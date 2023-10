«Tachuela» a los 97!…y gracias a la vida

-Fue el 11 de octubre en que AURELIO GARCÍA llegó a los 97 años de vida.

¿AURELIO GARCÍA?…..y no!….porque es «TACHUELA» a secas.

El tío «Tachuela», al decir de tantos en su familia ampliada de Ferro Carril o en ese círculo de los afectos familiares.

Es el ferrocarrilero con más años de vida…..es el ferrocarrilero «de tantas lunas y con tantos soles»….y de tantos ayer.

El «Tachuela» de la Zona Este, bien cercano a la ruta, en la zona de influencia de Ferro Carril y entonces, ¿cómo no ser parte de ese amor eterno por la causa de la franja?

Porque además, «Tachuela» las vio a todas. Glorias sagradas o silencios de resignación, cuando la recompensa no llegó. Aunque el tío «Tachuela» siempre tuvo en claro que «mi Ferro va más allá de un resultado, ¿se dan cuenta?. Mi amor por el club no se mide por un resultado, ¿o no se dan cuenta?».

***********

Cuando se inició el ciclo de Fabricio Bassa, el «Pato» Avellanal y el «Profe» Matías Pîñeiro en Ferro Carril,. «Tachuela» fue a la cancha. Bassa se los presentó a los jugadores que no lo conocían, «porque ellos tienen que saber en el caso de «Tachuela» de quien se trata».

Cada jugador después, fue parte del cálido saludo con «Tachuela».

Dijeron los familiares después, que «a ese gesto no lo olvida. El del Cuerpo Técnico y el del plantel. Nosotros bien entendimos la emoción de él».

**********

El tío «Tachuela» a los 97 años…

Después de todo, vivir…. es intentarlo infinitas veces.

Y el viejo «Tachuela»….¡bien que lo sabe!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-.