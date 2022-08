«Te preguntas si vale la pena querer el bien de todos»

Desde hace 17 años, PEDRO SÁNCHEZ es el responsable del Dickinson. De su cuidado en general. De la preservación de todas las áreas y no solo del campo de juego.

Una suerte de Coordinador General.

Frente a la suspensión del pasado sábado, el propio Pedro salió a la palestra pública. Marcó la cancha desde la palabra. Es válido rescatar lo que dijo y por qué dijo. U

n enfoque desde el propio corazón del estadio.

«Hay veces que te preguntas si vale la pena dejar lo que dejas, en querer el bien de todo. Cuidar y proteger el único bien que tienen todos, el querer dar condiciones a todos por igual . O te decís, déjalo total no es mío, total a nadie le importa un carajo. Pero luego piensa, a mi me ENSEÑARON esto me dijeron si tenes una responsabilidad asumila , respetala y cumpli como debe ser. Responde a los que igual que vos quieren. El sábado se suspendió el fútbol en Salto de las divisionales que juegan fin de semana tras fin de semana . B. C . CUJ . FEMENINO. COMERCIAL, SENIORS. Lo que sea nadie, jugó con excepciones. Pero, ¿por qué se suspendió?… bueno acá resulta que llovió 110 milímetros, poquito 24 o 48 horas antes del fútbol y súmale que es invierno, más la humedad, más el sol que es tibio sol de inviernoooooo . Pero las canchas debían estar secas, lindas y para jugar . Las otras canchas no se como estaban supongo que también estarían como el Estadio Dickinson. Pero para muchos el Estadio estaba para jugar sin ver sin saber. Ahora yo y las personas que se constituyeron en el lugar para ver y comprobar lo que un simple canchero dice . Vieron y comprobaron que el estadio y el patio de la casa que sea estaba lleno de aguadas. Bien, en base a lo que ellos vieron comprobaron y lo que consultaron a quien no sabe nada pero , conoce el lugar donde vive hace 17 años, si 17 años. Soy canchero responsable de cuidar el bien de 36 instituciones de lo que forman la Liga Salteña, más todas las categorías que acá vienen a jugar y uno quiere para ellos que el estadio esté en las condiciones que está para la Mayor de las divisionales: la A . Para muchos se suspendió al pedo, para otros a es una joda, para menos de algunos les servía a unos y perjudicaba a otros. PARA MI Y LOS QUE QUEREMOS EL ESTADIO EXCELENTE LA MEDIDA tomada, debido a que había agua, no había viento no había sol, no SECAAAA NO LEVANTAA no HOREA para jugar 8 partidos en 96 horas . Más allá de que muchos hoy, digan lo contrario».