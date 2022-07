Superturismo: Etchegorry y Laguardia llegan primero y segundo en el campeonato

Por Nicolás Caiazzo

Crece la expectativa por ver a la selección uruguaya de pilotos de AUVO en Rivera, llegan todas las

categorías al Eduardo P. Cabrera y Superturismo lo hace en su máxima expresión.

Con una grilla de 23 autos en pista, la máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes se

prepara para presentar un fin de semana diferente, la carrera que estabas esperando.

Hoy conocemos la palabra de Fernando Etchegorry, actual líder del certamen y a su vez ganador

de la 3ra fecha en Rivera, lo que le dio tranquilidad para asegurarse la lucha por el título, ya que

este año parte de los requisitos es ganar una carrera para poder coronarse campeón.

También hablamos con Guillermo Laguardia, quien escolta al actual campeón en la tabla y es el

último ganador de una final en Rivera, palmarés que obtuvo en el mes de mayo.

Fernando Etchegorry: “Es una pista que me sienta bien, vamos con la intención de sumar buenos

puntos”

Fernando Etchegorry, uno de los grandes protagonistas.



Contento con todo el trabajo que viene realizando todo el equipo Toyota Gazoo Racing, el

rendimiento del auto viene siendo bueno durante todos estos años, siempre aprendiendo,

mejorando, trabajando día a día para obtener buenos resultados, dejar a la marca donde se

merece estar, ese es el trabajo que venimos haciendo durante todos estos años.

En lo personal la preparación para la carrera es al máximo en todo lo que se puede, entrando en

órbita de fin de semana de carreras, con muchas ganas de volver a Rivera, es un autódromo que

me gusta muchísimo, pudios andar muy bien la última vez, es una pista que me sienta bien, espero

poder lograr un resultado lógico el fin de semana, vamos con la intención de sumar buenos

puntos.

Es una fiesta poder compartir pista con el TCR, volver a correr con ellos ahora en Rivera y en la

próxima en El Pinar, ya con muchas ganas de estar.

Creo que este campeonato va a ser muy peleado como todos los años, hay muchos equipos y

estructuras fuertes, con excelentes técnicos, mecánicos y pilotos, así que creo

que va a ser muy ajustado, vamos a tener que trabajar mucho, como siempre, los campeonatos

son ajustados y siempre tienen una parte picante.

Los esperamos a todos este fin de semana en Rivera, va a ser una fiesta del automovilismo junto al

TCR, todas las categorías de AUVO, esperemos que el clima acompañe, aparentemente dan un

poco de agua, pero esperemos que sea un fin de semana lindo.

Guillermo Laguardia: “El equipo se reestructuró mucho, se viene haciendo un trabajo bárbaro”

Estamos atravesando un excelente momento, venimos muy bien , yo me encuentro muy

motivado, producto de no bajar los brazos nunca, cuando las cosas no se daban, cuando el auto

estaba complicado, los resultados no aparecían, uno sacaba motivación y fuerza de cualquier

lugar, ahora cambia la cosa, venimos de tres podios seguidos sumando fuerte, segundos en el

campeonato, expectantes de lo que se va a dar, esto recién empieza, no estamos ni a mitad de

temporada, la verdad que muy feliz, aprovechando cada momento, uno cuando pasa el tiempo

vive los fines de semana de otra manera.

El equipo se reestructuró mucho, se viene haciendo un trabajo bárbaro, dedicándole mucho

tiempo al auto, a cada detalle, se logró trabajar con los kilos, no se sintieron en la última carrera,

eso me da mucha esperanza para el fin de semana.

Si bien es cierto que como dije uno llega con otra edad, se analiza y se disfruta la carrera de otra

manera, por la circunstancias de como venimos en el campeonato, quizás corra la carrera de otra

manera, pero a priori voy con la cabecita en hacer la pole, en estar cerca, es un fin de semana

diferente porque se invierten las grillas para el domingo, pensamos por lo menos en repetir o

hacer podio, hay que empezar a sumar en todas las carreras, nosotros descartamos las dos

primeras carreras por los abandonos, hoy por hoy no nos podemos dar el lujo de abandonar, corrí

4 veces en Rivera , en una hice podio y en la última ganamos, ojala pueda seguir por esta racha, la

cabecita siempre en los puntos, porque la meta final es el campeonato.

Este es el mejor calendario desde que corro en Superturismo, falta Mercedes y sería la “frutillita”

de la torta, venimos por segunda vez a Rivera, en octubre Concordia, eso hace que tengamos una

motivación diferente, el equipo esta recontra enchufado, siempre lo estuvo, la realidad marca que

estamos cerca y no nos podemos dar el lujo de errar en nada.

Nunca revise cámaras de una carrera mía, esta es la primera vez que lo voy a hacer, ese es un

ejemplo de la motivación, de tratar de afinar cada detalle.Yo este año también me he propuesto

llegar a los autódromos más organizado, con más tiempo, eso hace parte de la concentración, la

tranquilidad del piloto, tratar de sacar lo mejor de uno.

Se viene dando excelentes carreas todos los fines de semana, carreras muy ajustadas, carreras

limpias, nadie regala nada.