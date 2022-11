TCA falló a favor de Diana Lucero sobre denuncia de violación a la laicidad en charla de madres

Tras 5 años

En 2017 la Profesora Diana Lucero fue retirada de su cargo de Directora del Liceo N° 1 IPOLL mientras se procedía a un sumario administrativo ordenado por el Consejo de Educación Secundaria ante una denuncia recibida por una supuesta violación a la laicidad perpetrada en el centro de estudios que ella dirigía debido a una charla que un grupo de madres realizó a estudiantes de dicha institución sobre el aborto. La Profesora Lucero, hoy jubilada y tras el fallo inapelable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que dictaminó la nulidad de lo actuado por las autoridades de la educación ante la constatación de la ausencia de las garantías del debido proceso, habló con EL PUEBLO para contar lo vivido en estos 5 años.

– ¿Cómo definiría el tiempo vivido desde la denuncia que recibió hasta hoy?

– He desarrollado ese tiempo con mucha paciencia, perseverancia y fundamentalmente el apoyo de buenos profesionales en el campo del Derecho que desde Salto y Montevideo siempre generaron confianza y seguridad que el proceso tenía evidentes vicios formales muy graves desde el comienzo. Recuerdo que en el mes de junio de 2017 unas madres preocupadas por ciertos temas que debían además tratar sus hijos en las asignaturas de Biología y Filosofía de la orientación Biológica de Bachillerato, cumpliendo con un principio de acercamiento de la comunidad y la institución educativa, y ante esas inquietudes, solicitaron la realización de charlas, las que se hicieron en acuerdo con los docentes del área de ciencias biológicas, especialmente Biología y Química. Las reuniones contaron con la presencia del equipo de Dirección y Adscriptos de ese momento. Los profesores cedieron sus horas, porque estaban interesados ya que el tema que ellas presentaban en su proyecto estaba dirigido a la afectividad y sexualidad, que estaba además en la currícula de sus respectivos programas. Es más, la profesora de Filosofía de 6° año había informado que sus alumnos iban a realizar un trabajo anual sobre el tema interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual ya habían asistido a charlas previas con profesionales que apoyaban esa disposición y que el profesor de Derecho Héctor Ferreira, que es abogado, iba a realizar una charla jurídica sobre el análisis de la misma ley.

A tales efectos, fueron varios los factores que se conjugaron en ese momento para responder al pedido de las madres, de los docentes, del interés general de los padres y de la comunidad. Se hicieron los días 27 y 29, y el día 30 yo ya estaba retirada del cargo, cosa que a cualquiera puede sorprender, pero a mí no me sorprendió porque el tema derivó hacia un tópico muy complejo en la vida social que fue la interrupción del embarazo.

– Con una trayectoria docente dilatada, ¿alguna vez tuvo alguna observación previa sobre alguno de sus actos o conducta?

– Hasta ese momento no había tenido observación, y menos aún de este tipo, jamás. Esta fue la primera. He tenido informes de excelente como rezan en el documento del TCA.

– ¿Le sorprendió que hubiese tomado tratamiento directo la propia Ministra de Educación y Cultura sobre este tema?

– Sí, me sorprendió. Al propio Director del anterior CODICEN le llamó la atención que no dialogara conmigo, que estando ella en Salto y tomando contacto con la entonces Diputada Mutti, tuvieran una suerte de comunicación telefónica directa con la Profesora Celsa Puente, que en ese entonces era la Directora General de Educación Secundaria. Tal es así, que sorprende la premura de los hechos puesto que a mí me hacen un informe de emergencia, y ese día, el 30 de junio, inmediatamente yo ya estaba retirada del cargo con un sumario. Es más, las investigaciones se hicieron a lo largo del 2017, y hay un hecho esencial que preocupa, yo no conocía cómo había sido la denuncia. Tengo conocimiento de la denuncia que oficialmente fue presentada por 6 profesores de los 170 profesores que teníamos en el liceo, que además no participaron de las charlas, la mayoría de los cuales no eran profesores de los alumnos del turno. Nunca se me informó de eso. Incluso, me entero después que allí tampoco figura la comunicación de la Diputada con la Ministra de Educación, con la profesora Celsa Puente, eso no está presente en mi expediente.

– ¿Usted estaba informada que el día que la Ministra de Educación estuvo en Salto concurrió a una manifestación estudiantil en la puerta del IPOLL denunciando la supuesta violación a la laicidad?

– Una manifestación a la que me acerqué y noté que la mayoría de los estudiantes que allí estaban no eran alumnos del liceo, eran estudiantes universitarios. Los hice pasar, dialogamos en la Dirección, eran muy pocos estudiantes comparados con los dos mil estudiantes que el liceo disponía en aquel entonces. Dialogamos y me comentaron cómo había sido su acercamiento con la Diputada Mutti. Les ofrecí la posibilidad de continuar estas charlas presentando panelistas o expositores que tuvieran quizás posiciones diferentes a las presentadas por las madres, más allá que aclaro que el proyecto de las madres se denominaba “Sexualidad y Afectividad”, y estaba previsto además que dentro de ese proyecto, pero en otra instancia, estuvieran presentes otras posturas, y sobre todo, se había comprometido, insisto, el doctor Ferreira en dar una charla desde el punto de vista estrictamente jurídico de la norma que regula ese tema.

