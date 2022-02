«Tengo confianza, pero no estoy confiado»

-Esa noche del último sábado que pasó, cuando la Liga de las Colonias Agrarias afrontó partidos amistosos ante Villa Constitución. En juveniles y en mayores. Menos público del pretendido. No es fácil lograr la respuesta del aficionado y algunas razones no faltan. Lo cierto es que el equipo en manos de MIGUEL VILLARRUEL se quedó con el 2 a 1 ganador, a partir de las conversiones de Robert Rodríguez y Santiago Sosa.

Más allá de la imposición, una manera de afianzar conceptos, que serán al fin de cuentas los que regulen la acción de un equipo que se va formateando.

Porque además las complicaciones son reales. El propio Miguel admite en EL PUEBLO, «que nada es fácil en la Agraria, sobre todo en lo económico. Como los jugadores lo reconocen, ellos también dan la mano para la obtención de recursos. Eso sorprende y para bien, porque muchos de ellos tienen historia de la buena y sin embargo no eluden hacer lo que se puede hacer».

EL HORIZONTE, AHÍ NOMÁS…

No jugará Salto Capital. Por eso la Liga de las Colonias Agrarias asumirá la representación del fútbol salteño. El DT no habla de desafíos, pero sí «de esa responsabilidad que tenemos, pero tratar de sentir que no estamos solos. Lo digo con todas las letras: necesitamos del aficionado, que sume a favor con la presencia y no solo hablamos de quienes son parte de la Liga Agraria, también hinchas de clubes de la Liga Salteña. En el pedido abarcamos a todos.

La verdad es una: tengo confianza en lo que podamos producir, pero no estoy confiado. Por lo menos por ahora. Y no puedo estar confiado porque el rodaje previo ha sido limitado y no hemos tenido rivales de exigencia, salvo cuando jugamos en Paysandú frente a Litoral.

De repente el partido debut frente a Artigas, nos dará la primera señal concreta de donde estamos parados. No se trata de hacer mención a la entrega de cada jugador, porque eso es cosa concreta. Hablo de lo otro, de la propuesta, del funcionamiento, de cada futbolista metido en la idea. Eso sí, de local hay que buscar sorprender, porque de lo que se trata es de ganar»

COMPRENDER LO QUE SE QUIERE

Desde la Dirección Técnica se planteó un fin: un combinado ampliado, y sin que el paso de la semanas signifique algún recorte. Las complicaciones siempre son posibles, entre lesiones y la pandemia. Por eso, las previsiones son las que cuentan. Partes del plan orquestado..

«Lo bueno es que en este tiempo, dimos con una clave a favor: que los jugadores comprendieran lo que se quiere. Tenemos jugadores-bases, eso está claro. De Artigas conocemos poco y nada, porque llegan con limitaciones de partidos de prácticas. Saber que tienen a Bizera y Bueno como experiencia máxima y los goles de Ferrari, con todo el peso de la influencia que fue comprobada el año pasado en Salto Nuevo.

Habrá que tomar precauciones, pero si tenemos aspiración hay que ganar. Es la manera de ir calando en la simpatía de la gente. Nos hubiese gustado arrancar de visitante y trayendo algún punto. Pero ya está. La realidad es esta y hay que afrontarla. Hasta el jueves no hablamos de un equipo confirmado. Claro que tenemos la idea general y por puestos, pero saber bien cual es la certeza física de algunos jugadores. Jugarán los que garanticen a ese nivel. Artigas como rival es una exigencia en sí mismo. ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos menos?»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-