.

Sobre este fin de mes, habrá una visita oficial desde el Ministerio con los responsables de llevar adelante esto, para conocer los distintos lugares donde se puede desarrollar este evento y todo lo que gira a su alrededor.

– ¿Cuántas personas podríamos esperar que lleguen al país y a Salto en octubre por Termatalia?

– En ese sentido, podemos estimar el movimiento o la cantidad de personas que se espera recibir en el mes de octubre cuando se lleve adelante esta nueva edición de Termatalia en nuestro país, y en particular en la región termal donde está comprendida Salto, porque tenemos que ir viendo una sala de conferencias con capacidad para 250 a 300 personas, que es lo que se podría esperar que arriben a nuestra ciudad.