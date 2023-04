Sus obras; Luis Suárez en Salto, Gardel en Montevideo: avenida 18 de Julio y El Parque Central.

Alberto Saravia – Escultor



Salto lo conoce por su obra en la esquina de Calle Uruguay y Amorim

Cuando transitamos la avenida 18 de Julio en Montevideo es inevitable no tentarse una foto con Gardel sentado frente al Bar Facal dónde muchos sellan su amor para siempre con un candado que queda perpetuo en la fuente.

En la rambla sur de Montevideo, en una de las casas donde vivió Gardel está la estatua de Irineo Leguizamo.

Hace unos días estuvo en Buenos Aires inaugurando una imagen de Herrera con la presencia del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y el jefe de Gobierno de la ciudad porteña, Horacio Rodríguez Larreta.



Podríamos seguir enumerando sus obras, por cierto populares muchas de ellas. Alberto Saravia es reconocido por sus trabajos en todo el país, un referente para la cultura y el arte contemporáneo, ligado a su trabajo y dejando una huella siempre.

“Nací en Barros Blancos, antes de Pando, muy cerca de donde estoy viviendo ahora.

Con el arte es un proceso de años, te diría que de pequeño, desde la infancia, en jardinera siempre iba sobre las plasticina, no me acuerdo otra cosa de chico que desear hacer este tipo de cosas, las que hago ahora.

Éramos una familia humilde y sencilla, mi viejo era policía, nunca faltó la comida en nuestro hogar porque además de su profesión mi papá se revolvía en un montón otras cosas.

Grayolas y plasticina no teníamos todos los días, siempre había poco. Si algo me gustaba de la escuela era ir a dibujar, me encantaba, en ese momento me destacaba, ya quería dibujar, tenía esa necesidad. No fue difícil descubrir lo mío porque no supe hscer otra cosa en mi vida que dibujar (risas).

¿Cómo se define su arte?

Yo me defino como dibujante, como pintor, después la vida te lleva por otros caminos.

Ahora el término que se le asigna es artista plástico, también me defino como escultor.

Tuve la suerte de vender esculturas, quede encasillado en el ‘escultor’ ese es mi oficio.

En realidad me siento artista, estoy enfocadisimo en esto.”

Artistas Referentes

En la vida de Sarabia hay personajes de la historia de nuestro país que son referentes para él. Dibujantes primero para después ser grandes escultores.

“Yo no conozco ningún pintor figurativo que no sea buen dibujante, Zorrilla era un dibujante espectacular, Belloni era también excelente, no me puedo olvidar de los hijos de Blanes que también eran muy buenos. A mi se me ha hecho llevar las formas a las esculturas por ser buen dibujante.

No tuve la oportunidad de estudiar como escultor porque acá en Uruguay en este momento no hay maestros, antes si. Academias de clásicos no hay, tenés que ir a Bellas artes y ahí pasas por un montón de ramas.”

¿Las obras que más le agradan?

“Las más importantes para mi son las últimas, porque muestran superación, a la vez también vas ganando aceptación o más reconocimientos.

Esto también va de la mano de la importancia mediática, por ejemplo la obra de Luis Suárez en Salto, el Gardel de Facal aunque la primera fue la del Parque Central.

El Gardel que está en 18 y Yí es de los más representativos y emblemáticos, ese día cerraron la avenida para presentarlo.”

‘Al otro lado del río’

“Vengo de inaugurar en Buenos Aires un busto de Herrera con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y con el ex presidente Luis Alberto Lacalle, eso no es una cuestión de todos los días.

Creo que junto a la escultura de Wilson (Ferreira Aldunate) que hicimos con otros colegas, ha sido una de las más importantes por la connotación y lo que Wilson representa para nuestro país. Si entro en la obra hay un montón de detalles que tiene para destacar, materiales como hierro, vidrio, tiene un retrato de casi tres metros es un busto gigantesco.”

¿Qué sensación despierta ver las obras reconocida por la gente?

“A los días está llegando la noticia de que se inauguró un trabajo, una obra y de inmediato las repercusiones se hacen notar.

Hay figuras y estrellas de la música y otras rama de la cultura rioplatense que vos jamás pensás que puedan llegar a tomarse una foto con tus obras.

Alejandro Lerner, Facundo Arana, bailarines y bailarinas internacionales que pisaron Montevideo han registrado fotos para sus redes y seguidores con los trabajos que hemos hecho.”

La estatua de Luis Suárez; una obra con mucha repercusión.

“Cuando me dijeron que la hiciera, era pensada para dentro de un local dentro de un restaurante, era una obra más sencilla, y después tomó otra dimensión, no es de los trabajos que más perfección tiene, si hubiese tenido más tiempo.

Luis (Suárez) no necesita publicidad, pero esa figura en el medio del centro de Salto aparece por todas partes.”

Los trabajos de Alberto Saravia son muy populares, se meten en el corazón de la gente. El hecho de traer figuras emblemáticas y dejarlas en lugares donde las personas pueden verlas hace que se puedan de inmediato volver parte del paisaje cotidiano con la diferencia que son perpetuas, al paso del tiempo y de los transeúntes.