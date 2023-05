“Tenemos que tratar de elegir sonreírle a la vida cada día”

Gabriela de Souza Canosa, una mujer versátil

Gabriela de Souza Canosa se define como una persona versátil. Ya desde muy joven despertó en ella su vocación para comunicar, por eso se define como una “comunicadora no formada aunque apasionada”, es por eso que ha participado de programas de radio y televisión en su Artigas natal, en Montevideo y en Salto. Hoy transmite y comunica vivencias, consejos de maquillaje, para vestir y libros para leer, además de ser una contadora de historias. Conozcamos un poco más de Gaby.

1. Estuve viendo su perfil en sus redes y se ve que es multifacética, ¿cómo se define?

– Como una persona versátil, soy súper adaptable, comunico lo que tengo ganas de contar, no sigo un lineamiento. En las redes empecé más que nada por el maquillaje, quería divulgar un poquito mi trabajo como maquilladora, vivía en Montevideo, pero después me di cuenta que me gusta compartir todo, desde que estoy tomando un café acá, algo que pienso, algo que quiero hablar de la actualidad, entonces voy mechando todo. Y como es una cuenta personal, no es una cuenta con una marca o con un nombre diferente al mío, en las redes me encuentran como Gaby de Souza Canosa, y comunico lo que tengo ganas en ese momento. No me obligo, no proyecto, no planeo, no organizo lo que voy a decir o contar. Voy mostrando mis facetas como persona.

2. ¿Recomienda libros?

– Recomiendo porque leo muchísimo, siempre me gustó leer. Me gusta desde mi lugar recomendar lo que para mí resuena y sirve. Pero como todas las cosas que empecé a recomendar y después terminaron siendo una ramificación de mi trabajo, es por lo que generalmente estoy asociada a alguna marca. En este caso trabajo con una librería, con el maquillaje trabajo con marcas, lo que termina siendo una recomendación pautada, como una publicidad. Entonces trato de mezclar lo que me gusta, de hecho publicito lo que a mí me gusta y lo que considero que está bueno mostrar. En un momento fui de leer muchas novelas, pero de un tiempo para acá empecé a leer cosas más apropiadas a mi trabajo, de crecimiento personal, de marketing, de ventas, de comunicación me gusta mucho. A veces leo alguna biografía.

3. Se ve que es una profesional muy requerida para fiestas, casamientos, cumpleaños. ¿Cómo pasó el momento de la pandemia?

– Fue quedarme sin trabajo. En ese aspecto quedé totalmente sin trabajo. Me acuerdo que el 14 de marzo tenía que maquillar a nueve personas, y se cayó todo. En este emprendimiento si no trabajás, no cobrás. Fue ahí que comencé a darme cuenta cómo podía reinventarme. Yo trabajaba muchísimo como maquilladora en ese momento en que surgió la pandemia, entonces lo que hice fue potenciar mi trabajo con marcas porque no tenía lo otro, las fiestas se habían terminado, tampoco sabíamos cuando iban a retornar. Por suerte ya tenía las redes muy trabajadas, y empecé a hacer contenidos en mi estudio en mi casa mostrando las marcas, y a raíz de eso las marcas me empezaron a contratar ya no solo por maquillaje sino por ropa y otras cosas. Fue por eso que al final mi trabajo no se vio tan tocado, pero eso porque lo reinventé.

4. Muestra en sus redes ropa que usa para determinados momentos.

– Si, no es que sugiera lo que lo demás deben usar, solo les muestro lo que yo uso, y en eso obviamente implica una sugerencia, pero yo muestro lo mío con marcas que publicito.

