Tamberos recibirán US$ 2,5 millones en devolución del Fondo Lechero

Se trata de un pago de 2.542.000 dólares para 975 matrículas que quedaría efectivo la semana que viene

Este miércoles se realizó una reunión de las gremiales lecheras de la que participó el ministro interino de Ganadería, Juan Ignacio Buffa. A propósito, Álvaro Pérez Viazzi, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, informó que, entre otras cosas, se habilitó una nueva devolución a los tamberos por el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la actividad Lechera (FFDSAL). Se trata de un pago de 2.542.000 dólares para 975 matrículas que quedaría efectivo la semana que viene. Por otro lado, a raíz de la declaración de emergencia agropecuaria, se solicitó algunos retoques, dado que en los últimos años el financiamiento no era acorde a lo que necesitaban los productores, además de que cada año había menos tamberos que tomaban el préstamo. De esta forma, se solicitó ampliar el plazo fijo, que hoy es de 180 días, para que los descuentos estén en una época de mejor remisión. Finalmente, se trató el tema brucelosis en donde se planteó la postura de las gremiales lecheras que es no modificar el sangrado. «Hay algún rumor de dejar el sangrado, pero las gremiales lecheras no estamos de acuerdo. Se debería seguir con esos análisis para determinar los animales positivos. Hicimos el planteo. Creemos que no es un costo tan alto para los productores y si es un riesgo muy grande», cerró Pérez Viazzi.

En setiembre, por primera vez en el año, la remisión de leche subió y fue récord para ese mes

En setiembre se cortó la racha de bajas de la remisión de leche a plantas industriales. El mes pasado la remisión fue de 210 millones de litros subió un 2% interanual, y marcó un récord en volumen para ese mes, de acuerdo a los datos publicados por INALE. Fueron ocho meses de descenso consecutivos, si bien parte de esa caída tenía como factor de incidencia la retirada de OLAM del mercado uruguayo. En el acumulado enero-setiembre alcanzan los 1.495 millones de litros, 1,6% por debajo de mismo periodo de 2021. En doce meses móviles (octubre 2021-setiembre 2022) la remisión suma 2.093,8 millones de litros, una retracción de 1,3% frente a los 2.120,7 millones de igual periodo anterior.

La producción mundial de leche cae casi 1% en los últimos 12 meses

La producción mundial de leche cayó en la mayoría de las regiones exportadoras (agosto 2022; último dato disponible), según un análisis del INALE. Nueva Zelanda presentó la mayor caída respecto a agosto de 2021 (4,9%). Si se toma en cuenta el acumulado del año (ene-ago), Australia presenta la mayor caída respecto al acumulado (ene-ago) de 2021 (7%). En el caso de los últimos 12 meses también fue Australia el que presentó la mayor caída (4,7%). Estados Unidos presentó el mayor incremento respecto a agosto de 2021 (1%). En el acumulado (ene-ago), Argentina fue el país que presentó el mayor incremento respecto al acumulado (ene-ago) de 2021 (0,7%).En el caso de los últimos 12 meses también fue Argentina el que mostró el mayor incremento (1,9%). Si se consideran todas las regiones exportadoras, la producción cayó 0,2% respecto a agosto 2021. En cuanto al acumulado (ene-ago), la producción cayó 0,7%, al igual que los últimos 12 meses. (Fuente: DairyAustralia, DCNZ, Eurostat, MAGYP y USDA)

Qué puede pasar con la importación de lácteos de Argelia, según el USDA

Argelia es uno de los principales importadores mundiales de productos lácteos en polvo y el principal mercado para Uruguay. Las estadísticas comerciales agregadas por Trade Data Monitor (TDM) muestran que en 2021, Argelia importó casi 359 mil toneladas de leche en polvo, el segundo volumen más alto del mundo después de los 1,3 millones de toneladas importaciones de China. En 2021, los productos lácteos se mantuvieron en segundo lugar en la lista de las importaciones de alimentos de Argelia detrás de los cereales. De acuerdo a un informe del USDA, las importaciones de leche en polvo de Argelia en 2022 y 2023 se mantendrán estables en comparación con 2021. La estimación y el pronóstico consideran la estrategia general del gobierno de Argentina para controlar las importaciones. Además, la estimación de 2022 incorpora la tendencia actual de importación. Según las cifras proporcionadas por TDM, las importaciones acumuladas de leche en polvo de Argelia durante los primeros ocho meses de 2022 han seguido de cerca los volúmenes importados el año pasado, así como las importaciones acumuladas promedio durante los últimos cinco años. Durante los primeros ocho meses de 2022, Argentina, Uruguay y Brasil continúan obteniendo ganancias significativas como los principales exportadores de leche en polvo a Argelia, según el USDA, con ventas por 103.034 tons y un aumento del 14,5% en la comparación interanual. Las exportaciones a Argelia desde Nueva Zelanda y Turquía también han aumentado, mientras que la UE y el Estados Unidos han visto disminuir sustancialmente sus exportaciones de leche en polvo durante los primeros ocho meses de 2022 en comparación con el mismo período del año pasado. El USDA pronostica que en 2023, el consumo de leche en polvo descremada y leche en polvo entera de Argelia se mantendrá estable en los niveles de 2022, porque el sector está saturado y no hay nuevos acuerdos para construir nuevas lecherías, ni expandir las instalaciones de procesamiento existentes.

Feria de quesos artesanales sin cambios en el mercado.

Los precios se mantienen igual, aunque hay compradores que intentan algún peso más.

Fin de mes se hizo sentir en la feria de quesos de Ecilda Paullier: «Se notó y faltaron compradores» dijo Eduardo Mesa el comentar el mercado quesero de referencia. Las operaciones continúan telefónicamente, una característica que parece haberse instaurado y difícilmente vaya a cambiar en el mediano plazo. Esta semana al haberse concretado pocos negocios por teléfono la presencia de vendedores disminuyó. Por otra parte, el lunes concurrió un comprador de la zona este que movilizó las transacciones. Los precios se mantienen igual, aunque hay compradores que intentan algún peso más. Además, la seca ha impactado reduciendo la mercadería, pero no se percibe la faltante de mercadería. VALORES. Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 260. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180. Quesos estacionados (1 año), de $ 280 a $ 320. Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190. Queso Sardo de $ 180 a $ 200. Quesos para rallar de $ 180 a $ 190. Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190. Mantecas caseras de $ 160 a $ 170. Muzzarella común de $ 170 a $ 180. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 210. Roquefort nacional $ 380. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 180 y $ 200. Provolone parrillero, $ 180 a $ 200.