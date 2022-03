para luchar por este país”

Bruno Fornaroli fue oficializado como nuevo jugador de la selección australiana este jueves, aún en la noche montevideana del miércoles. La Federación Australiana de Fútbol divulgó la lista de jugadores citados para los partidos de Eliminatorias ante Japón y Arabia Saudita con la presencia del atacante uruguayo de 34 años, quien intentará contribuir a la clasificación directa o por la vía de la repesca. «Tengo grandes sensaciones. Estoy muy feliz y al mismo tiempo es loco por mi edad. En mi carrera siempre traté de hacer lo mejor y que esta oportunidad llegue ahora es una locura. Trataré de disfrutar el momento y dar lo mejor», dijo el Tuna al canal oficial de Socceroos, la selección australiana.



ORGULLOSO DE SERLO

«Australia es hogar. Hace siete años vinimos con mi esposa y mi pequeña hija, e inmediatamente la gente nos ayudó a sentirnos cómodos aquí. Estamos muy agradecidos con este país al que amamos y en el que nació mi hijo, que es un verdadero aussie. Tengo muchas razones para luchar por este país», indicó. «Todo el mundo tiene que dar por seguro de que voy a poner mi corazón en el campo para tratar de ayudar al equipo. Juegue o no juegue trataré de hacerlo dentro o fuera de la cancha para clasificar al Mundial», añadió el atacante salteño formado en Nacional. Al presentar un extracto de su nota, la definió como «toneladas de emociones». «Agradecido por sentirme tan bienvenido. Orgulloso de ser ciudadano australiano. En deuda por todo lo que me has dado a mí y a mi familia.

Feliz por la oportunidad de pagar usando la verde y dorada. Daré mi corazón al equipo donde me necesite», escribió.