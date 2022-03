A cargo de Mayra Cánepa

El taller de teatro y titeres para niñ@s comienza en marzo y va los sábados de 10 a 11 30 de la mañana.

Se trata de un espacio lúdico donde los cursantes aprenden a través del juego y dinámicas grupales a trabajar con titeres (en su manipulación principalmente) y también a actuar ya sea grupal o individualmente a través de dinámicas que se Irán desarrollando a lo largo del taller.

La duración del mismo es de tres meses:marzo, abril y mayo.

El costo es de 800$ por mes y es para niños y niñas a partir de 6 años.

El cupo máximo es de 10 alumnos.



“Con este taller se busca que el niño o niña pueda adquirir herramientas que le permitirán trabajar en grupo, estimular la creatividad y la capacidad de juego.

Luego tenemos taller de impro para adultos dictado por Mayra Cánepa y en marzo comienza teatro para adultos, dictado por Germán Lagos.

Las inscripciones están abiertas para cualquiera de nuestros talleres. Pueden consultar a través de nuestras redes. También está Cándida Medina dictando un taller de danza candombe.Vale destacar que todos los talleres están funcionando en la Sociedad Italiana” – informó a nuestra redacción la gestora cultural y docente Mayra Cánepa.

El taller apunta principalmente al juego, y a través del juego el niño logra comunicar junto a sus pares.

El arte de los títeres permite trabajar entre varias cosas la coordinación, la motricidad fina y el trabajo de la voz también se vuelve fundamental “Este es un taller porque el espacio se construye junto a los niños.Yo aprendo de ellos y ellos de mí.

En ese intercambio esta la magia de transmitir un arte milenario como lo son los títeres – destacó Cánepa.

El empleo del títere en la escuela como técnica expresiva es muy importante porque permite al niño hablar, mejorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, aprender a escuchar a los demás, crear sus propios personajes, sus diálogos, fabricar y manipular sus títeres.

Los títeres surgieron para divertir y entretener, sinembargo estos se han transformado en un poderoso recurso didáctico para la enseñanza, debido al interés y al impacto que causan en los niños.

Los títeres juegan un papel preponderante en la educación del niño, porque intervienen en el desarrollo normal de la fantasía e imaginación y consecuentemente en sus habilidades inteligencia, aptitudes, etc., porque orienta su imaginación hacia el mundo real y la expresión creativa encausando el desarrollo normal de los sentimientos de libertad, cooperación ycolaboración, mediante la crítica sana de las costumbres y hábitos de la sociedad. Despierta la aptitud artística del niño, a través de la dramatización y participación. Desarrolla la expresión vocal, la atención y la observación. Mediante una obra el títere puede ser un orientador de conducta, también puede ser vencedor de conflictos intrínsecos. El niño estimula su imaginación y creatividad., es una forma efectiva de facilitar la sociabilidad del niño, al jugar en grupo, tanto en la escuela como en el entorno familiar. Por otra parte, el títere es también una herramienta terapéutica emocional, traspasa sus emociones al títere que tiene en su mano, y en ese proceso pone en la boca del personaje sus propios sentimientos, ayudando así a padres y docentes a conocer su mundo interior, y detectar cosas importantes como celos, enojo, pérdida, soledad, para poder ayudarle, en caso de que sea necesario, de una manera eficaz.



ACERCA DEL TALLER DE IMPRO

El taller de impro comenzó en febrero pero las inscripciones continúan abiertas hasta marzo que el grupo se cierra. La idea del taller de impro es trabajar de febrero a diciembre

Se dice que un improvisador no teme saltar al vacío porque nunca se sabe con que se va a encontrar uno. No hay nada pautado de antemano, no hay guión, entonces la impro se entrena. El objetivo de este taller es profundizar en la herramienta. El primer semestre será de entrenamiento.[9:23, Para a mitad de año lograr hacer una muestra. Luego se seguirá entrenando con la idea de hacer a fin de año u espectáculo de impro. Mi sueño de alguna forma es armar un elenco de impro.

Si pero se vio afectado por la pandemia. Y cuando se suspendieron las actividades tuve que cortarlo. Retomarlo se hizo difícil y no se logró conformar un grupo. Este año tenemos la sociedad italiana para trabajar, que es un lugar más confortable del que teníamos antes.

Es abierto a cualquier persona, tenga o no experiencia.

La impro sirve para muchas cosas… diría que para la vida misma. Ayuda a enfrentarse a lo desconocido, a trabajar la escucha activa, el grupo como red. Se trabajan muchos principios, como por ejemplo la escucha activa a nivel escénico, la capacidad de proponer, la aceptación. A aprender a no negar, que es lo más difícil que tiene la técnica.

Se aprende como enfrentar una escena sin saber de antemano nada sobre la misma y aprendermos a estimular la capacidad de crear situaciones, personajes ,etcétera y así contar una historia.

En el impro se trabaja con el humor, pero tambiénpuede tener escenas dramáticas.

Creo que el impro y e stand up tienen semejanzas y diferencias.