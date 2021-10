También el Modelo vendió todo en Artigas

Con muy buen marco de público, compradores de 8 departamentos, y mucha agilidad en la comercialización, la Cabaña de Tacuarembó logró en su décimo sexto remate con muy buena colocación. Tanto vientres como toros se fueron vendiendo, con mucha gente picando. Compradores nuevos y los clásicos de todos los años. Gente que vino de Paysandú, Salto, Tacuarembó, Rivera, Soriano, Lavalleja, Florida y por supuesto Artigas.

En cuanto a los valores los mismos se ajustaron a la zafra y en cuanto a promedios los mismos superan ampliamente a la media que se viene dando. El martillo como siempre a cargo de Francisco Cánepa.

Cánepa, señaló que el remate fue «muy ágil, con muchos piques, en poco más de dos horas se vendió el 100% de la oferta con compradores de varios departamentos de acá del norte».

Luis Fernández, director de la cabaña destacó la importancia de colocar la totalidad de la oferta y diseminar la genética de la cabaña a varios puntos del país. Rodrigo Fernandez dijo que la colocación de la oferta SA, a muy buenos valores y con agilidad en cada uno de los toros y vientres ofertados en la pista.



VALORES PROMEDIO

90 Vaquillonas Angus SA, máximo U$S 984, mínimo U$S 936, promedio U$S 957; 48 Vacas Angus SA preñadas, máximo U$S 1.200, mínimo U$S 1.080, promedio U$S 1.135; 14 Vaquillonas Angus Pedigree, máximo U$S 4.200, mínimo U$S 2.280, promedio U$S 2.747; 3 Vaquillonas Pedigree sin servicio, máximo U$S 2.040, mínimo U$S 1.980, promedio U$S 2.020; 24 Toros Angus Pedigree, máximo U$S 6.240, mínimo U$S 3.600, promedio U$S 4.675; 6 Toros Angus PO, máximo U$S 5.400, mínimo U$S 3.360, promedio U$S 4.480; 12 Toros SA, máximo U$S 3.720, mínimo U$S 3.000, promedio U$S 3.250. Promedio total de los 42 toros U$S 4.240.