También se lo decimos por su bien, Intendente

«Quien quiera ser amado,

trabaje por ser presente;

que cuan presto fuere ausente,

tan presto será olvidado»

Jorge Manrique

Y sí, al fin de cuentas también se lo decimos y se lo pedimos por su bien, no solo por el bien de todos los salteños. Nos referimos a pedirle, Sr. Intendente, un poco más de presencia e involucramiento en los temas puramente de Salto. No se olvide que si la gestión suya al frente de la Intendencia de Salto llega a ser buena, muy buena, o excelente, creemos que no habrá mejor carta de presentación para usted en el ámbito que sea, sobre todo en el escenario nacional, ese en el que usted desea colocarse de la mejor manera, y que por supuesto es válido que lo haga.

¿Qué más quisiéramos los salteños que un hijo de esta tierra triunfe más allá de las fronteras departamentales? ¿Por qué no soñar en grande e imaginar que algún día podemos volver a tener un salteño Presidente de la República? Pero para eso le pedimos, primero, que no se olvide de Salto ahora, en estos momentos, mientras ocupa por segunda vez consecutiva el cargo de Intendente.

Y lo que decimos, es que lo queremos ver más involucrado a usted mismo, en persona, no a través de Directores, Secretarios, Coordinadores u otros representantes de su equipo de trabajo, cuya tarea no menospreciamos para nada, por supuesto, pero hay veces que parece que a ese equipo le faltase algo, que a ese cuerpo le faltara la cabeza. ¿Se entiende?

A ver si nos explicamos…

En los últimos tiempos hemos escuchado mucho decir, precisamente, que nuestro Intendente, el Dr. Andrés Lima, debería estar más preocupado por Salto y no tan distraído en cosas a nivel nacional, como recorrer programas de TV de Montevideo, etc. También lo vimos hace un par de días en un renombrado informativo de la televisión argentina. Por otro lado, quienes lo defienden por así decirlo, sostienen que es un hombre que tiene tiempo para todo.

Que Lima quiere y busca protagonismo a nivel país, de eso no hay duda. Para concretar sus anhelos políticos a futuro, no solamente debe hacerse conocer por los uruguayos todos, de Bella Unión a Montevideo, sino también empezar a competir en popularidad, en un ambiente más amplio, con otras figuras de su propio partido (¿Carolina Cosse?, ¿Yamandú Orsi?); el tema fundamental aquí es si descuida o no la función para la que fue electo: trabajar para mejorar Salto. Es válido y es legítimo que recorra el país, que se muestre en el panorama nacional donde pretende posicionarse, eso no está mal, siempre y cuando no desatienda a Salto.

Pero, al fin de cuentas, ¿lo desatiende? ¿Nos desatiende a los salteños por estar preocupado y ocupado en su futuro político a nivel nacional? Veamos algunas cuestiones puntuales.

Hace un par de días se modificó el reglamento de cementerios (era del año 1893) con lo cual a partir de ahora las familias podrán sepultar «normalmente» a sus familiares fallecidos por Covid, es decir, no sólo en barrio Artigas, donde se estaba haciendo hasta ahora por seguir un reglamento de hace más de 120 años y que llevó, como todos sabemos, a la saturación de aquel cementerio. Entonces uno se pregunta: ¿el Intendente no sabía que se podía modificar antes ese texto? ¿No veía que la saturación del cementerio de barrio Artigas se venía? Él, que parece tan atento a criticar el sistema de vacunación en Salto a través de medios nacionales; él, que parece tan atento a criticar el cronograma de inicio de clases en Salto a través de medios nacionales porque avizora algo negativo, ¿no avizoró esto del Cementerio? Ahora se corrigió la situación, pero qué tarde, porque debieron ser varios los fallecidos llevados a barrio Artigas para que recién se solucionara el asunto. Y ahora, ¿qué le decimos a las familias esas que ya dejaron, obligadamente, a sus seres queridos en aquel lugar? ¿Que el Intendente llegó tarde? ¿Que estaba ocupado? ¿En qué?

Otro tema. Ediles de la oposición denuncian que la Intendencia no aportó a las ollas populares lo que prometió aportar (recaudación por concepto de Zona Azul). Y el Intendente, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo explica, o quizás, desmiente? ¿Dónde está para responder a esto?

Otro tema. El servicio de Recolección de residuos falla. Falló hace unos días de modo más que evidente, porque la ciudad era una mugre. El propio Coordinador del área lo dijo y lo reconoció en entrevista concedida a EL PUEBLO el pasado fin de semana, también dijo que martes o miércoles se arreglaba. Pero…. Si se arregló fue muy poco, porque los problemas siguen. Pero más allá del Coordinador (Ugartemendia), o del Director (Palacio), ¿el Intendente qué opina? ¿Dónde está para dar su propia explicación-comentario-reflexión, en un tema que no es para nada menor en una ciudad? Y además, ¿dónde está el Intendente para responder sobre cómo van las tratativas para solucionar el tema de falta de Barométrica? Porque hay gente que hasta pagó por este servicio y no lo tiene, y la materia fecal corre por las calles, como pasa en los barrios de la zona de Daymán, por mencionar apenas un ejemplo.

Un tema más. Hubo enojo de varios frenteamplistas (dirigentes y votantes comunes) porque hasta diputados del Frente Amplio de otros departamentos llegaron a Salto hace unos días a firmar una denuncia contra el diputado colorado Omar Esteves, y el diputado de Salto por el FA no estuvo. No firmó. No apoyó la denuncia. Se dice que es porque no se quiere debilitar el vínculo entre Gobierno Nacional e Intendencia. Ahora bien, ¿en verdad fue ese el motivo? ¿Y el Intendente qué dice? ¿Qué explicación da? Como Intendente y como frenteamplista.

Y otro tema. Cinco o seis calles (no es poco, ¿no?), más una plazoleta (Plazoleta de los Recuerdos), cambiarían de nombre próximamente en Salto. Podemos estar de acuerdo o no. Y se podrá decir que se trata de una discusión que pertenece al ámbito de la Junta Departamental, pero, ¿a usted, estimado lector, no le interesa saber lo que piensa el Intendente sobre este tema? Él, como el «ciudadano N°1 de Salto», está de acuerdo con estas propuestas o no?, ¿o con algunas sí y con otras no? Creemos que el Intendente también es un referente en las cosas importantes que pasan en el departamento, por eso queremos escucharlo. Diga, diga por favor lo que piensa sobre estas cosas, Intendente.

En definitiva, es claro que un Intendente no puede estar en todo. Pero creemos que tiene que estar en los temas que día a día discutimos los salteños.

Más presencia, Intendente, eso le pedimos, y después, si le sobra tiempo, por supuesto que no tenemos problema en que se ocupe de su trascendencia a otros niveles, más allá de los límites departamentales. Pero primero Salto, porque al fin de cuentas, para eso lo votamos.

Usted debe tener, seguramente, personas bastante más preparadas que nosotros en estos asuntos que lo asesorarán. Pero en esto parece que fallan, más allá que va a ser el tiempo, solo el tiempo, quien les dará o no la razón. Se lo decimos, no está de más repetirlo, por el bien de todos. También de su propia carrera política a nivel personal.

Contratapa por Jorge Pignataro