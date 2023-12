Sumando OFI, másallá de los 30 goles

Que Jorge Echenausi se incorpora sin más trámite a la historia de Arsenal si de goleadores se trata, no existe la menor señal para la duda. Porque no solo el delantero argentino ha sido apto y resolutivo a nivel del Campeonato Salteño: también en la pasada edición del Campeonato de OFI, Divisional «B». El «Pitu» llegó a los 6 goles y de esa manera, acoplando los goles del 2022 y 2023 del Campeonato Salteño, pasa a superar la barrera de los 30 goles. Un total de 33 anotaciones. Los números siguientes «fuera de casa», para que la historia no se olvide.

**********

Arsenal 2 Colón 1………….. 1 gol.

Arsenal 3 Colón 1………….. 1 gol.

Arsenal 5 Zorrilla 0…………..2 goles.

Arsenal 2 Estudiantil 0……..1 gol.

Arsenal 2 Libertad 1…………1 gol.