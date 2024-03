Tercera caída al hilo para la leche en polvo entera en FONTERRA – GDT Pulse

LECHERIA HOY

En el día de ayer, martes 26 de marzo, se realizó la subasta número 47 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse, donde comercializa únicamente FONTERRA. En esta venta se ofrece leche en polvo entera (LPE), tanto regular como instantánea, y leche en polvo descremada (LPD). Ambos productos sumaron la tercera baja consecutiva, siendo el descenso mayor en la descremada que en la entera.

En esta oportunidad se comercializaron 1.927 toneladas, un 3,7% menos que lo colocado en la venta anterior. De LPE se comercializaron 1.250 toneladas, igual volumen que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 677 toneladas, un 10% menos.

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.084 por tonelada, lo que representa una caída del 3,3% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 104 menos). En las tres últimas ventas este indicador retrocedió US$ 276 por tonelada.

En la oportunidad se comercializó 930 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.060, lo que marca una suba del 14% en el volumen comercializado y una caída del 3% en el valor. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 320 toneladas con un promedio de US$/ton 3.155, este volumen bajó 27% respecto a la venta previa y el valor descendió 2,9%.

Por otro lado, la decimocuarta venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse también registró un descenso en sus cotizaciones, siendo en este caso del 5,4%. De este producto se ofertaron 677 toneladas, un 10% menos que en la licitación Pulse anterior. El promedio fue de US$ 2.470 por tonelada, registrando así una caída de US$ 140 respecto a la venta anterior.

Las ventas previstas para el mes de abril comenzaran el martes 2 con la licitación 353 de Global Dairy Trade, en tanto que la venta 354 se concretará el martes 16 de abril. En el caso de GDT Pulse, se tendrá tres licitaciones este mes, previstas para los días martes 9, 23 y 30 de abril.

Las perspectivas de precio de la leche para este 2024

INALE analizó el contexto internacional para la lechería

En el contexto internacional actual no se prevén variaciones significativas en la producción de las principales regiones exportadoras de leche, como son la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Además, para este 2024 se espera que China retome mayores niveles de importaciones aunque las miras estén por debajo del promedio histórico. También podría haber ciertas mejoras en los precios internacionales, pero eso dependerá del balance oferta y demanda.

Durante la semana pasada, el Instituto Nacional de la Leche (INALE) culminó su jornada sobre las perspectivas de precio 2024, en donde el equipo técnico analizó el contexto internacional y estimó el precio de la leche en tambo para el 2024.

En ese marco, el gerente general de INALE, Cr. Ulises Calaitzy, abrió la actividad remarcando lo importante que es para el Instituto poder generar información e insumos que puedan servir a los establecimientos en su planificación anual. El equipo técnico de INALE comenzó a hacer estas estimaciones en 2020, en un contexto de mucha incertidumbre como consecuencia de la propagación de la pandemia de Covid-19 y desde esa fecha se realiza anualmente la “Perspectiva de Precios”, siendo este el cuarto año.

Uruguay, por su condición de exportador de lácteos, depende de lo que ocurra en el mercado internacional y el precio internacional de la leche en polvo entera (LPE) es determinante a la hora de estimar el precio de la leche en tambo.

El equipo técnico de INALE elaboró dos modelos para estimar el precio de la leche en tambo en 2024. El primero, está basado en series de tiempo situó el precio entre US$ 0,37 y US$ 0,39. El segundo, está basado en un modelo de simulación de probabilidades, ubicó el precio de la leche en tambo para 2024 entre US$ 0,32 y US$ 0,37.

En Brasil piden suspender las importaciones lácteas y Mattos sale a defender al sector lechero.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca le respondió al gobernador de Minas Gerais, quien aseguró que la industria láctea uruguaya «está subsidiada».

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, desmintió que el sector lechero uruguayo reciba subsidios y salió al cruce de las versiones lanzadas desde Brasil, con pedidos para suspender las importaciones lácteas.

Las críticas llegaron de parte del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, quien consideró que Uruguay “subsidia” a la industria láctea. Ante estos dichos, Mattos apuntó que son “declaraciones desafortunadas” y destacó que es “un sistema productivo competitivo” que provee a Brasil.

El titular del MGAP sostuvo que Minas Gerais es un estado que se destaca por su producción lechera y señaló que Zema, en una reunión de productores, “aquejado por problemas de competitividad internos y rentabilidad de productores pequeños, reclamó la suspensión de importaciones de países que subsidian, entre los que incluyó a Uruguay”.

“Es una afirmación falsa, carece de fundamento y la rechazamos en absoluto”, apuntó el jerarca, mientras repasó: “Reiteradamente hemos tenido reuniones para desestimar este tipo de excusa, que muchas veces termina en enlentecimiento y encarecimiento de las importaciones en frontera. Muchos años se ha esgrimido este motivo, nunca se ha podido comprobar técnicamente”.

Finalmente, extendió una invitación al gobernador y su equipo al país. “Que venga a conocer un sistema productivo competitivo y comprobar que Uruguay es un país transparente y un importante proveedor de la leche que a veces se manifiesta en forma escasa en Brasil”, concluyó.

No es el primer roce entre el MGAP y los productores brasileños

Vale recordar que Mattos viajó el año pasado a Brasil para mantener una reunión con su par Carlos Fávaro, en el marco de una nueva normativa brasileña que imponía restricciones en las importaciones lácteas.

“La presencia e incidencia de Uruguay en el mercado de Brasil no debería ser señalada por la situación que viven los productores brasileños”, sostuvo Mattos en aquella ocasión, donde trasladó su preocupación por las demoras los pasos fronterizos. (Fuente: Ámbito)

EMILIO GANCEDO