– ¿Eso quedó trunco a raíz de la denuncia contra su persona?

– Todo eso se interrumpió. Y lo que más me llamó la atención es que las autoridades insistieron en que tenía que haber sido una suerte de panel, de mesa redonda; es decir, la modalidad puede variar, no es obligatorio que necesariamente en el mismo día se realicen presentaciones de propuestas distintas que generen debate.

– ¿La postura que llevaron estas madres a la charla era en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

– No, ellas no estaban directamente en contra, para nada. El tema que presentaban, y lo declararon varios estudiantes que en su mayoría estaban muy contentos con la presentación porque veían una postura distinta a la que habían escuchado en otras actividades, dentro y fuera del liceo. La propuesta de las madres era la defensa de la vida. Surgió el tema del aborto por algunas preguntas de los estudiantes. Incluso ellas no tenían previsto proyectar imágenes, videos, y lo hicieron un poco apresuradas por los hechos.

– He hablado con esas madres, y andaban con muñequitos de fetos, los mismos que llevaron a esa charla en el liceo, o sea que fueron claramente con la intención de hablar de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y contra el aborto.

– Cuando se hablan de estos temas en una edad como es la adolescencia, no cabe duda que esos temas surgen, más cuando son tratados en las asignaturas Biología, o como en Filosofía, por un problema vinculado a un área del conocimiento que es Bioética.

– Mis preguntas apuntan a tratar de entender si la postura del gobierno ante la denuncia que le realizan a usted por esta charla tiene que ver con una defensa a dicha ley o porque, no desconozcamos su activa adhesión y militancia por el Partido Colorado, lo que podría haber generado un posible caso de persecución política. ¿Qué piensa?

– Se integraron razones diversas, tanto ideológicas, religiosas como políticas. Y según los actores, harán énfasis en una o en otra. Aparte, no olvidemos que fueron connotados profesores dada su actividad gremial los que fueron quienes presentaron la denuncia ante FENAPES. Curiosamente el día que me retiran del cargo es el día que llega la denuncia. Es más, por los datos que tengo, llegó la denuncia posterior a mi retiro del cargo y el inicio del sumario. Debo destacar que a mí nunca me destituyeron.

Cuando el expediente llegó al CODICEN, se llamó a una junta de abogados para determinar si hubo o no violación de la laicidad. El acuerdo unánime de los abogados, y reconocido además por el CODICEN, fue que no hubo violación de la laicidad, por lo tanto, no había lugar para la destitución. Lo único que hizo el CODICEN, que podía haber culminado el proceso allí, fue devolver el expediente a Secundaria para que resolviera si archivaba o no el expediente. Lamentablemente Secundaria insistió reiteradamente bajo la orientación jurídica de su asesor, el abogado Bautista Duhagon, quien siempre consideró que debía insistirse con la destitución, ante lo cual, el CODICEN del gobierno anterior presidido por el profesor Netto, manifestó que no. Hubo una intencionalidad evidente, porque de lo contrario el TCA no hubiera concluido el 28 de julio de este año, a pesar que a mí me llegó tres meses después la resolución, sobre las severas violaciones al debido proceso.

– ¿Qué le genera el fallo del TCA sobre este caso?

– Me trae tranquilidad, no para mí solamente, sino para todos los docentes o cualquier funcionario público en general que pueda ser sometido a un proceso de esta naturaleza, porque se notan clarísimas y gravísimas violaciones al estatuto del funcionario docente en este caso, y de hecho también violaciones al Decreto 500, o sea, la Ordenanza 10, que rige jurídicamente todo el funcionamiento de la administración pública. Tan es así, que el motivo básico por el cual el TCA llegó a la resolución por unanimidad de sus miembros, y aun previamente al informe favorable del Procurador General, es porque se realizó una violación severa de las normas generales del proceso, fundamentalmente en un aspecto, que fue el diligenciamiento de las pruebas. Durante la investigación y las entrevistas realizadas a los testigos de las charlas, me refiero a profesores, alumnos, adscriptos, se cometió un vicio formal muy grave al no permitir que mi abogado pudiese estar presente en las mismas, es más, ni siquiera se me informó a mí como implicada en el proceso sobre el día y la hora en que se iban a realizar esas entrevistas. Eso lo señala este documento final del TCA de 24 páginas. Es decir, la indefensión estaba clarísima.

– ¿Qué reflexión le deja esta etapa vivida?

– Me deja como reflexión el cuidado que tienen que tener todos los funcionarios públicos, o aun en el ámbito de lo privado, sobre cómo se diligencia el debido proceso. El cuidado al respeto de las normas, y sobre todo, ha sido una etapa de gran aprendizaje para defender algo muy importante, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de ese pensamiento.

———————————–

PERFIL DE DIANA LUCERO

Viuda, tiene una hija.

Es del signo de Piscis.

De chiquita quería ser docente.

Es hincha de la selección uruguaya.

¿Alguna asignatura pendiente? Sigo actualizándome en la docencia.

¿Una comida? Asado y todo lo que sea verdura.

¿Un libro? El Principito.

¿Una película? Rain Man.

¿Un hobby? Viajar, leer, ir al teatro, la jardinería.

¿Qué música escucha? Música pop.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad, la honestidad, la transparencia y el afecto.

¿Qué no le gusta de la gente? El ocultar la verdad, la falta de sinceridad y la falta de preocupación por el desarrollo personal.