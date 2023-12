«Taller de Finanzas personales: estudiantes del Campus Salto de UCU empoderando a los empleados de Frutura Uruguay para un futuro financiero exitoso»

Estudiantes de la asignatura Clínica Financiera de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay – Campus Salto, acompañados por el profesor Mag. Pablo Cortondo, ofrecieron un Taller de Finanzas Personales en la empresa Frutura Uruguay para 18 colaboradores de distintas áreas con una duración de cuatro horas.

La actividad fue denominada: ¡LLEGAR A FIN DE MES! Un logro para un uruguayo. Finanzas para tu bolsillo. Se brindaron conceptos, herramientas y mecanismos para lograr organizar las finanzas personales poco a poco. Algunos cuestionamientos que se dieron durante el taller fueron: ¿qué son las finanzas? Dificultades típicas enfrentadas por las familias. Herramientas para superar estas dificultades y algunos datos económicos y estadísticas interesantes del país y del Departamento de Salto.

Por su parte, la Gerente de RRHH y Cumplimiento de Frutura Uruguay, Lic. Belén Martínez, comentó que “en la empresa nos preocupamos por el bienestar financiero de nuestros empleados. La educación financiera puede motivarlos a planificar a largo plazo, establecer metas financieras realistas, ahorrar para la jubilación y gestionar eficazmente sus inversiones. Esto contribuye al bienestar a largo plazo de los empleados y como resultado, ha tenido un impacto positivo en la cultura general y el rendimiento de la empresa. Empleados motivados y que reconocen la importancia de contar con herramientas para manejar sus finanzas personales. Fue realmente una experiencia muy positiva para nosotros.”

Asimismo, y en referencia al convenio de cooperación entre Frutura Uruguay y la Universidad Católica del Uruguay-Campus Salto, la Gerente indicó que “de esta manera continuamos fortaleciendo el vínculo con el Campus Salto de la UCU. Mediante la articulación entre academia-empresa trabajamos en el desarrollo, investigación, inserción laboral y en diferentes actividades que permiten crecimiento para ambas partes. Agradecemos la inmediata adoptación e implementación de la propuesta de los talleres al equipo de la Universidad. Este éxito resalta la eficacia de nuestra colaboración y demuestra el valor que se está aportando, lo cual fortalece nuestra capacidad colaborativa para alcanzar nuestros objetivos.

LA EXPERIENCIA PARA LOS COLABORADORES

Los colaboradores que participaron dieron su testimonio. Héctor Piedrabuena explicó que “mi opinión sobre la capacitación sobre finanzas, en lo personal muy productiva, es la primera experiencia que nos da la empresa y en forma grupal, entre todos los presentes aprendimos a entender mejor la economía personal y del hogar, lo que uno aplica y lo que debemos corregir, con buenas actitudes. Quedé con gusto a más. La buena capacitación por parte del economista de la UCU y sus alumnos fue fundamental y su forma de llegar a cada persona.”

Erkins Pérez comentó que “fue una concientización de cómo funcionan en términos simples las finanzas. En dos clases pudieron resumir de forma sencilla el funcionamiento financiero aportando una visión clara de los procesos que se pueden seguir para lograr formar parte del mundo de las finanzas, que tan lejano pareciera para los trabajadores, que estamos inmersos en un sistema que a la larga no nos permite ver más allá de los gastos que absorben nuestros salarios, compartiendo con nosotros herramientas financieras, para poder llevar un control de nuestros gastos, brindando ejemplos como los llamados gastos hormiga, que muchas veces se llevan la capacidad de ahorro. Nos compartieron también herramientas y métodos de inversión que están al alcance de todos, para poder sortear la inflación y poder lograr un ahorro pensando en nuestro futuro. Fue una gran oportunidad para aprender, despejar dudas, alejar miedos, y tomar conciencia sobre la educación financiera que muchas veces pasamos por alto, por no tener a nuestro alcance estas charlas amenas y productivas. Desde nuestro sector queremos agradecer el tiempo y los conocimientos compartidos por el equipo de Universidad Católica y Frutura Uruguay.”

LA EXPERIENCIA PARA LOS ESTUDIANTES

Silvia Pérez indicó que “a pesar de que he trabajado muchos años como docente y tengo formación en el área, en esta ocasión fue una experiencia diferente ya que se trata de brindar una charla informativa en base conocimientos adquiridos en el curso, lo que implicó tratar de brindar una información útil y adecuada para los trabajadores de la empresa “FRUTURA URUGUAY. Considero una excelente iniciativa a nivel educativo y espero que se siga implementando”.

Diego Vicaexplicó: “durante la charla en Frutura Uruguay tuve la oportunidad de compartir mis conocimientos a los participantes de esta, además de adquirir otros. Fue una oportunidad para poder participar activamente, planteando un ida y vuelta con el resto de los participantes que fue muy enriquecedor para todos”.

Santiago Liesegang comentó: “son muchas las veces que he realizado presentaciones en clase a lo largo de la carrera, siempre entre docentes y estudiantes entendidos en los temas abordados, pero una instancia como esta en la que no conocíamos a quién nos estábamos dirigiendo y si fuese posible entendernos mutuamente, todavía no había tenido. Fue muy buena, interactiva y creo que nos fue útil a todos de cierta manera”.

Para finalizar, Agustina Pissano se refirióa “como estudiante, ha sido una experiencia muy gratificante el tener la oportunidad de brindar conocimientos a demás personas de un ámbito totalmente diferente al cual solemos estar, en este caso la universidad, y muy motivador poder ver el interés en ellos. Siento satisfacción de poder haberlos ayudado de cierto modo a la hora de tomar mejores decisiones”.