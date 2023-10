Taxis truchos: Hace una semana, la Unión Taximetristas de Salto denunció en Fiscalía la falta de control, aún no hay novedades

Se ve “incluso una camioneta del transporte escolar”

Estos días que están corriendo son -o pueden llegar a ser- muy significativos para un viejo problema que existe en Salto, y que consiste en la cantidad cada vez mayor de vehículos particulares que trabajan como “taxis”, los que comúnmente se conocen en el ámbito popular como “taxis truchos”.

Sucede que hoy martes, hace exactamente una semana que los taxistas agrupados en el Centro Unión Taximetristas de Salto presentaron una denuncia ante Fiscalía contra el Director de Movilidad Urbana de la Intendencia, Henry Albarenque, por entender que el área a su cargo no está cumpliendo con el rol de fiscalización. Lo hicieron conforme al artículo 164 del Código Penal, asesorados por el Dr. Marcelo Villas Boas.

Ayer, integrantes del Centro Unión de Taximetristas confirmaron a EL PUEBLO que, pese a la gravedad de la situación, “no ha habido novedades hasta ahora” y tampoco hubo comunicación de la Intendencia hacia ellos.

Antes, hubo dos denuncias en Intendencia

Pero, esa instancia de presentación de una denuncia en Fiscalía es la consecuencia de un largo periplo en que los trabajadores del volante han buscado, sin éxito, otros caminos: “la verdad que no queríamos llegar a esto, queríamos solucionar las cosas de otra manera”, sostuvo a este diario Alberto Brizuela, actual Presidente de la Unión Taximetristas de Salto.

Para historiar brevemente el tema, digamos que Albarenque les indicó hace ya unos cuantos meses, que la única forma de controlar era si se presentaba una denuncia contra determinados vehículos, es decir, una denuncia donde se especificara con precisión qué vehículos estarían realizando ilegalmente esta tarea. Es así que se hizo no una sino dos denuncias. Una en diciembre y más adelante otra «incluso señalando otra tanda de vehículos -dijo Brizuela- en la cual ya decíamos que si no había respuesta íbamos a llegar a esta instancia que llegamos el martes pasado, o sea, de ir a Fiscalía y hacer una denuncia penal”.

Aquellas dos denuncias «las presentamos en la Intendencia, en Movilidad Urbana, y se armó un expediente como corresponde”. En ellas no fue posible denunciar la totalidad de los taxis truchos “porque no sabemos exactamente cuántos hay en total, pero sé que nos duplican fácilmente; somos 65 taxis oficiales y los informales nos duplican, y más los fines de semana”, dijo el entrevistado. Los denunciados fueron unos 30, “que son los que están más organizados y son los que más trabajan evidentemente”.

Reuniones con albarenque

“Durante estos meses -prosiguió Brizuela- hemos tenido unas tres reuniones con el Director de Movilidad Urbana, planteándole que esto se está complicando cada vez más, que esto se ha vuelto una jungla, se ve cualquier cosa, y como no tuvimos respuestas, llegamos a esto”.

Dijo asimismo que se ven realizando este trabajo “hasta camionetas, combis, incluso una camioneta del transporte escolar, pintada de amarillo”.

Pero la situación es más compleja de lo que uno podría imaginarse, ya que el problema está también instalado “desde adentro” del propio conjunto de taxistas, por parte de aquellos que no pertenecen a la gremial. En ese sentido comentó claramente Brizuela: “hay algunos colegas, que no están con nosotros (con la Unión de Taximetristas), y lo hemos denunciado”, pero también “los mismos patrones salen algunos con sus autos particulares, entonces esto ya es cualquiera. Y no hay control ninguno”.

Sin control desde 2014

Informó además el trabajador que “desde 2014 no hay una fiscalización correspondientes”, y justamente por lo explicado en líneas anteriores manifestó después que esa fiscalización debería ser “primero en nuestra casa y después afuera, en las dos partes; porque esto arrancó con los mismos taxistas; por ejemplo empleados que se fueron, y se llevaron una agenda de clientes y abrieron sus propias empresas, truchas por supuesto, y después se fue complicando cada vez más”.

Cuando se le consulta si hay algún lugar en particular donde más se vea esta informalidad, no dudó en responder: “taxis truchos, o ilegales, se juntan incluso en la parada (relativamente nueva) que está detrás de la terminal, por calle Diego Lamas. Ahí trabajan juntos, hay una empresa por ejemplo que además mete una camioneta particular, a la cual hemos denunciado, y no pasa nada…”.

Según Brizuela, la respuesta que da la Intendencia de por qué no se cumple con los controles es que “los inspectores no son policías”. Y ante esto reflexiona: “nosotros entendemos eso, pero en el 2014 había voluntad y se controló, quiere decir que se puede hacer, trabajando conjuntamente con Policía u otras instituciones como se hace en algunos controles. Por ejemplo para la Noche de la Nostalgia en las redes muchos se promocionan como Uber, siendo que en Salto no hay Uber, hay solo en Montevideo y Maldonado, así que si se mira eso, ahí nomás ya se podría tener a quienes están haciendo eso, porque se están promocionando en redes sociales”.

Recuperar la confiabilidad de la gente

Finalmente, respecto a cierta disconformidad de los usuarios por los precios de los viajes, dijo Brizuela que “nosotros estamos trabajando para recuperar la confiabilidad del público salteño…Ya no estamos dispuestos a seguir soportando que nos traten de rateros como si fuéramos todos iguales, estamos cansados que nos metan a todos en la misma bolsa…Quien tenga que denunciar algo que lo haga, pero indicando la matrícula del taxi, indicando de dónde a dónde viajó, a qué hora, cuánto le cobró; que pida ticket y vaya a hacer la denuncia en la seccional policial incluso, o en la Intendencia mismo”.

Cabe recordar que la tarifa viene fijada desde el Ministerio de Economía y Finanzas y luego la homologa el Intendente.