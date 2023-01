Sud América no duerme: Facundo Trinidad, Luis Domínguez, Batista, Galeano, Facundo González

Antes de la finalización del mes de diciembre, en Sud América, las primeras decisiones habían surgido. El componer la Comisión Directiva, sobre la base de los mismos dirigentes, pero con suma de otros, como para ampliar el radio de quienes serán este año parte de la causa,

Lo real es que en Sud América, las antenas funcionan y las gestiones no faltan. Sobre todo, porque se viene un nuevo periodo de pases en la Liga Salteña de Fútbol. Es verdad que Sud América no duerme y la búsqueda se plantea,

RAZÓN DE NOMBRES

Son nombres que no faltan en la agenda. No son nombres producto de ninguna imaginación, porque no solo que figuran en la mira, sino que algo más que tanteos en cada caso. Por ejemplo.

Luis Domínguez, exgolero de Salto Uruguay, River Plate, Salto Nuevo y selecciones salteños. No es la primera vez que su nombre se asocia a Sud América, Bien que puede suponerse, que esta vez: SÍ.

Roger Galeano, clave en El Tanque de los últimos años, pero existe la posibilidad abierta para que este año juegue en Sud América. La semana que va transcurriendo será definitivamente clave.

Matías Batista. Supo de un año válido en Gladiador, porque asentó sus propiedades como volante. Pero puede no ser el único jugador que desde Gladiador llegue para el plantel superior en manos de Luis Martínez.

Facundo Trinidad. Fue el puntero relampagueante de El Tanque, cuando produjo su ascenso a la «A» en el 2019. En la pasada temporada alistó en Dublín Central. En Sud América creen que es un pase capaz de ser realidad.

Facundo González. De acuerdo a lo se expusiera a cronistas de este diario, el zaguero abrirá diálogo con la dirigencia de Salto Nuevo, para resolver su futuro. Fue a préstamo a Saladero. Si no vuelve a tiendas de la «República», Sud América está dispuesto a jugar esa carta.

NO ES COSA MENOR

Dos temporadas consecutivas en que Sud América se sostiene en la Divisional «A». Desde la «B» al círculo superior, en el 2019. Sin fútbol por la pandemia en el 2020 y los dos años siguientes, con el equipo del Barrio Camilo Williams, entre los 12 de arriba. Básico para este año: no se va nadie, a excepción hecha de Jean Silva que retorna a Valentín, tras el final del préstamo.

Cuatro jugadores concretos, que se prolongarán en la IASA: Braian Da Silva, Marcelo Asencio, Facundo Zabala y Héber Amaro. Mientras desde San Eugenio, tres nombres en la pretensión «naranja»: Danilo Urruti, Duarte y Hernández.

Como puede tenerse en claro con Sud América: no hay siesta de verano.

El momento es ahora. A la vuelta de la esquina está el período de pases. Y por el Barrio Williams, bien que lo saben….