5. Desfiló en una comparsa este año, ¿le gusta el carnaval?

– Sí, soy una apasionada del carnaval. Yo soy de Artigas, o sea que salgo en carnaval de samba desde que tengo 16 años. Trabajé en un programa de televisión en Artigas en mi adolescencia, me fui a los 18 a estudiar a Montevideo, pero mientras fui adolescente me invitaron a salir en Rampla, no era el carnaval que ahora conocemos, por eso siempre digo que el carnaval tiene que tener su proceso para crecer, siempre y cuando la gente lo apoye. Cuando me fui a Montevideo era de ir a los tablados a ver las murgas. Me gusta el arte, acompaño cualquier expresión artística. En mis inicios maquillé murgas, estuve participando de auxiliar de maquillaje en Montevideo en murgas como Contrafarsa, Falta y Resto. Me gusta el clima que se genera en carnaval. Este año tuve la oportunidad de que la Tropi Junior me invitó a salir en carnaval, les dije que sí enseguida. También estuve como jurado y haciendo transmisiones en el carnaval de acá y en Artigas.

6. Se la pudo seguir en sus redes en el antes, durante y después del desfile, y en un momento comenta una foto suya bailando diciendo que aún agotada lo da todo.

– Agotada porque son muchas cuadras por calle Uruguay, me parece un disparate lo que fue, y ese día en particular que fue el último desfile por calle Uruguay hacía muchísimo calor, incluso hasta me llegué a sentir mal en algún momento, pero amo el carnaval. Me gusta el proceso de ir a los ensayos, de estar con la gente, de prepararme y salir. Vivo todo ese proceso y lo muestro en las redes, porque contagia bastante ese espíritu carnavalero.

7. En algún momento ha mencionado que es una comunicadora no formada, ¿de dónde surge esa vocación por comunicar?

– Creo que es un poco por genética porque mi madre es comunicadora también, viene del rubro de la educación, empezó como maestra y terminó como Inspectora Regional de Educación, hoy sigue dando clases, le encanta comunicar. También ha corregido libros de autores uruguayos antes de publicarse. Todo eso lo mamé de chica, tuve la oportunidad en mi adolescencia como te dije porque alguien vio que yo tenía un poco eso, que me salía naturalmente, por eso me invitaron a un programa de televisión, después en Montevideo trabajé un poquito en radio y en televisión. Además soy de escribir. Es como que la comunicación corre por mis venas, y lo desarrollo porque hoy me parece que es muy importante y las redes te dan la posibilidad de llegar a más gente. Por eso todos los días comunico. Así que si bien parece que viene desde mi cuna, lo he trabajado en diferentes etapas de mi vida.

8. ¿Cómo llegó a Salto?

– Estaba viviendo en Montevideo trabajando como maquilladora para una marca donde era entrenadora para Latinoamérica, viajaba y termino en marzo de 2011 en el carnaval de Artigas, donde conozco a un salteño que en ese momento era jugador de fútbol, Coqui Burutarán. Él tenía amigos allá porque había jugado en Wanderers y había ido por el carnaval, desde ese día no nos separamos más. Él me dijo a la semana de conocernos, “cuando termine mi carrera de futbolista me vuelvo Salto”, yo le dije que yo no porque soy del mundo, “no vuelvo al interior nunca más”. Artigas en ese momento no tenía las posibilidades de continuar estudiando. Hoy se puede estudiar en el interior, pero antes tenías que irte a Montevideo. Pero bueno, acá estoy, me vine (risas), nos vinimos.

9. ¿Qué es la felicidad?

– Es un estado diario que se construye, no es algo continuo, ni estar feliz quiere decir que no tengas momentos tristes o de angustia ni que todo tenga que ser bello y hermoso ni que la vida no tenga sus puntos difíciles ni vulnerabilidades, porque todos y todas las tenemos. De hecho, eso lo comparto también, de que se trata de un estado que se puede lograr día a día si se hace de manera consciente. He llegado a tener problemas de salud y así mismo he optado por estar feliz, por eso digo que la felicidad es una elección diaria.

10. La última palabra es suya…

– Tiene que ver con eso, vivir el día a día con las situaciones que vemos que pueden llegar a ser crisis económicas, que siempre hemos estado transitando pero que ahora vivimos una bastante complicada. Hemos atravesado la pandemia y tantas otras cosas que cada día tenemos que plantearnos qué queremos hacer con nuestra vida, cómo nos vamos a plantear todos los días y tratar, en lo posible, porque no todos tenemos ni las mismas facilidades ni los mismos privilegios, tratar en lo posible de elegir estar sonriéndole a la vida cada día.