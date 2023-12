Subcomisario Jorge Verdala, Unidad de Violencia Doméstica y Género

¿Cuál es el protocolo que aplica la policía en caso de recepcionar denuncias de violencia doméstica?

EL PUEBLO habló con el Subcomisario Jorge Verdala, encargado de la Unidad de Violencia Doméstica y Género de la Jefatura de Policía de Salto para conocer cuál es el protocolo que lleva adelante la policía en caso de recepcionar alguna denuncia sobre violencia doméstica.

“Tenemos varios medios para recibir ese tipo de denuncia –comenzó diciendo Verdala-, hay órdenes claras y concisas por parte del Ministerio y de los jueces especializados en violencia doméstica y género, de darle atención a la víctima. Paso a detallar los canales por donde se pueden recibir denuncias. Está el 911, también tenemos una aplicación del 911, hay un sistema de denuncia en línea por la página del Ministerio del Interior que es por donde puede realizar la denuncia la víctima o cualquier persona que quiera poner en conocimiento ese hecho delictivo. También tenemos el 0800-5000, en ese caso se puede realizar la denuncia de forma anónima donde no se revela a la parte denunciante. Se determinará la veracidad de la denuncia. Cualquier comisaría del Uruguay tiene la obligación de recepcionar la denuncia, según la gravedad del caso la pueden derivar a la Unidad Especializada o pueden trabajarlo ellos también. Como mencioné, también está la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. También tenemos los internos 2030, 4626, 4628, donde también se recepciona denuncias sobre tratas, tráfico y explotación de personas, eso sería la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado Interpol. Por asesoramiento, tenemos el 0800-5050 que es la Línea Azul del INAU, y 0800-4141 que es INMUJERES. O sea que tenemos una gran variedad de lugares por donde recibir la denuncia, que al recibirla, lo primero es salvaguardar la integridad de la víctima.

– ¿Cómo se procede para salvaguardar la integridad de la víctima?

– Si, por ejemplo, un vecino denuncia que siente gritos o toma conocimiento que hay una víctima de violencia doméstica o de género, tomamos conocimiento de la denuncia, ingresamos al sistema para recabar información de quién es esa persona, si hay trámites pendientes con ella o antecedentes de hechos anteriores, y ahí se realiza una estrategia porque se trata de un tema delicado, porque no vamos a exponer ni al vecino ni a la víctima. Debemos tener la mayor cantidad de información posible, y tratar de ubicar a esa víctima prestándole las garantías suficientes para que nos relate su historia. Por lo general, se la invita a venir a la dependencia para hablar y sacarla del contexto donde ella está siendo víctima, porque no es lo mismo, imagínese, que vaya la policía para preguntarle ahí en la casa si está siendo víctima, en ese caso muy probablemente nos diga que no. Por eso se la retira de la zona de riesgo, y en la dependencia que corresponda se labra un acta, se detecta si la denuncia es veraz o no. En caso que la mujer diga que está siendo víctima de violencia física, psicológica, económica, identificar qué tipo de violencia está sufriendo, y con esa información se informa inmediatamente a la justicia la que dispondrá medidas de seguridad, como por ejemplo, que se traiga al ofensor. En caso que no se encuentre al ofensor, sacar una requisitoria. O sea, hay un montón de protocolos que se activan para salvaguardar la integridad de la víctima.

En caso que no sea cierto, porque hablamos con la víctima y no hay nada, hablamos con los parientes y no hay nada, no hay testigos, igual se entera a la justicia, y al no haber nada, no se perseguirá ningún delito, por lo que quedarán documentadas las actuaciones realizadas en órbita policial.

– La justicia puede determinar un perímetro de exclusión o de no acercamiento para el ofensor hacia la víctima o la colocación de una tobillera, ¿ustedes se encargan de ejecutar lo que resuelva la justicia en estos casos?

– Cuando se detecta que realmente existe un hecho de violencia y riesgo para la víctima, eso va a una evaluación de riesgo dentro de la policía y el juzgado donde se determina cuáles son las medidas que se adoptarán para la protección de la víctima. Esas medidas pueden ser cautelares, que por lo general, por ejemplo, una vez que están acá ambas partes, se toma declaración, y se tiene un amplio conocimiento de la situación, el juez puede disponer por 180 días un radio de exclusión de 500 metros, la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio, o sea que ni siquiera puede enviarle mensajes a la víctima. Hay veces que la orden del juez es recíproca, es decir que tampoco la víctima puede enviarle mensajes al ofensor. Una vez notificadas esas medidas, el juez puede disponer el retiro del hogar del ofensor con prestación de garantías, la policía va, coordina con la víctima para que el ofensor pueda retirar efectos personales como ropa, implementos de higiene personal, alguna herramienta de trabajo, nada más. Muebles, televisores, etcétera, lo debe reclamar por la vía civil correspondiente.

El incumplimiento de esa medida, el ofensor estaría entrando en desacato de una orden judicial, que de corroborarse, se detiene a la persona pudiendo terminar procesado. En muchos de los casos, la policía muy atenta hace un recorrido y encuentra al ofensor incumpliendo las medias cautelares, automáticamente se lo detiene y se da cuenta a fiscalía.

En referencia a la implementación de dispositivo electrónico para monitoreo, es otra medida que adopta la justicia, donde manda la colocación de la tobillera con un radio de exclusión de 500 metros, y a la víctima se le da un dispositivo que es como un celular. Cuando ingresa al radio de exclusión, se recibe un alerta, se llama al ofensor para avisarle que se encuentra en el radio de exclusión y que debe retirarse inmediatamente. Por lo general se retiran. Si la cosa continúa y sigue acercándose, automáticamente se manda un móvil a los efectos de salvaguardar la integridad física de la víctima, el ofensor quedaría en situación de desacato, por lo que hay que detenerlo y lo más probable es que termine procesado por la justicia.