Supparo o Kuchman ¿Qué vice presidente en la fórmula de Arreseigor?

Lo ha dicho toda vez que fue necesario. O que se le preguntó.

Luis Alberto Arreseigor no oculta el pensamiento-objetivo: permanecer por dos años más como presidente de la Liga Salteña de Fútbol.

Siente que es el año en que se pueden conquistar determinados fines, en la medida que así lo posibilita la situación financiera de la Liga.

La temporada 2022, arrojó superávit «por todos lados» y no hubo club de la «A» que no ganara dinero, mientras el ingreso a la Liga en cuanto a montos, no fue menos que significativo.

La asamblea anual ordinaria no está lejos en el tiempo. En menos de dos meses, los representantes clubistas deben resolver quién será el nuevo presidente y vice. Pero en el caso de Arreseigor, tiene en la agenda un aspecto clave: saber quiénes de sus compañeros están dispuestos a continuar en funciones.

En el segundo año del Cuerpo de Neutrales, las ausencias en las sesiones de los lunes han resultado moneda corrientes y el propio Luis Alberto admite que es una situación a regularizar.

RUMBO AL FUTURO

Mientras que una duda es la que aflora con respecto a la fórmula: el vicepresidente será el actual, Cr. Eduardo Andrés Supparo o caso contrario, el Dr Alan Kuchman, quien actualmente ejerce la secretaría de la Liga Salteña de Fútbol. Cabe recordar que Walter Martínez debió renunciar al Cuerpo de Neutrales, cuando accedió a la vicepresidencia de la Organización del Fútbol del Interior.

Rodolfo Galluzzo comparte la nota gráfica de EL PUEBLO con Luis Arreseigor. Si los clubes avalan la continuidad, Rodolfo es de los que se prolongará como neutral. Un aporte siempre con validez incluída.