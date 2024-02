También son uruguayos

Las elecciones internas que se habrán de celebrar dentro de pocos meses marcarán el inicio del año electoral, debido que quien no se presente a las internas no podrá competir en octubre por la presidencia de la República.

Como es sabido además de presentarse en las internas deberá satisfacer determinadas condiciones en ellas para poder competir luego por el gobierno nacional y es en este sentido que habremos de referirnos nuevamente a uno de los temas varias veces analizado en estas columnas.

En este sentido queremos referirnos hoy a un punto de debate que acaparado periódicamente la atención popular y el denominada “voto consular” que permitiría votar a quienes no están físicamente en el país.

Es una posibilidad que otorgan muchísimos países incluidos la enorme mayoría de los países europeos, pero Uruguay hasta el momento ha rechazado esta posibilidad pese a que organismos como el Instituto de Derechos Humanos se ha expresado a favor del establecimiento del mismo.

Diferentes proyectos se han presentado sobre el tema pero todos han tenido el mismo resultado. Es que para resolver este tema, se precisa una mayoría especial que hace muchos años no se alcanza.

El argumento principal es que quien no está en el país no vive sus problemas, no conoce la situación real del país y por lo tanto su opinión no es válida.

La verdad es otra. Se piensa que todo aquel que se fue del país, o la gran mayoría al menos, lo hizo en búsqueda de un país donde se hallara mejor que aquí y por lo tanto su voto no iría para quien gobierna precisamente.

Pero no seríamos honestos sino dijéramos como ha sido el tratamiento hasta el momento, quienes lo promueven y quienes se oponen al tema. Los proyectos han sido promovidos hasta el momento por el Frente Amplio, quienes están actualmente en la oposición, mientras que quienes se han opuesto metódicamente a habilitar esta posibilidad son los sectores de la coalición que hoy gobierna el país.

Más allá de esta verdad incuestionable digamos que se equivocan tanto unos como los otros. No todos los uruguayos que andan por el mundo se fueron en búsqueda de mejor porvenir (hay estudiantes, becarios y demás cuya emigración circunstancial fue promovida y lograda debido a posibilidades vigentes) y su voluntad no es predecible, ni todos quienes se fueron votarían la oposición.

Creemos que es hora de resolver el tema para que las elecciones sean verdaderamente expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos o de quienes siguen estando al tanto de lo que aquí sucede, a través de familiares, amigos o simplemente viendo y leyendo las noticias.

