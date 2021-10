Tejido en prendas de lana «Mi expectativa, es seguir creciendo en conocimientos»

Con Verónica Aguirre Cayetano

Como administrativa, Verónica cuenta con una vasta trayectoria, aunque siempre le atrajo lo artesanal.

Junto a sus hijas, ha realizado siempre diferentes tareas para presentar en la escuela, cosa que le parecía muy sencillo y si no lo era, siempre le encontraba una solución con el fin de lograr la más linda fabricación.

Tuvo además a su madre como referente en el rubro, ya que creció entre sus hermosas prendas y en cierta forma fue lo que le brindó la iniciativa para incursionar en el rubro.

Cuando se decide a emprender, en el año 2014, asegura que siempre ha llevado adelante la actividad, con una lana que contara con el ochenta o sesenta por ciento de algodón, buscando y logrando encontrar además, un buen precio para que le fuera redituable.



En su transitar, ha conseguido incursionar la Lana Merino, que aunque es la más costosa, también cuenta con la virtud de ser la más pura del medio.

Verónica accedió gustosa a dialogar, y nosotros muy entusiasmados de poder hacerla conocer un poquito más, comenzamos nuestra entretenida charla, de esta forma:

¿Cómo surge el proyecto para su emprendimiento?

Decidí que ya había cumplido un ciclo en la parte de administración.

Estaba con mi hija más pequeña prácticamente en la guardería, al poco tiempo se enfermó mi madre y no podía yo estar con la cabeza en tres lados.

¿Cuál es el rubro en el que desarrolla la actividad?

Es tejido en prendas para personas mayores, pero que gusta a todas las edades, ya que me gusta usar mucho color, combinación de texturas, en diferentes lanas. También trabajo con pedidos específicos a medida.

Las prendas son exclusivas, puedo repetir modelos pero no colores. La persona que realiza la compra, está llevando una prenda única.



¿Por qué inclinarse por él?

Mi madre en tiempos difíciles, realizaba tejidos para manos del Uruguay, siendo súper detallista como pedían.

También realizaba tejidos en crochet.

Siempre la vi realizando prendas y detalles para la casa.

¿Cuándo se concreta su emprendimiento?

Luego que ella falleció, me desvinculo totalmente del trabajo administrativo.

Me tomó unos meses para pensar que realizar y poner en orden mi cabeza, fue allí que pensé ¿porque no realizar tejido? Esto fue hace casi 4 años.

¿Por qué el nombre?

Me pareció bien, simplemente dejarle mi nombre al emprendimiento.

¿Ha tenido oportunidad de exponer?

El año anterior, mantuve una actividad en forma contínua, trabajé muy bien para todo el país.

En época de pandemia estaba en una feria virtual de Montevideo. Allí pedí colaboración a unas compañeras que tejen y en esa época, estaba escaso el trabajo.

Nos dábamos una mano entre todas, para entregar los pedidos a tiempo, ya que tengo stock de material para trabajar.

Tratábamos de que el cliente que se contactara, eligiera de lo que ya teníamos en lanas, para trabajarlas.

Si volviera a estar de esa forma, no dudaría en pedir ayuda, ya que todos necesitamos trabajar.

¿Con qué productos o artículos se inició?

Siempre trabajé con lana y en lo posible comprar la que tiene ochenta o sesenta de algodón. Mientras que busco el mejor precio para poder competir con las grandes empresas que en general, venden sintéticos a bajo precio. Desde el año pasado, incursionando en la lana Merino XXl. Ya que es la lana más pura del mercado.

También es la más cara, pero no tiene rival.

¿Qué es lo que más le gusta de la tarea que realiza?

Lo que más me atrae, es diseñar y ver el producto pronto.

¿Se une en la fabricación, el placer y la parte económica?

Muchas veces no, en otras sí.

Depende del momento de la compra de la materia prima. Es un placer, un proyecto que lleva su tiempo.

Pero en muchas oportunidades, es una ayuda para la casa, un complemento económico, más en estos tiempos de poco trabajo y que todo va en suba.



¿Cuáles son sus planes y expectativas?

Seguir creciendo en conocimientos, que me sigan conociendo por los trabajos realizados, con muchas ganas de expansión, sobre todo al sur.

Ya que es donde creo todos los emprendedores apuntamos llegar, con nuestro trabajo y esfuerzo.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Generalmente, hasta el mes de noviembre realizo ferias, como ha sido el caso durante 2 años en época de verano en Rocha, ya que integro el grupo de Salto Emprende. También si puedo, realizo ferias en otros puntos de la ciudad.

Y por un contacto, me encuentran por WhatsApp al 099804645.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Si se deciden a comunicarse, gustosa quitaré dudas y brindaré asesoramiento en cuanto a la actividad.