José Nazareno Lima Tejeira –

Instructor de Ritmos Latinos, Fitness Grupal y Zumba Fitness

José Nazareno Lima Tejeira (41) es Instructor de Ritmos Latinos, Fitness Grupal y Zumba Fitness; un profesional muy querido en el ámbito del ejercicio físico por su carisma, buena onda y humildad. Nació en la ciudad de Corrientes (Argentina) y vive en Salto desde hace varios años.

Contó a EL PUEBLO que a muy temprana edad supo que quería ser bailarín profesional y docente de Educación Física. Primeramente hizo Bachillerato de Construcción en UTU pero rápidamente supo que se quería dedicar a dar clases de gimnasia y baile.

Nazareno nos cuenta sobre la importancia de la actividad física en el adulto mayor y acompañar la actividad con una alimentación saludable y balanceada.

La pandemia lo llevó a dictar clases vía Zoom y de a poco viene retomando la presencialidad, llevando adelante todos los protocolos previstos.

Las clases grupales de Fitness son clases estructuradas en las que un instructor guía a un grupo de personas para que realicen un entrenamiento específico. Estas clases pueden ser específicamente para trabajar una parte del cuerpo, de entrenamiento funcional con accesorios o estructurada de coreografía.

-¿Cómo supo que quería dedicarse a la actividad física?

-”Lo supe desde muy niño…fue algo que me llegó naturalmente… veía el zhow de Yuya y Cacho Bochinche todos los programas infantiles tanto de Argentina como de Montevideo.

También solía mirar laspelículas de Los Parchís y soñaba con ser en mi época adulta, bailarín profesional.

Luego de estudiar continué llevando adelante diversas capacitaciones tanto de Ritmo Latino, Fitness y demás disciplinas..

Siento que tanto la danza como la gimnasia me brindan la libertad de moverme a mi manera”.

A este trabajo lo he encarado con una pasión muy grande y me siento muy agradecido porque cuento con el apoyo de la gente.

En estos momentos estamos volviendo de a poquito con la presencialidad, respetando todos los protocolos establecidos para evitar los contagios de Covid19.

Hacemos una clase super divertida de treinta minutos y aquellas personas que tienen miedo de salir pueden realizar los ejercicios vía Zoom desde sus hogares.

-¿En qué beneficia al ser humano este tipo de rutinas?

-”Aparte de poder mantenerse saludable y activo, una rutina diaria de ejercicios, nos ayuda a despejar la mente y alejarnos de los problemas.

Hoy estamos atravesado un momento muy difícil y más que nunca debemos cuidarnos, mantenernos en forma y con nuestro sistema inmunológico fortalecido.

Lamentablemente existe una parte de la población que no ha tomado consciencia, si no nos cuidamos estamos todos en el horno”.

-¿Qué otras alternativas podemos tener en cuenta para mantenernos sanos?